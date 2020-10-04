Глаза боятся: подборка иллюстраций существ Лавкрафтовского пантеона

После смерти родителей, закончивших свои дни в психиатрической лечебнице (сначала отец, а затем и мать), Лавкрафт стал работать как одержимый, создав за рекордно короткие сроки десятки не просто страшных романов и рассказов, а по-настоящему сводящих с ума шедевров темной литературы. Сегодня литературное наследие Говарда Ф. Лавкрафта состоит из огромного количества произведений, представляющих собой невообразимое и вместе с тем очень гармоничное сочетание элементов хоррора, темного фэнтези, готического романа, мистики, фантастики и детектива.





Важно отметить, что при жизни писатель так и не добился истинного признания своего таланта. Он постоянно нуждался в деньгах, часто конфликтовал с другими писателями и журналистами. Последние высмеивали его необычный стиль и содержание произведений, казавшееся им омерзительным и ужасающим. В то же время он сумел крепко сдружиться с Робертом Говардом (автор цикла героического фэнтези о Конане и некоторых других отличных произведений, в том числе на тему ужасов и мистики). С ним он вел длительную переписку до момента смерти Говарда, покончившего с собой в 1936 году.