"Феминизм - проблема некрасивых женщин": реакция соцсетей на мнение Оксаны Акиньшиной

«Я хочу, чтобы мужчина, с которым я живу, зарабатывал больше, чем я. Вообще не понимаю, почему женщинам надо за это бороться. Если женщина — офигенный специалист, пусть делает свое дело, ее обязательно отметят, в том числе финансово. Не понимаю, зачем устраивать из этого какие-то противостояния. Это заведомо проигрышная история, потому что мужчина и женщина настолько разные, что, в принципе, не должны существовать вместе. Но так случилось, что мы живем на одной планете. Называю феминизм проблемой некрасивых женщин. Женщины, оставьте мужиков в покое, они тоже хотят быть счастливыми», - попросила актриса.