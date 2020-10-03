Кинозвездам в инстаграме не светит!

Знаменитые звезды кино 1990-х - 2000-х не смогли бы снискать успех в инстаграме, говорят блогеры. А, впрочем, надо ли им это? Блогеры попытались отфотошопить снимки богинь экрана, чтобы сделать из них настоящих инста-няшек - с пухлыми губами, подчеркнутыми скулами и узкими носиками. Но результаты понравились не всем. А вам как?

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