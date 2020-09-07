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10 неожиданных фактов о совершенно обычных продуктах

10 неожиданных фактов о совершенно обычных продуктах (11 фото)

Автор:
07 сентября 2020 22:35
Сообщество : Еда
Метки: еда   повседневные   поразительные   продукты   сюрпризы   факты   
1685
11

Повседневные вещи иногда полны сюрпризов. В этом посте пойдёт речь о хорошо знакомой нам еде, и оказывается, даже здесь спряталась загадка.

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Метки: еда   повседневные   поразительные   продукты   сюрпризы   факты   
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8  комментариев
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20k
sportage030 2 часа назад
Британские ученые выявили, что если ежедневно съедать по одному яблоку, то к концу месяца вы съедите около тридцати яблок!
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5k
Maximvs Полчаса назад
Китайцы и японцы знают толк в чае. Поэтому стоит им поверить, когда они категорически не рекомендуют пить напиток заваренный накануне. По их мнению вчерашний чай - это яд для человека.

те же китайцы: чай можно заваривать до 27 раз...
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700
Nehutu Maximvs 10 минут назад
Речь идёт о заваривании подряд, а не через неделю. Если чайный лист был размочен, то через несколько часов он уже не годится к употреблению. Также и вода, в которой заваривался чай, через несколько часов не годится к употреблению.
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5k
Maximvs Nehutu 9 минут назад
это ж с какой скоростью надо хлебать, чтоб подряд 27 чайников выдуть?
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33k
Бабай 51 минуту назад
Лучший чай - не допитый утром. Приходишь с работы, пить хочешь, а тут полкружечки прохладненького с лимоном! Если кошка не допила за день.
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1k
Digektor 56 минут назад
Не понял, после истечения срока годности нельзя есть продукты? Или только камамбер, а рыбные консервы с возможным ботулизмом можно? Ништяяяк, пойду вонючую курицу с явными признаками разложения заточу, ведь нельзя же только камамбер...
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258
Olgaz Час назад
А с сыром что не так?))
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
И что здесь необычного?
---
Уроки хоть сделала?
Или сразу пост забабахала?
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