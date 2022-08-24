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При помощи пластической хирургии можно творить настоящие чудеса

При помощи пластической хирургии можно творить настоящие чудеса

Автор:
24 августа 2022 09:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   внешность   люди   операция   пластика   пластическая операция   фото   
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Квалифицированные специалисты помогают людям вновь поверить в себя и кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону.

К сожалению, человек не выбирает внешность, с которой он родится. Поэтому по мере взросления он может сталкиваться с непринятием себя, комплексами и различного рода зажимами. Современная медицина помогает справиться с такими проблемами и забыть о них, как о страшном сне. Пластическая хирургия предлагает чудо-методики, позволяющие разобраться почти с любыми дефектами и деформациями. Не стоит думать, что помощь хирурга — это только увеличение губ и коррекция фигуры.


Семь недель после ринопластики

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Лицо девушки круто преобразилось после пластики. Пользователи в интернете по достоинству оценили работу, проведённую хирургом. Многие даже отметили, что это один из лучших результатов ринопластики, который им приходилось видеть.


Использование филлера и ботокса

Двойная операция на челюсти. Жизнь меняется


Я так впечатлен тем, как одна операция помогает подчеркнуть остальные черты лица. Ваши губы выглядят лучше, а ваш нос теперь имеет такой естественный скульптурный угол по направлению к нижней части лица. Потрясающе!


Восстановление было борьбой, но я ни о чём не жалею

Две недели после операции

 Это была операция на двух челюстях плюс гениопластика.


Семь недель после оперативного вмешательства

Восстановление лица после падения с третьего этажа

Вот мои результаты!

Операция на челюсти плюс брекеты

Две недели после ринопластики

Трансплантация волос. До и после

После процедуры мужчина выглядит совсем другим человеком. Брутальность ему к лицу.


Посмотрите, как филлер корректирует овал лица

Одиннадцать дней после ринопластики и операции по уменьшению надбровной дуги

Почти четыре месяца после ринопластики

Двусторонняя отопластика. Жаль, что я не сделала этого раньше

Подтяжка подбородка. Один месяц после операции

Источник:

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Метки: было стало   внешность   люди   операция   пластика   пластическая операция   фото   
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alexis 48 минут назад
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Элек Мек 6 минут назад
После 20 лет прикус исправить проблематично.
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