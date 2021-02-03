"Интеллект полевой мыши": Бородина разозлила соцсети, заявив, что в низкой зарплате россияне виноваты сами

"Да вы не виноваты. Но и люди не виноваты что достойные специальности оплачиваются очень низко.. Люди учатся, работают и стремятся. Но их труд не ценится. Из за этого люди недовольны, а не из за того что они бездельники. Надо зарплату ваших коллег и вашу платить врачам, учителям и т. п. А вам то что они получают... Тогда по другому будете говорить", - @seatu93

"Ну работает человек, на 2,трех работах а зарплата все равно ниже среднего. Дело не в том что ты работаешь или нет, а дело в не справедливости! Люди которые работают сутками, спасают человеческие жизни получают копейки, а те которые своими жоп@ми крутят,снимаются в дурацких реалити шоу,поют под фонограмму, по телевизору зарабатывают миллионы! Как так то!" @- @ann233298

"Вместо такого длинного поста можно было коротко написать, что вам просто повезло и что в нашей стране очень тяжело и практически невозможно добиться успеха. Доказательство тому - низкий рейтинг страны по уровню жизни и количество людей, живущих за чертой бедности." - @ccooffeerr



В других соцсетях тоже отреагировали на гневный спич Бородиной.