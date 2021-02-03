Американский парикмахер бесплатно превращает бездомных в звезд Инстаграма

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Новая жизнь может начаться с новой причёски. В это верит стилист Джейсон Шнайдман из Лос-Анджелеса. И глядя на подборку, которую мы для вас сегодня приготовили, очень хочется согласиться с этой мыслью. Джейсон делает стрижки бездомным, и мужчины после попадания в его руки меняются до неузнаваемости. Посмотрите на эти преображения.