Американский парикмахер бесплатно превращает бездомных в звезд Инстаграма

Парикмахер Джейсон Шнайдман принимает в своем салоне бездомных, чтобы кардинально изменить их внешность.
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Новая жизнь может начаться с новой причёски. В это верит стилист Джейсон Шнайдман из Лос-Анджелеса. И глядя на подборку, которую мы для вас сегодня приготовили, очень хочется согласиться с этой мыслью. Джейсон делает стрижки бездомным, и мужчины после попадания в его руки меняются до неузнаваемости. Посмотрите на эти преображения.
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бл*ядь и каким же образом их жизнь кардинально меняется после стрижки?