"Интеллект полевой мыши": Бородина разозлила соцсети, заявив, что в низкой зарплате россияне виноваты сами

"Ну работает человек, на 2,трех работах а зарплата все равно ниже среднего. Дело не в том что ты работаешь или нет, а дело в не справедливости! Люди которые работают сутками, спасают человеческие жизни получают копейки, а те которые своими жоп@ми крутят,снимаются в дурацких реалити шоу,поют под фонограмму, по телевизору зарабатывают миллионы! Как так то!" @- @ann233298
"Вместо такого длинного поста можно было коротко написать, что вам просто повезло и что в нашей стране очень тяжело и практически невозможно добиться успеха. Доказательство тому - низкий рейтинг страны по уровню жизни и количество людей, живущих за чертой бедности." - @ccooffeerr
В других соцсетях тоже отреагировали на гневный спич Бородиной.
Некто (говорят телеведущая полупорнопроекта "Дом 2") К. Бородина изрекла:— Андрей Ермолинский (@BernarDiaz3) February 2, 2021
"Если у вас зарплата 20 тысяч, то это ... вы ее для себя выбрали, допустили."
Мол, медсестра и рабочий терпилы.
Жировать на труде работяг мало, нужно их еще и обгадить.
Так кусок сочнее, слаще и вкуснее.
"
А что умеет Бородина? Вот выбросить ее на улицу? Или на остров? Где надо пахать и работать, чтобы выжить? Ничего. Это дерь..мо выплыло наверх с родственными связями. Но. Теперь это гов..но учит нас жить)— Давыдов Юрий (@DavydovYoury) February 2, 2021
За чей счёт и живет- тех по тупости и раскритиковала. Процесс обработки информации в её крошечном мозге остался на уровне полевой мыши- только инстинкт тянуть всё за щеку.— Алексей (@c0LP5RfCXBJeNAm) February 3, 2021
А про папу вора в законе Кима Амоева и родственные связи с ныне покойным Дедом Хасаном,которые ей и дали хороший старт на росТВ упомянуть забыла?— Vira (@arivvira1) February 2, 2021
Если они начнут получать достойную зарплату, то мы ощутим себя бедными и осознаем, что 17 т.р. явно не средний класс. Потом осознаем, что кто-то где-то нас обманывает и гневно воззрим в сторону правительства 😉— House M.D. (@HouseMD_J) February 2, 2021
Тут вот Ксения Бородина сказала( а вернее пукнула в эфир), что россияне, получающие 20 тысяч рублей в месяц, сами в этом виноваты. Вот виноваты мы в этом! Дорогая Ксения, если я в чем лично и виноват, так это в этом, что каждая ТП в Россиюшке позволяет себе что то говорить!— Сергей Облесимов (@HappyDoomer) February 2, 2021
Источник:
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Если, например, школьный учитель маленькой дурище скажет - "Учись, а то дурой останешься", "Развивайся, а то останешься дурой и будешь дворником или нянечкой за 20 тыр корячиться от зари и до зари", "Овладевай специальностью востребованной", "Не сиди в Зажопинске на зарплату в 20тр. - едь туда где зарабатывают", "Не выходи замуж за алкаша и планируй беременности и семью".
Это будет "Молодец! Правильно сказал!"
А если дурища последует этому совету, и всем назло пробъется, хоть тушкой хоть чучелом хоть ((с) анекдот) хоть через постель. И будет такое советовать - То все как с цепи!
Роль личности в истории, однако.
- выучилась в юные годы на ткачиху...
- работала швеёй, но решила что мало платят...
- переучилась на автомеханика...
- крутила гайки в автосервисе...
- сказали что симпатичная, иди в телек
- отучилась на ведущую тв
- прошла кастинг против 100 кандидатов на телешоу
Если так, то молодец, вопросов нет.
Если не так, то ЗАВАЛИ ЕДАЛО ТВАРЬ!!!!))))
Если за час кривляния на сцене платят больше, чем за год у стола хирурга, то такие мысли вполне естественны...
В принципе всем очевидно, что сейчас востребованы куртизанки (шлюхи по нашему), ну и в общем-то все... Потому что деньги делают из продажи природных ресурсов, ренты и т.д. Экономики особо нет. Есть группа бандитов-олигархов-бизнесменов (называйте как хотите), захвативших Советские недра, заводы, здания и сдающие-продающие это добро. Пересмотра итогов приватизации нет и не будет при Путине. Бандиты чувствуют себя свободно и безнаказанно. Кайфуют, живут в свое удовольствие и ничего им собственно не надо. Ну вернее надо конечно, но по классике - хлеба и зрелищ. Отсюда лезут всякие лакеи, чего изволите.
В этом фундаментальная и нерешаемая проблема современной России.
Группа людей захватила все деньги и все ресурсы и она диктует правила жизни.
У остальной части населения денег нет совсем.
И по сути это тупик.
Никакой нет оппозиции, конкуренции, работы.
Потому что те кто захватил в 90-е ресурсы покупают все.
И власть и лояльность и СМИ...
Против лома нет приема.
И, возвращаясь к Бородиной, как человек может увеличить доход?
Ее эти слова - пойти переучиться, найти мотивацию, стать успешным - это набор банальностей.
Помимо того, что дико неравные условия у всех. Например в Кургане или Астрахани найти работу посложнее чем в Москве. А если человек в деревне родился, в бедной семье, какие у него перспективы в плане обучения, выбора работы? Просто где угодно и за копейки будет работать, чтоб выжить... При этом в регионах просто работа, где зарплата выше 20 тысяч это 10 процентов от всех рабочих мест. Если даже кто-то будет зарабатывать больше, то большинство все равно вынуждены жить в нищете...
Но даже это не самое главное.
Самое главное, что наша экономика устроена так, что заработать большие деньги могут только такие как Бородина. И с этим ничего не сделаешь...
Но не сможет пожилой ученый ноги раздвигать как она... Не каждый сможет стать чиновником и обворовывать детей, инвалидов, пенсионеров... Не каждый ради денег сможет убивать или подбрасывать наркотики, а потом вымогать деньги, как мент...
По сути Бородина предлагает каждому стать шлюхой. Соси, подлизывай попец боссу и ты будешь зарабатывать также много как я...
Но ведь не каждый человек может и хочет становиться шлюхой.
Вот Басков, например, пляшет на корпоративах у Кадырова, а Шевчук - нет.
Понятно, что Бородина на тех же корпоративах просто сосет.
Но мы же не виноваты, что в 90-е произошло полное ограбление народа. Что страна превратилась в конщлагерь... Это как сказать заключенному концлагеря, но ты зачем баланду ешь. Вот смотри, Вася надел повязку "Капо" и ест хлеб с колбасой...
Т.е выбор конечно есть. Но во-первых не у всех. Капо много не требуется, все равно большинство останется заключенными. А во-вторых выбор чудовищный. Предавай, убивай, отнимай кусок у более слабого и тогда администрация тебя заметит и возьмет под свое крыло...
А во-вторых даже с капо уже перебор. Желающих служить за двойную пайку хватает.
Остаются вакантные места просто для клоунов типа Соловьева, артистов, футболистов и проституток...
Но еще раз скажу, не каждая учительница из провинции или врач или просто мать-домохозяйка поедет в Москву искать х#й олигарха... А других способов заработать уже нет. Потому что 99% денег сосредоточены в руках пресыщенных жизнью негодяев. Ученые, рабочие, просто порядочные трудолюбивые люди им не нужны. Никто не думает о социальном равенстве, о рабочих местах... Как только все деньги оказались в руках подонков, никаких перспектив не стало...
Да и этих сосалок уже переизбыток. Хоть мужского пола, хоть женского.
Так что Бородина не права. Она не работает. Она получает, как и вся элитка.
А заработать своим трудом в России невозможно.
Ну вернее возможно, но точно не такие большие деньги, о которых она говорит, да и то этот рынок труда микроскопический. Потому что 99% денег уже спиз#ено и поделено. А на оставшиеся крохи очень много претендентов. И в первых рядах конечно такие как Бородина, Соловьев, Пригожин и им подобные работнички... По сути холуи-приживалы.
Так что 90-е загнали нас в тупик, из которого выхода нет.
И все эти стоны пропутинских о том, как тогда было плохо и как сейчас хорошо - бред.
Потому что 90- не закончились и не закончатся, пока не пересмотрят итоги приватизации и не изменят экономическую модель.
А Путин как раз гарант того, что этого не произойдет.
Не зря же он к Ельцину на могилу цветы кладет.
Это сигнал всем богатым - ребята, я с вами, ничего не меняется.
А сказки для быдла я подготовлю... Скрепы-ху#пы- память предков-печенеги-гомосеки... Тут фантазия без границ. Надо будет и полетит стерхом и ихтиандром нырнет... Если для сохранения статус-кво этого достаточно, то это не проблема. А если будет мало, то и овчарки будут несогласных рвать зубами и на на танковые траки ошметки намотают...
Концлагерь есть концлагерь.
Просто Бородина это принимает. И готова ходить по концлагерю в шмотках Гуччи, думая что это успех. Но большинство-то с этим не согласно. Поэтому ее ответ смешон и показывает лишь ее глупость. Она не понимает самого главного. Она такой же заключенный, но кичится, что она чуть богаче. А ей отвечают - мы не о деньгах говорим, а о свободе. Нас не устраивает не то что мы бедные, а то что мы в концлагере... А она о своем. Пайку могут вам увеличит, если вы разок соснете, что вы разнылись...