Ироничные иллюстрации Нормана Роквелла

Американский художник-иллюстратор Норман Роквелл, активно рисовал иллюстрации для различных американских журналов в 30-60х годах XX века.
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Мало кому удается реализовать свою мечту и на протяжении всей жизни заниматься любимым ремеслом. Одним из таких счастливчиков стал американский художник Норман Роквелл (Norman Rockwell), который с самого детства хотел создавать волшебные картины. За свою долгую жизнь ему удалось создать порядка 500 произведений искусства, которые сейчас хранятся в музее, посвященном его памяти.
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Норман Роквелл, будучи уроженцем Нью-Йорка, с малолетства мечтал научиться красиво рисовать. Все свободное время он проводил за мольбертом, набираясь опыта. Вскоре у него начали получаться действительно волшебные картины, которые были высоко оценены маститыми американскими художниками.
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Получив начальное образование, Норман стал учеником местной школы искусств, а затем поступил в Национальную академию дизайна. Именно там он освоил художественные приемы, с помощью которых смог создавать полотна, не боясь экспериментировать. Вскоре Роквелла стали приглашать к сотрудничеству молодежные журналы. В возрасте 21 года Норман открыл собственную фотостудию. Популярность Роквеллу принес целый ряд картин, в котором он размышлял на тему свободы американских граждан.
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В 1943 году многие волшебные картины, созданные Роквеллом, были уничтожены в результате пожара, случившегося на его студии. Некоторые из работ художника сохранились благодаря тому, что он в 1969 году передал их на хранение одной из американских организаций, которая открыла музей работ. В 1978 году Норман Роквелл скончался. Ему было 84 года.
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