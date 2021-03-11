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Эти шокирующие фото наглядно продемонстрируют, насколько сильно может изменить внешность девушки умело сделанный макияж.
Чтобы стать совершенно другим человеком, не нужны пластические операции, парики и другие хитрости из шпионского арсенала. Достаточно просто попасть в руки к профессиональному визажисту, который с помощью одной только косметики подарит вам новый образ. Преображения отлично получаются у Стефана Суботича из Сербии, который одним взмахом кисточки меняет образ своих клиенток и превращает их в ещё больших красавиц.
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