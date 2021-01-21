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"Феминизм - проблема некрасивых женщин": реакция соцсетей на мнение Оксаны Акиньшиной

"Феминизм - проблема некрасивых женщин": реакция соцсетей на мнение Оксаны Акиньшиной (15 фото)

Автор:
21 января 2021 11:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Акиньшина   женщины   реакция соцсетей   соцсети   феминизм   феминистки   шоу бизнес   
1416
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"Переполох в курятнике" - так определили интернет-пользователи то, что началось в Сети после слов актрисы, высказавшей свое мнение относительно места женщины в обществе.
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Метки: Акиньшина   женщины   реакция соцсетей   соцсети   феминизм   феминистки   шоу бизнес   
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18  комментариев
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7k
Акакий Полчаса назад
У нас в стране исторически равноправие мужчины и женщины принесено не феминистками, а коммунистами. Т.е. фактически заслуг перед женщиной среди русских у феминисток нет. Социалистический строй просто подразумевал равенство всех людей.
Поэтому у нас феминизм и воспринимается курам на смех.
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766
Максим 59 секунд назад
Ратуя за равенство и свободу слова, надо понимать, что может быть и иная точка зрения.
Я не понимаю претензий феминисток и педиков, якобы их притесняют. А в чём? Вот просто скажите.
Кто-то подбегает к женщинам и заставляет бежать на кухню? Вроде нет.
Педики орут, что их не любят. Так может не любят потому что орут о своей сексуальной жизни? Я что-то не вижу натуралов, требующих вагин на каждом шагу.
Конечно в нашей истории есть моменты, когда у женщин не было, например, избирательных прав. Сейчас есть? Есть. Люди, ответственные за за это умерли? Уже давно.
Сажали педиков? Было дело. Сейчас сажают? Нет. Орут за пропаганду детям? Так и натурала посадят, если он свои причиндалы будет показывать детям.

В общем я так и не понял претензий. Мир прекрасен, а забот много и других, кроме тех, что сами себе придумывают.
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687
idhr 3 минуты назад
и кстати, многие "не красивые" на самом деле просто ленятсяч быть красивыми, таких которые некрасивы абсолютно, врождённо, минимально. Но конечно, быть красивой, это вложение усилий, и самое трудное тут не один раз сеть героически на диету, а всю жизнь, каждый день следить за собой. Некоторым это тупо лень, и как результат, приходится стать феменисткой, не признавать же, что ей просто лень, лучше заявить, что ей это и не нужно ...
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8k
Мафусаил 7 минут назад
Последнее видео - БЛЕСТЯЩЩЕ!!!
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1k
Anatoly Tananykhin 9 минут назад
Ссылка youtu.be
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687
idhr 12 минут назад
поскольку актёры как дети, то тут можно сказать, что тот случай, когда устами младенца ...
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 20 минут назад
молодец ! всё правильно сказала.
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14k
dimitr Полчаса назад
" Если женщина офигенный специалист, пусть делает свое дело, ее обязательно отметят, в том числе финансово."
Давно так не смеялся
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2k
Мистер Фикс Полчаса назад
Акиньшина молодец, такой камешек закинула в это болото, такое кваканье поднялось!

Слава богу, что у нас еще можно назвать вещи своими именами, в отличии от пиндрсии и гейропы, где дебила нельзя назвать дебилом, а выдумывают всякие оправдания для идиотов, вроде самоопределения и борьбы за равенство (когда мнение меньшинства активно насаждается большинству без права на отказ)
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14k
dimitr Мистер Фикс 24 минуты назад
"Можно называть своими именами"
молодо-наивно.
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687
idhr Мистер Фикс 10 минут назад
да, пока что в этой стране ещё можно (а можно?!?) негра просто назвать негр ... (вот, кстати, сейчас и выясню, можно или нет)
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2k
Мистер Фикс idhr 6 минут назад
Можно, можно. Это литературное слово. Негры в нашей стране не водятся, а те кто приезжают - принимают наши правила
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10k
KOSTELLO Полчаса назад
Не питаю особой любви к Ауиньшиной, но тут с ней согласен на все 100
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10k
KOSTELLO Полчаса назад
Пардон опечатка.
Акиньшиной, конечно
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8k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
В граните вместе со словами Акиньшиной (молодец, девочка!) нужно выбить и фразу Владимира:

В граните вместе со словами Акиньшиной (молодец, девочка!) нужно выбить и фразу Владимира:
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8k
Александр Полчаса назад
Последнее видео улыбнуло)
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26k
Fat Lynx Полчаса назад
С последнего я знатно угарнул
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