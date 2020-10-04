Глаза боятся: подборка иллюстраций существ Лавкрафтовского пантеона

Говард Филлипс Лавкрафт – гений и безумец в одном лице. Ибо обычному человеку просто не по силам придумать такой пласт причудливых созданий, зловещих богов и чуждых миров, который оставил после себя этот легендарный писатель.
Немного биографии
Впрочем, назвать Говарда Лавкрафта просто писателем или даже мастером ужасов – сильно преуменьшить его влияние на современную культуру. Ибо в глазах многих современников он является темным пророком, породившим целый культ со сложной мифологией, которую после подхватили и дополнили многие другие авторы, в числе которых Кларк Эштон Смит и Роберт Говард. И сегодня лавкрафтовская мифология подразумевает уже не только страшные книги, но и фильмы ужасы, настольные и компьютерные игры, комиксы и другие виды развлечений.
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Уже в детские годы Говард Ф. Лавкрафт выделялся среди своих сверстников. Это был довольно угрюмый и нелюдимый ребенок, которого порой охватывало мрачное воодушевление, во время которого он с упоением декламировал изумленным окружающим зловещие стихи. Причем часто это были произведения его собственного сочинения.
В 14 лет Лавкрафт написал свое первое серьезное фантастическое произведение – «Зверь в пещере». Художественная составляющая рассказа была бесподобна, он был выразителен и экспрессивен, что единодушно отметили старшие, более осведомленные и опытные коллеги Лавкрафта по перу. Однако мрачное содержание рассказа, принадлежащего 14-летнему юноше, их по-настоящему ужаснуло. Впрочем, Лавкрафту было по большому счету плевать на чье-то мнение
В 14 лет Лавкрафт написал свое первое серьезное фантастическое произведение – «Зверь в пещере». Художественная составляющая рассказа была бесподобна, он был выразителен и экспрессивен, что единодушно отметили старшие, более осведомленные и опытные коллеги Лавкрафта по перу. Однако мрачное содержание рассказа, принадлежащего 14-летнему юноше, их по-настоящему ужаснуло. Впрочем, Лавкрафту было по большому счету плевать на чье-то мнение
После смерти родителей, закончивших свои дни в психиатрической лечебнице (сначала отец, а затем и мать), Лавкрафт стал работать как одержимый, создав за рекордно короткие сроки десятки не просто страшных романов и рассказов, а по-настоящему сводящих с ума шедевров темной литературы. Сегодня литературное наследие Говарда Ф. Лавкрафта состоит из огромного количества произведений, представляющих собой невообразимое и вместе с тем очень гармоничное сочетание элементов хоррора, темного фэнтези, готического романа, мистики, фантастики и детектива.
Важно отметить, что при жизни писатель так и не добился истинного признания своего таланта. Он постоянно нуждался в деньгах, часто конфликтовал с другими писателями и журналистами. Последние высмеивали его необычный стиль и содержание произведений, казавшееся им омерзительным и ужасающим. В то же время он сумел крепко сдружиться с Робертом Говардом (автор цикла героического фэнтези о Конане и некоторых других отличных произведений, в том числе на тему ужасов и мистики). С ним он вел длительную переписку до момента смерти Говарда, покончившего с собой в 1936 году.
Важно отметить, что при жизни писатель так и не добился истинного признания своего таланта. Он постоянно нуждался в деньгах, часто конфликтовал с другими писателями и журналистами. Последние высмеивали его необычный стиль и содержание произведений, казавшееся им омерзительным и ужасающим. В то же время он сумел крепко сдружиться с Робертом Говардом (автор цикла героического фэнтези о Конане и некоторых других отличных произведений, в том числе на тему ужасов и мистики). С ним он вел длительную переписку до момента смерти Говарда, покончившего с собой в 1936 году.
1. Летающие полипы
Летающие полипы упоминаются как пришельцы из далекой чужой вселенной и владевших Землей и двумя другими планетами Солнечной системы около шестисот миллионов лет назад. Они поселились на Земле и, возможно, на Нептуне и Плутоне. Они строили города из базальта с высокими башнями без окон. В попытке завладеть подводным миром полипы были разгромлены Старцами и вернулись на поверхность земли.
Упоминаются в рассказе "За гранью времён" (1936).
Упоминаются в рассказе "За гранью времён" (1936).
2. Шогготы
Шогготы были созданы расой Старцев как рабская сила для выполнения тяжелой работы — для строительства монументальных городов на суше и в океанах, которыми славились Старцы, а затем и для охранной функции и участия в битвах на стороне своих хозяев. Известно, что они были феноменально сильные и только их малое количество по врагов помешала выиграть войну Старцев против детей и слуг Ктулху, специально создавались для сражений. Армии Ктулху брали каждого шоггота числом, рассеивая его на мельчайшие частицы.
Упоминаются в повести «Хребты Безумия» (1931), в рассказах «Тень над Иннсмутом» (1931) и «Тварь на пороге» (1933).
Упоминаются в повести «Хребты Безумия» (1931), в рассказах «Тень над Иннсмутом» (1931) и «Тварь на пороге» (1933).
3. Ми-Го с Юггота
Ми-го пришли на Землю с планеты Юггот, а туда — из неизвестных глубин космоса. Земля их интересует, прежде всего, как место добычи ценных минералов. Ми-го стараются избегать контактов с людьми и поэтому поселились на малонаселённых лесистых холмах. Внешне Ми-го напоминают ракообразных, хотя на самом деле являются высокоорганизованными грибами величиной с человека. некоторые особи имеют пары крупных спинных плавников, а некоторые крылья, как у летучих мышей.
Упоминаются в рассказе "Шепчущий во тьме" (1936).
Упоминаются в рассказе "Шепчущий во тьме" (1936).
4. Крылатые существа (предположительно)
"Воздух стал ощутимо холоднее и задрожал от ужасающих хлопков огромных крыльев. Фантастические тени и очертания существ скользили по небу, а затем вдруг с неба исчезли все звезды. Когда факелы потухли, над пораженной и дико кричащей когортой остались лишь гибельные и ужасные жертвенные костры на возвышающихся вершинах; адский и красный, их огонь сейчас обрисовывал фигуры безумно скачущих колоссальных безымянных существ, о которых никогда не осмеливались даже прошептать в самых жутких сказаниях ни фригийский жрец, ни старуха из кампанийского селения."
Описаны в рассказе "Очень старый народ" (1940).
Описаны в рассказе "Очень старый народ" (1940).
5. Старцы
Старцы пришли из далеких глубин космоса на молодую Землю несколько миллиардов лет назад, вскоре после образования Луны. В то время они были высокоразвитой в технологическом отношении расой, но использовали свои знания только в случае крайней необходимости. Старцы ушли со своей планеты, считая механистическую цивилизацию губительной для эмоциональной сферы. Со временем земная колония деградировала. Отчасти это было связано с тем, что земные Старцы потеряли способность к межзвездным перелетам. Сначала они селились в воде, как в менее враждебном месте для проживания, чем под лучами древнего Солнца. Также Старцы создали много форм жизни и населили ими океаны.
Упоминаются в повести «Хребты Безумия» (1931).
Упоминаются в повести «Хребты Безумия» (1931).
6. Великая раса Йит
Великая раса, когда она ещё не была великой, населяла планету Йит более 200 миллионов лет тому назад. Йитианцы овладели способностью перемещения сознания в другое тело (другими словами, способностью обмена телами), и когда их планета начала умирать, они все взяли и переместили свои сознания на Землю, в тела разумных конусообразных существ. Там они продолжили свои исследования и вскоре смогли переносить сознание не только сквозь пространство, но и через миллионы лет в обоих направлениях. Время стало подвластно им, и йитианцы использовали его для своих дальнейших научных изысканий, в процессе познавая всё, что было, и всё, что ещё не случилось. Они овладели лучшими технологиями прошлого и будущего.
Упоминаются в рассказе "За гранью времён" (1936).
Упоминаются в рассказе "За гранью времён" (1936).
7. Глубоководные
Глубоководные объединяют черты гуманоидов, рыб и лягушек, они поклоняются Отцу Дагону и Матери Гидре, а также (в меньшей степени) Ктулху. Возможно, все глубоководные бессмертны или только морские ведьмы, такие как Пфтьялйи. Во всяком случае, их продолжительность жизни намного превосходит человеческую. Вероятно, популяция глубоководных растет медленно — и чтобы ускорить этот процесс, они скрещиваются с людьми. О культуре, науке и технологиях глубоководных известно крайне мало. В частности, они с большим мастерством изготовляют причудливые ювелирные изделия из сплава золота с «неким белым металлом». Последователи Лавкрафта почти не упоминают культуры глубоководных и описывают их как диких кровожадных монстров.
Описаны в рассказе "Тень над Инссмутом" (1931).
Описаны в рассказе "Тень над Инссмутом" (1931).
8. Бьяки
"Бесшумно хлопали в ритм крыльями орды ручных, дрессированных гибридов, которые никогда не привидятся человеку со здоровым рассудком. Они не были ни воронами, ни кротами, ни канюками, ни муравьями, ни летучими мышами-вампирами, ни разложившимися трупами человека... но кое-что я не могу и не должен вспоминать. Они медленно и неуклюже передвигались, частично на своих перепончатых лапах, частично с помощью перепончатых крыльев. Когда они достигли толпы посвященных, фигуры в капюшонах принялись седлать их, и один за другим уносится прочь вдоль подземной реки в галереи паники (англ. Galleries of panic), туда, где отравленные источники питают безобразные водопады, навеки скрытые от глаз людских."
Описаны в рассказе "Праздник" (1923).
Описаны в рассказе "Праздник" (1923).
9. Рептилии
Архидревняя раса, населявшая Землю. Очертания мумий похожи на крокодила и тюленя, размером с человека маленького роста. Передние конечности завершались мелкими стопами, подобно тому, как человеческие руки завершаются ладонями и пальцами. Головы выли подобные кошке, бульдогу, мифическому Сатиру и человеку. Сам Юпитер не мог бы похвалиться таким огромным выпуклым лбом, однако рога, отсутствие носа и крокодилья челюсть не позволяли втиснуть эти головы в пределы каких-либо известных критериев. Одеяния чудовищ было с щедростью завернуты в роскошнейшие ткани и увешаны украшениями из золота, драгоценных камней и неизвестных блестящих металлов. Стая бешено мчавшихся дьяволов, с перекошенными от ненависти мордами, в нелепых доспехах; полупрозрачные дьяволы, порождение расы, ползучие рептилии Безымянного Города.
Описаны в рассказе "Безымянный город (1921).
Описаны в рассказе "Безымянный город (1921).
10. Гончие псы Тиндала
"— Никакие слова в нашем языке не смогут их описать! — Вдруг он заговорил полушепотом. — Они представлены туманными намёками в мифе о Падении, а также — в непристойном виде на изображениях, которые иногда находят в старинных рукописях, У греков было для них имя, которое удачно скрывало всю сущность их мерзости. Дерево, змей и яблоко — вот те слабые символы самой страшной тайны."
Появляются в одноименном рассказе Фрэнка Белкнапа Лонга. Лавкрафт упоминает нечто похожее на Гончих Тиндала в своем рассказе «Шепчущий во тьме» (1931).
Появляются в одноименном рассказе Фрэнка Белкнапа Лонга. Лавкрафт упоминает нечто похожее на Гончих Тиндала в своем рассказе «Шепчущий во тьме» (1931).
Авторский пост
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