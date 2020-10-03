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Кинозвездам в инстаграме не светит!

Кинозвездам в инстаграме не светит! (41 фото)

Автор:
03 октября 2020 18:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   актрисы   голливуд   звезды   знаменитости   стандарты красоты   фотошоп   шоу бизнес   
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41
Знаменитые звезды кино 1990-х - 2000-х не смогли бы снискать успех в инстаграме, говорят блогеры. А, впрочем, надо ли им это? Блогеры попытались отфотошопить снимки богинь экрана, чтобы сделать из них настоящих инста-няшек - с пухлыми губами, подчеркнутыми скулами и узкими носиками. Но результаты понравились не всем. А вам как?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Instagram   актрисы   голливуд   звезды   знаменитости   стандарты красоты   фотошоп   шоу бизнес   
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9  комментариев
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1k
scorpi83 3 часа назад
Ну не знаю, Монику Беллучи фотошопить - только портить
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15k
Flying Dutchmen. Час назад
Если не лшибаюсь, в Южной Корее, даже на паспорт, обязательно делают узкий подбородок. Мода у них такая. И даже паспортный контроль в аэропорту, относится к такому снисходительно...
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57
рыбак Зыбин 2 часа назад
После этого фильтра, смотрятся как портреты на надгробиях!
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29k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Джеррифер Лоренс? Болонка, ты хоть читаешь, что копипастишь?
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221k
NAZARETH 2 часа назад
Комментарий к фото
У всех свой вкус. Мне больше нравится она...
У всех свой вкус. Мне больше нравится она...
У всех свой вкус. Мне больше нравится она...
У всех свой вкус. Мне больше нравится она...
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5k
АлександрЧестный 3 часа назад
На сколько я вижу это просто фильтр которые добавляет стандартное лицо (ну который у всех пластических хирургов весит как образец) к оригиналу. И поэтому они все одинаковые.
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502
Gayrat 3 часа назад
Ну, не знаю, по мне, так почти все неплохо получились. Ну, кроме Рианны была обезьяной, ей и осталась.
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1k
Буратино 4 часа назад
ого, я кажись Стюарт первый раз с закрытым (почти) ртом увидела
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