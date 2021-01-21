"Феминизм - проблема некрасивых женщин": реакция соцсетей на мнение Оксаны Акиньшиной

Акиньшина просто на обе лопатки положила всех фемок. Ведь с ней не поспоришь) В гранит ее цитату вбить!— Алина Ферзаева (@Ferrrzaeva) January 20, 2021
Оксана Акиньшина, иди мой полы, готовь жрать целыми сутками, рожай, не смей самореализоваться. Хочешь большего? Это твоя проблема некрасивой женщины.— поздравляю, вы беременны🕯️ (@Wvh3ljE1mdbA8T0) January 20, 2021
Мгновенное разочарование
Секунду назад она мне нравилась. Дорогая, если бы не феминизм, ты бы не была актрисой, потому что раньше все роли дозволялась играть только мужчинам— 𝙲𝚢𝚋𝚎𝚛𝚙𝚞𝚜𝚜𝚢𝟸𝟶𝟽𝟽 ☽†𝕄ℂℝ𝕞𝕪 🕯🥀 (@luna_dualsword) January 19, 2021
Печально конечно что из-за отбитых радикальных феминисток обыватели начинают думать что феминизм = радикальный феминизм, https://t.co/IwyRYffhQP
Да етить колотить, мне ведь нравилась Акиньшина. В ком мне придётся разочароваться следующим?— Винные мемуары, 11 (@FabienneLedger) January 19, 2021
И? Это ее мнение, и оно может отличаться от вашего. Или все по классике, за любое мнение которое отличается от линии партии 10 лагерей и расстрел вне очереди?— Просто Данила. (@lucky_loooser) January 19, 2021
Ключевое слово «изначально».— кадроВика (@prekeressa) January 20, 2021
Современный «феминизм» давно отклонился от курса, так что Акиньшина права, говоря о современном феминизме, а не о его идеях сто лет назад.
Ни одна феменистка с которой я разговаривал так и не смогла внятно объяснить смысл этого движа.— Антон Павлов (@Qg5zkPUz4GnmY2d) January 20, 2021
Никас Сафронов о феминизме
На самом деле все пошло так как и должно было пойти— Anton Kuznetsov (@akuznecov884) January 20, 2021
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Поэтому у нас феминизм и воспринимается курам на смех.
Я не понимаю претензий феминисток и педиков, якобы их притесняют. А в чём? Вот просто скажите.
Кто-то подбегает к женщинам и заставляет бежать на кухню? Вроде нет.
Педики орут, что их не любят. Так может не любят потому что орут о своей сексуальной жизни? Я что-то не вижу натуралов, требующих вагин на каждом шагу.
Конечно в нашей истории есть моменты, когда у женщин не было, например, избирательных прав. Сейчас есть? Есть. Люди, ответственные за за это умерли? Уже давно.
Сажали педиков? Было дело. Сейчас сажают? Нет. Орут за пропаганду детям? Так и натурала посадят, если он свои причиндалы будет показывать детям.
В общем я так и не понял претензий. Мир прекрасен, а забот много и других, кроме тех, что сами себе придумывают.
Давно так не смеялся
Слава богу, что у нас еще можно назвать вещи своими именами, в отличии от пиндрсии и гейропы, где дебила нельзя назвать дебилом, а выдумывают всякие оправдания для идиотов, вроде самоопределения и борьбы за равенство (когда мнение меньшинства активно насаждается большинству без права на отказ)
молодо-наивно.
Акиньшиной, конечно