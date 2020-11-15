Девушка показала свое поразительное изменение после отказа от наркотиков

Мне потребовалось время, чтобы доказать себе, что я заслуживаю счастья. У меня неплохо выходит, и я горжусь, какой путь смогла преодолеть, — рассказала Дэми.



Девушка надеется, что её история и пример смогут подарить веру в себя другим наркозависимым, ведь, по её мнению, всегда есть шанс сойти с этого мрачного пути. Всё, что нужно — способность сказать «нет» наркотикам, и «да» — счастливому будущему.