Чтобы стать совершенно другим человеком, не нужны пластические операции, парики и другие хитрости из шпионского арсенала. Достаточно просто попасть в руки к профессиональному визажисту, который с помощью одной только косметики подарит вам новый образ. Преображения отлично получаются у Стефана Суботича из Сербии, который одним взмахом кисточки меняет образ своих клиенток и превращает их в ещё больших красавиц.