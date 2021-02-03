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Американский парикмахер бесплатно превращает бездомных в звезд Инстаграма

Американский парикмахер бесплатно превращает бездомных в звезд Инстаграма (17 фото)

Автор:
03 февраля 2021 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Джейсон Шнайдман   бездомный   было стало   внешность   до и после   люди   стилист   фото   
447
17
Парикмахер Джейсон Шнайдман принимает в своем салоне бездомных, чтобы кардинально изменить их внешность.
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Метки: Джейсон Шнайдман   бездомный   было стало   внешность   до и после   люди   стилист   фото   
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7  комментариев
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8k
Павел 46 минут назад
Тут "до" выглядит импозантнее.
Тут "до" выглядит импозантнее.
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3k
Roninsamuray 17 минут назад
Категория "shaved" ?
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10k
Паша Эмильевич Полчаса назад
Некоторых потом хоть в кино снимай...
Некоторых потом хоть в кино снимай...
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3k
константин 36 минут назад
Круто!Но ненадолго!
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12k
Konstantin 41 минуту назад
- Чувак, дай кусочек хлебушка или монетку?
- Не, давай я лучше тебя постригу!
- Но... Я хочу кушать...
- Нахер хлебушек, зато ты будешь выглядеть круто!
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12k
робт 43 минуты назад
"чтобы кардинально изменить их жизни"
бл*ядь
и каким же образом их жизнь кардинально меняется после стрижки?
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452
Оксид Бетона 44 минуты назад
Побрейся, подстригись и будешь - заи.бись!
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