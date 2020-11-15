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Девушка показала свое поразительное изменение после отказа от наркотиков

Девушка показала свое поразительное изменение после отказа от наркотиков (5 фото)

Автор:
15 ноября 2020 10:41
Сообщество : Истории
Метки: Дэми-Николь Данлоп   внешность   до и после   изменение   история   наркотики   фото   
1607
5
27-летняя шотландка Дэми-Николь Данлоп на собственном примере показала, как зависимость может испортить жизнь и как важно вовремя взять себя в руки и исправиться
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Метки: Дэми-Николь Данлоп   внешность   до и после   изменение   история   наркотики   фото   
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27  комментариев
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1k
Андрей 2 часа назад
шпаклевку отколупнуть и там все тоже дерьмо
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2k
Арт 2 минуты назад
Походу из изменений тол ко всем нормальный набрала.... А так куча штукатурки, губы накачала.... Если только губы) но то что спрыгнула - красава!!)
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2k
Outcast 6 минут назад
Быстро она села на наркотики и слезла с наркотиков. Даже полотенце испачкаться не успело..
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2k
Дарвин и аморальная премия 8 минут назад
Наоборот,на фотках слева она более естественна
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12k
Hairy. 13 минут назад
Девушка показала свое поразительное изменение после отказа от наркотиков
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264
Старичок 22 минуты назад
влажные мечты наркоты. обратной дороги не бывает.
фото надо подписать "стало и было".
красиво жить не запретишь, правда это всегда не долго бывает.
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5k
B0n 23 минуты назад
АхтыжЁбаныйтынахуй, а! Да уж лучше бы не отказывалась.
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37k
Александр 24 минуты назад
Торчила освоила фотошоп?
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24k
Jackson-Motor Полчаса назад
Дакфейс, видимо, не лечится.
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16k
Андрей Иванов Полчаса назад
Как сделать такое фото:
1. Снять нормальную бабу
2. Подержать полгода на наркоте. Снять
3. Поменять фото местами
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471
Андрей Александрович Андрей Иванов 19 минут назад
Чекай телефоны в зеркале на которые она делает фото! Она действительно спрыгнула!
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519
Обратная сторона Луны 44 минуты назад
Тут скорее курс силикона и фотошопа
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1k
Mellivora 46 минут назад
Странная наркоманка. Излечение дело-то не дешевое. Плюс, изменения тут явно пластико-хирургические.
Кто-то подобрал конченную наркоманку и вывел в люди? Папик нашелся?
И по мне,судя по внешнему виду "до" она была конченной наркоманкой,какое там излечение?
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25k
Fat Lynx 49 минут назад
если фото поменять мнстами - верю... а так нет.
Есть у меня знакомые, у них дочь чуть меньше года плотно сидела на хмуром. После трех лет лечения души и тела, двадцитипятилетняя девчонка смело тягет на сорок.
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4k
Александр Иванов 55 минут назад
Ну. научилась фотошопу. Только и всего.
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1k
Олег Час назад
Жаль, что губы не удалось вернуть в нормальное состояние, не даром говорят, что наркота калечит необратимо.
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293
Безумный Макс Час назад
Приняла ванну, накрасилась...
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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
A mozhnoli seichas ei verit ?
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2k
Outcast Крот 48 минут назад
Се рбский язы к (серб. српски језик / srpski jezik) один из славянских языков. Вместе с болгарским, македонским, словенским, черногорским, хорватским и боснийским относится к южнославянской подгруппе. Последние три языка часто объединяют с сербским в один (сербохорватский язык); в этом случае отдельные сербский, хорватский, черногорский и боснийский языки считают[кто?] региональными вариантами сербохорватского[2][3]. Перечень отличий сербского языка от хорватского, черногорского и боснийского на странице сербохорватский язык.

В современной Сербии кириллица является единственной официальной письменностью (статус закреплён законодательно в 2006 г.), однако вне официального обихода латиница используется достаточно часто.
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5k
Крот Outcast 46 минут назад
Тут вроде как русскоязычный сайт и принято писать кириллицей, а то что он делает это неуважение к другим пользователей, по-простому свинство...
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2k
Outcast MihailoSerbiya 42 минуты назад
https://aliexpress.ru/item/32980178230.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.29594cf8urufBF&algo_pvid=004c9f0e-1120-4993-9d1a-d8f69a95b48a&algo_expid=004c9f0e-1120-4993-9d1a-d8f69a95b48a-5&btsid=0b8b035c16054301505988894e207f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603https://aliexpress.ru/item/32980178230.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.29594cf8urufBF&algo_pvid=004c9f0e-1120-4993-9d1a-d8f69a95b48a&algo_expid=004c9f0e-1120-4993-9d1a-d8f69a95b48a-5&btsid=0b8b035c16054301505988894e207f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
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2k
Outcast Крот 21 минуту назад
На это утверждение советую вспомнить историю с «олбанский» йезыг». Скорее всего ему так удобно или клавиатуры русской нет, ну я ему ссылку выше на неё с али скинул.
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2k
Outcast Крот 17 минут назад
И кем принято? Администрация вроде никаких ограничений не выставляла. Да и на сайте здесь куча людей с разных стран.
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8k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Можно было поверить, если бы не полотенце, его не обманешь. Пост должен называться "До и после макияжа".
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314
LinkLine 2 часа назад
лучше не стало, тп с утиным е.блом
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