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Фото, которые доказывают, что косметика в умелых руках может творить чудеса

Фото, которые доказывают, что косметика в умелых руках может творить чудеса (21 фото)

Автор:
11 марта 2021 08:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Стефан Суботич   было стало   визажист   внешность   красота   макияж   подборка   фото   
535
21

Эти шокирующие фото наглядно продемонстрируют, насколько сильно может изменить внешность девушки умело сделанный макияж.

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Метки: Стефан Суботич   было стало   визажист   внешность   красота   макияж   подборка   фото   
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8  комментариев
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20k
BillyBonzz 3 часа назад
Ммматерь божия!
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331
iKrek 2 минуты назад
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8k
Валерий 15 минут назад
-Есть старый прикол про армянское радио...
У армянского радио спросили: "-На ком лучше жениться? На молодой и красивой, но бл..ди или на старой, некрасивой целке"
Армянское радио отвечает: "- Лучше есть торт всем вместе, чем говно одному"...
Почему-то вспомнилось.
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8k
Валерий 19 минут назад
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4k
TirAn 46 минут назад
Секс только после бани
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41k
Максим Т. Час назад
Ага-ага. Лицом прекрасным станет жопа, пройдя сквозь фильтры фотошопа.
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11k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Для штукатурки толщиной от 3 см требуется армирующая сетка.
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