Девушка показала свое поразительное изменение после отказа от наркотиков

27-летняя шотландка Дэми-Николь Данлоп на собственном примере показала, как зависимость может испортить жизнь и как важно вовремя взять себя в руки и исправиться
Девушка после двух лет наркозависимости решила бросить пагубную привычку. Результат не заставил себя долго ждать — уже через четыре месяца реабилитации она изменилась до неузнаваемости. И разница между её снимками «до» и «после» — лучшая антиреклама запрещённых веществ.
Девушка принимала запрещённые препараты каждый день в течение двух лет. Результаты опасного пристрастия Дэми были буквально на лицо: появились акне, а кожа огрубела и покрылась коркой.
Однако наркозависимая поняла, что только она сама сможет вызволить себя из этой ямы. Девушка начала проходить курс лечения, который вернул ей здоровый внешний вид и позитивный настрой. Вот уже четыре месяца Дэми не смотрит в сторону наркотиков и пытается жить полноценной жизнью.
Однако наркозависимая поняла, что только она сама сможет вызволить себя из этой ямы. Девушка начала проходить курс лечения, который вернул ей здоровый внешний вид и позитивный настрой. Вот уже четыре месяца Дэми не смотрит в сторону наркотиков и пытается жить полноценной жизнью.
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То, как реабилитация и отказ от препаратов изменили девушку, можно заметить, сравнив её фото «до» и «после». Теперь Дэми выглядит совсем иначе: из измождённого получеловека она превратилась в привлекательную молодую девушку. Историей преображения и снимками шотландка поделилась на своей страничке в фейсбуке.
Мне потребовалось время, чтобы доказать себе, что я заслуживаю счастья. У меня неплохо выходит, и я горжусь, какой путь смогла преодолеть, — рассказала Дэми.
Девушка надеется, что её история и пример смогут подарить веру в себя другим наркозависимым, ведь, по её мнению, всегда есть шанс сойти с этого мрачного пути. Всё, что нужно — способность сказать «нет» наркотикам, и «да» — счастливому будущему.
Девушка надеется, что её история и пример смогут подарить веру в себя другим наркозависимым, ведь, по её мнению, всегда есть шанс сойти с этого мрачного пути. Всё, что нужно — способность сказать «нет» наркотикам, и «да» — счастливому будущему.
Пожалуйста, поверьте мне, вы способны стать свободными от этой чёрной дыры под названием «зависимость». Я знаю то чувство, когда кажется, что это всё невозможно. Но я — пример того, что возможность есть, — поделилась мыслями Дэми.
Сейчас девушка продолжает свой курс реабилитации и надеется больше никогда не возвращаться к прошлому образу жизни.
Сейчас девушка продолжает свой курс реабилитации и надеется больше никогда не возвращаться к прошлому образу жизни.
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фото надо подписать "стало и было".
красиво жить не запретишь, правда это всегда не долго бывает.
1. Снять нормальную бабу
2. Подержать полгода на наркоте. Снять
3. Поменять фото местами
Кто-то подобрал конченную наркоманку и вывел в люди? Папик нашелся?
И по мне,судя по внешнему виду "до" она была конченной наркоманкой,какое там излечение?
Есть у меня знакомые, у них дочь чуть меньше года плотно сидела на хмуром. После трех лет лечения души и тела, двадцитипятилетняя девчонка смело тягет на сорок.
В современной Сербии кириллица является единственной официальной письменностью (статус закреплён законодательно в 2006 г.), однако вне официального обихода латиница используется достаточно часто.