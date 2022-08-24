При помощи пластической хирургии можно творить настоящие чудеса

К сожалению, человек не выбирает внешность, с которой он родится. Поэтому по мере взросления он может сталкиваться с непринятием себя, комплексами и различного рода зажимами. Современная медицина помогает справиться с такими проблемами и забыть о них, как о страшном сне. Пластическая хирургия предлагает чудо-методики, позволяющие разобраться почти с любыми дефектами и деформациями. Не стоит думать, что помощь хирурга — это только увеличение губ и коррекция фигуры.

Семь недель после ринопластики