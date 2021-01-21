"Забудь Аньку и приезжай к нам!": россиянки атаковали Instagram Бена Аффлека

Российские женщины - самые душевные. Случись у какого-нибудь голливудского актера беда в личной жизни - тут же придут на помощь. Не успел Бен Аффлек расстаться со своей подругой, как на собственной шкуре ощутил мощь любви своих заокеанских поклонниц.
Бен Аффлек расстался с Аной Де Армас, но один на один со своей болью не остался - Instagram голливудского актера раскалился от сочувствующих и поддерживающих комментариев россиянок.
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Россиянки утешают "Беню", уверяют его, что он лучший и уговаривают, чтобы актер не пил после расставания.
С Аной Де Армас актер познакомился на съемках фильма "Глубокие воды". Тогда он находился не в лучшей форме. После расставания с Дженнифер Гарнер Афлек пустился в пьяный загул и потерял роль Бэтмена. Жизнь его была не слишком радостной, когда случился роман со звездой фильма "Бегущий по лезвию 2049". Друзья и знакомые Аффлека говорят, что эти отношения совершенно изменили актера. Он словно воспрял духом.
Пара рассекретила свои отношения прошлой весной. Влюбленные провели совместный отпуск на родине артистки (Ана - кубинка), кроме этого отдыхали в Коста-Рике. Карантин они также пережили вдвоем, и признавались, что это время их сблизило. Однако идиллия подошла к концу из-за разных планов на местожительство. Ана не хотела оставаться в Лос-Анджелесе, а 48-летний Аффлек не желал уезжать в другое место, чтобы не терять возможность часто видеть своих детей.
В итоге после года отношений пара решила расстаться. После разрыва Ана активно подыскивает себе дом на Западе страны, а Аффлек, как уверяют его друзья, занялся саморазвитием. Он полон планов, а кроме того, продолжает общаться со своими детьми, и это для него остается очень важным.
После расставания с Аной Аффлек, кажется, решил избавиться от всего, что напоминает о бывшей возлюбленной — в том числе от ее ростовой фигуры, выбрасывать которую пошел брат актера. Эти снимки быстро стали мемом.
После расставания с Аной Аффлек, кажется, решил избавиться от всего, что напоминает о бывшей возлюбленной — в том числе от ее ростовой фигуры, выбрасывать которую пошел брат актера. Эти снимки быстро стали мемом.
A life-sized cardboard cutout of Ana de Armas from inside Ben Affleck’s residence was seen being thrown out into a trash can. (January 18, 2021) pic.twitter.com/4bxxDC97WZ— Ana de Armas Updates (@ArmasUpdates) January 19, 2021
А пока поклонники Аффлека тревожатся, чтобы актер вновь не вернулся к привычному многим образу всегда печального мужчины, у которого все валится из рук.
В общем, не грусти, Бен, женщин много, а ты у мамы один такой! Будет и на твоей улице праздник!
Аффлек - не первый актер Голливуда, кому приходится испытывать на себе силу любви россиян. Весной та же участь ожидала Джонни Деппа.
Аффлек - не первый актер Голливуда, кому приходится испытывать на себе силу любви россиян. Весной та же участь ожидала Джонни Деппа.
Россияне обрушили Instagram Джонни Деппа, обсудив в комментах рецепты, погоду и курс рубля
Несколько дней назад российский комик Гарик Харламов опубликовал на своей страничке в Instagram призыв поприветствовать голливудского актера Джонни Деппа в его новом аккаунте. Дескать, сидит человек на самоизоляции, скучает - навались, братва, утопи в овациях. Нашим людям повторять призыв дважды не нужно.
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П.С. Сейчас подумал о текущей подруге Киану Ривза - пусть "внешне страненькая", зато может человек хороший.