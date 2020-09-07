10 неожиданных фактов о совершенно обычных продуктах

Мёд не портится никогда! И это не голословное утверждение. Самая древняя банка с мёдом была обнаружена Говардом Картером в гробнице фараона Тутанхамона в 1922 году. После исследования, учёные пришли к выводу, что древний продукт пчеловодства до сих пор съедобен.