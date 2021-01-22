30 уморительных собак, которые заснули в самых странных позах

Когда наши любимые собаки хотят спать, они не особо заморачиваются по поводу места и позы - они спят так, как им удобно! Иногда они выбирают такие места и позы для сна, что хозяева не могут сдержать смеха и бегут за телефоном, чтобы сфотографировать свое чудо. Мы не знаем, как они умудряются засыпать в таких позах, но это правда нереально забавно. Посмотрите и улыбнитесь!

0 Сообщество Dogspotting Society в Фейсбуке коллекционирует фото собак, которые до слез рассмешили своих хозяев. На этот раз хозяева поделились смешными снимками своих пушистиков, заснувших в самых нелепых и странных позах. Посмотрите на этих уморительных красавчиков:

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