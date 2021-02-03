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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4586 постов • 641 подписчик подписаться
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"Интеллект полевой мыши": Бородина разозлила соцсети, заявив, что в низкой зарплате россияне виноваты сами

"Интеллект полевой мыши": Бородина разозлила соцсети, заявив, что в низкой зарплате россияне виноваты сами (11 фото)

Автор:
03 февраля 2021 10:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   Дом-2. Бородина   зарплата   реакция соцсетей   шоу бизнес   
2838
11
Экс-ведущая экс-шоу "Дом-2" считает, что те, кто зарабатывают 20 тысяч рублей, ничего не делают, чтобы получать за свой труд больше. Ксения Бородина привела в пример себя, заявив, что постоянно работает и развивается, а поэтому имеет неплохой доход.
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Метки: Instagram   Дом-2. Бородина   зарплата   реакция соцсетей   шоу бизнес   
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47  комментариев
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6k
Кружок 2 часа назад
ТП
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3k
agentfsb Минуту назад
А чего все негодуют? Вы же сами им всем платите. Не на прямую, конечно. Кто их высеры смотрит на ютубе и подобных отходниках? Не смотрите, не делайте им миллионы просмотров и он сдуются.
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83
Бармалей 14 минут назад
Странно все в жизни.
Если, например, школьный учитель маленькой дурище скажет - "Учись, а то дурой останешься", "Развивайся, а то останешься дурой и будешь дворником или нянечкой за 20 тыр корячиться от зари и до зари", "Овладевай специальностью востребованной", "Не сиди в Зажопинске на зарплату в 20тр. - едь туда где зарабатывают", "Не выходи замуж за алкаша и планируй беременности и семью".

Это будет "Молодец! Правильно сказал!"

А если дурища последует этому совету, и всем назло пробъется, хоть тушкой хоть чучелом хоть ((с) анекдот) хоть через постель. И будет такое советовать - То все как с цепи!

Роль личности в истории, однако.
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−125
qM65fe4603yR6uWdDtm2bNe8eWconDgc 14 минут назад
[мат] короче
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−125
qM65fe4603yR6uWdDtm2bNe8eWconDgc 15 минут назад
шалабондра, шлюшня и членососало ...
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5k
sivanov1079 22 минуты назад
Не догоняет мышь, что не каждый согласится пососать у продюсеров шоу, потом прилюдно стать чернильницей, потом слив конкурентов, соведущей говно-шоу, а потом ведущей корпоратов для мнящего быдла. Ну не все хотят такую судьбу в обмен на деньги и славу. Хотя ее денег можно и нормальной карьерой заработать, а славу... такая слава для больных головой
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8k
Мегапихель Полчаса назад
Если Ксения Бородина
- выучилась в юные годы на ткачиху...
- работала швеёй, но решила что мало платят...
- переучилась на автомеханика...
- крутила гайки в автосервисе...
- сказали что симпатичная, иди в телек
- отучилась на ведущую тв
- прошла кастинг против 100 кандидатов на телешоу
Если так, то молодец, вопросов нет.
Если не так, то ЗАВАЛИ ЕДАЛО ТВАРЬ!!!!))))
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34k
dima423 Мегапихель Полчаса назад
а зачем эти лишние звенья про ткачиху, повариху и сватью бабу бабариху?))) Есть просто люди целеустремленные которые сами делают свою жизнь, прикладывая для этого усилия, пробивая себе свою дорогу, а есть те кто плывет по течению... я с ней согласен на все 100 что те кто получает 20 тыс - плывут по течению, они закончили школу, в институт идти влом, напрягаться и искать хорошую работу влом, стараться и делать карьеру на своей работе влом...вот и сидят на 1 месте охранником, грузчиком, водилой, медсестрой и получают свои 20 тыс)
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12k
Объект реальности 36 минут назад
Зачем это дерьмо здесь, фишки же для хорошего настроения.
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4
Dmitrii_tritii 38 минут назад
Трутяга-работяга, прям! Не то, что тупые обыкновенные россияне. Куда уж нам
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7k
Natrogrii 43 минуты назад
Сосалка и млядь обыкновенная.
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393
Алксандр Шевченко 43 минуты назад
... тянуть всё за щеку. Это вот прямо в точку.
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2k
* You All 44 минуты назад
сказала публичная подстилка и [мат] с убогого дурдома 2 выпускающего дерьмо подобное ей
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28k
Aleksandr 44 минуты назад
ТП просто озвучила общие мысли российской "творческой интеллигенции".
Если за час кривляния на сцене платят больше, чем за год у стола хирурга, то такие мысли вполне естественны...
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8k
harlamov 46 минут назад
Не, ну тут можно поспорить.
В принципе всем очевидно, что сейчас востребованы куртизанки (шлюхи по нашему), ну и в общем-то все... Потому что деньги делают из продажи природных ресурсов, ренты и т.д. Экономики особо нет. Есть группа бандитов-олигархов-бизнесменов (называйте как хотите), захвативших Советские недра, заводы, здания и сдающие-продающие это добро. Пересмотра итогов приватизации нет и не будет при Путине. Бандиты чувствуют себя свободно и безнаказанно. Кайфуют, живут в свое удовольствие и ничего им собственно не надо. Ну вернее надо конечно, но по классике - хлеба и зрелищ. Отсюда лезут всякие лакеи, чего изволите.
В этом фундаментальная и нерешаемая проблема современной России.
Группа людей захватила все деньги и все ресурсы и она диктует правила жизни.
У остальной части населения денег нет совсем.
И по сути это тупик.
Никакой нет оппозиции, конкуренции, работы.
Потому что те кто захватил в 90-е ресурсы покупают все.
И власть и лояльность и СМИ...
Против лома нет приема.
И, возвращаясь к Бородиной, как человек может увеличить доход?
Ее эти слова - пойти переучиться, найти мотивацию, стать успешным - это набор банальностей.
Помимо того, что дико неравные условия у всех. Например в Кургане или Астрахани найти работу посложнее чем в Москве. А если человек в деревне родился, в бедной семье, какие у него перспективы в плане обучения, выбора работы? Просто где угодно и за копейки будет работать, чтоб выжить... При этом в регионах просто работа, где зарплата выше 20 тысяч это 10 процентов от всех рабочих мест. Если даже кто-то будет зарабатывать больше, то большинство все равно вынуждены жить в нищете...
Но даже это не самое главное.
Самое главное, что наша экономика устроена так, что заработать большие деньги могут только такие как Бородина. И с этим ничего не сделаешь...
Но не сможет пожилой ученый ноги раздвигать как она... Не каждый сможет стать чиновником и обворовывать детей, инвалидов, пенсионеров... Не каждый ради денег сможет убивать или подбрасывать наркотики, а потом вымогать деньги, как мент...
По сути Бородина предлагает каждому стать шлюхой. Соси, подлизывай попец боссу и ты будешь зарабатывать также много как я...
Но ведь не каждый человек может и хочет становиться шлюхой.
Вот Басков, например, пляшет на корпоративах у Кадырова, а Шевчук - нет.
Понятно, что Бородина на тех же корпоративах просто сосет.
Но мы же не виноваты, что в 90-е произошло полное ограбление народа. Что страна превратилась в конщлагерь... Это как сказать заключенному концлагеря, но ты зачем баланду ешь. Вот смотри, Вася надел повязку "Капо" и ест хлеб с колбасой...
Т.е выбор конечно есть. Но во-первых не у всех. Капо много не требуется, все равно большинство останется заключенными. А во-вторых выбор чудовищный. Предавай, убивай, отнимай кусок у более слабого и тогда администрация тебя заметит и возьмет под свое крыло...
А во-вторых даже с капо уже перебор. Желающих служить за двойную пайку хватает.
Остаются вакантные места просто для клоунов типа Соловьева, артистов, футболистов и проституток...
Но еще раз скажу, не каждая учительница из провинции или врач или просто мать-домохозяйка поедет в Москву искать х#й олигарха... А других способов заработать уже нет. Потому что 99% денег сосредоточены в руках пресыщенных жизнью негодяев. Ученые, рабочие, просто порядочные трудолюбивые люди им не нужны. Никто не думает о социальном равенстве, о рабочих местах... Как только все деньги оказались в руках подонков, никаких перспектив не стало...
Да и этих сосалок уже переизбыток. Хоть мужского пола, хоть женского.
Так что Бородина не права. Она не работает. Она получает, как и вся элитка.
А заработать своим трудом в России невозможно.
Ну вернее возможно, но точно не такие большие деньги, о которых она говорит, да и то этот рынок труда микроскопический. Потому что 99% денег уже спиз#ено и поделено. А на оставшиеся крохи очень много претендентов. И в первых рядах конечно такие как Бородина, Соловьев, Пригожин и им подобные работнички... По сути холуи-приживалы.
Так что 90-е загнали нас в тупик, из которого выхода нет.
И все эти стоны пропутинских о том, как тогда было плохо и как сейчас хорошо - бред.
Потому что 90- не закончились и не закончатся, пока не пересмотрят итоги приватизации и не изменят экономическую модель.
А Путин как раз гарант того, что этого не произойдет.
Не зря же он к Ельцину на могилу цветы кладет.
Это сигнал всем богатым - ребята, я с вами, ничего не меняется.
А сказки для быдла я подготовлю... Скрепы-ху#пы- память предков-печенеги-гомосеки... Тут фантазия без границ. Надо будет и полетит стерхом и ихтиандром нырнет... Если для сохранения статус-кво этого достаточно, то это не проблема. А если будет мало, то и овчарки будут несогласных рвать зубами и на на танковые траки ошметки намотают...
Концлагерь есть концлагерь.
Просто Бородина это принимает. И готова ходить по концлагерю в шмотках Гуччи, думая что это успех. Но большинство-то с этим не согласно. Поэтому ее ответ смешон и показывает лишь ее глупость. Она не понимает самого главного. Она такой же заключенный, но кичится, что она чуть богаче. А ей отвечают - мы не о деньгах говорим, а о свободе. Нас не устраивает не то что мы бедные, а то что мы в концлагере... А она о своем. Пайку могут вам увеличит, если вы разок соснете, что вы разнылись...
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2k
mtonaka 49 минут назад
Думаю, что если эту дамочку поселить на годик в хрущёвку в каком ни будь г.Бежецк, Тверской области, она будет очень рада зарплате в 20 тыс.рублей...
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59k
Доктор Джонс 52 минуты назад
Ипать-колотить, она работница...
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13k
Ligov Доктор Джонс 50 минут назад
Конечно работница. Ртом и еще одним местом пашет без передыха...)
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Комментарий удален. Причина: порнография
73
122
DoctorBetruger 55 минут назад
Шлюха-моралист? Это что-то новое.
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73
Dabudidabudai Час назад
Мораль сей дамы такова - учитесь сосать правильно у нужных людей.
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73
Dabudidabudai Час назад
Что в ней нашли, на рожу стрëмная, ума х.йма, если только ноги раздвинула во время нужным людям.
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14k
Господин Уэф Час назад
"Интеллект полевой мыши": Бородина разозлила соцсети, заявив, что в низкой зарплате россияне виноваты сами
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