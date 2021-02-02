Сатирические и злободневные иллюстрации

Современный художник-иллюстратор, заядлый велосипедист, блоггер и просто замечательный человек - Вальдемар Казак (Waldemar Kazak).
Вальдемар (Владимир) Казак родился в Твери в 1973 году, окончил художественное училище. Работал иллюстратором детских книг, верстальщиком, букдизайнером и дизайнером упаковки.
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Сотрудничал с несколькими крупными студиями, в том числе студией Лебедева. Его работы публиковали Playboy, Imagine FX и альманахи по цифровому арту. Сейчас работает по специальности.
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