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Ироничные иллюстрации Нормана Роквелла

Ироничные иллюстрации Нормана Роквелла (39 фото)

Автор:
15 декабря 2020 10:05
Сообщество : Искусство
Метки: Норман Роквелл   америка   журнал   иллюстрации   искусство   рисунок   фото   художник   
868
39
Американский художник-иллюстратор Норман Роквелл, активно рисовал иллюстрации для различных американских журналов в 30-60х годах XX века.
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Метки: Норман Роквелл   америка   журнал   иллюстрации   искусство   рисунок   фото   художник   
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4  комментария
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1k
Alexes Полчаса назад
Интересные работы, такое ощущение, что гибрид фотографии и картины...
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4k
MadShark 4 минуты назад
Очень интересная техника. Реалистичность с налетом мультяшности и карикатурности
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386
Sergei Полчаса назад
Отличные иллюстрации!!!
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