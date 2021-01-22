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30 уморительных собак, которые заснули в самых странных позах

30 уморительных собак, которые заснули в самых странных позах (31 фото)

Автор:
22 января 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
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31
Когда наши любимые собаки хотят спать, они не особо заморачиваются по поводу места и позы - они спят так, как им удобно! Иногда они выбирают такие места и позы для сна, что хозяева не могут сдержать смеха и бегут за телефоном, чтобы сфотографировать свое чудо. Мы не знаем, как они умудряются засыпать в таких позах, но это правда нереально забавно. Посмотрите и улыбнитесь!
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Метки: домашние животные   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   
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Enigma Kuutar 23 минуты назад
Теперь понятно почему символ @ называют "собака"

Теперь понятно почему символ @ называют "собака"
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Александр Ломовицкий Полчаса назад
а здесь где спящая собака ?
в корейце видимо заснула
а здесь где спящая собака ? в корейце видимо заснула
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