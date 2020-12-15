Ироничные иллюстрации Нормана Роквелла

4.

В 1943 году многие волшебные картины, созданные Роквеллом, были уничтожены в результате пожара, случившегося на его студии. Некоторые из работ художника сохранились благодаря тому, что он в 1969 году передал их на хранение одной из американских организаций, которая открыла музей работ. В 1978 году Норман Роквелл скончался. Ему было 84 года.