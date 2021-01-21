"Забудь Аньку и приезжай к нам!": россиянки атаковали Instagram Бена Аффлека

В итоге после года отношений пара решила расстаться. После разрыва Ана активно подыскивает себе дом на Западе страны, а Аффлек, как уверяют его друзья, занялся саморазвитием. Он полон планов, а кроме того, продолжает общаться со своими детьми, и это для него остается очень важным.



После расставания с Аной Аффлек, кажется, решил избавиться от всего, что напоминает о бывшей возлюбленной — в том числе от ее ростовой фигуры, выбрасывать которую пошел брат актера. Эти снимки быстро стали мемом.