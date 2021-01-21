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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4555 постов • 637 подписчиков подписаться
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"Забудь Аньку и приезжай к нам!": россиянки атаковали Instagram Бена Аффлека

"Забудь Аньку и приезжай к нам!": россиянки атаковали Instagram Бена Аффлека (12 фото)

Автор:
21 января 2021 13:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   Бен Аффлек   голливуд   отношения   разрыв   шоу бизнес   
1651
12
Российские женщины - самые душевные. Случись у какого-нибудь голливудского актера беда в личной жизни - тут же придут на помощь. Не успел Бен Аффлек расстаться со своей подругой, как на собственной шкуре ощутил мощь любви своих заокеанских поклонниц.
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Метки: Instagram   Бен Аффлек   голливуд   отношения   разрыв   шоу бизнес   
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6  комментариев
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1k
satra 52 минуты назад
Да что ж ему так не везет с
- Гвинет Пэлтроу
- Сандра Буллок
- Дженнифер Лопес
- Дженнифер Гарнер
- Ана де Армас

П.С. Сейчас подумал о текущей подруге Киану Ривза - пусть "внешне страненькая", зато может человек хороший.
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8k
Агент Безопасной Национальности 9 минут назад
Наши пишут по-русски, казашки по-казахски, финки по-фински, а полиглот Бен растроганно пускает скупую мужскую слезу, отвечая на самые трогательные комменты...
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43
Племянник Путина 43 минуты назад
грустить из-за бабы? странный он какой-то
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2k
Frank Borman 47 минут назад
Беня, хлопни бутылку водки, и все пройдет. А лучше две. Анок и Марусек много, еще найдешь.
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79
Gunter Час назад
Почему-то вспомнилось...
Почему-то вспомнилось...
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