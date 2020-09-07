10 неожиданных фактов о совершенно обычных продуктах

Повседневные вещи иногда полны сюрпризов. В этом посте пойдёт речь о хорошо знакомой нам еде, и оказывается, даже здесь спряталась загадка.
Цвет перца чили ничего не говорит о его вкусе. А вот размер имеет значение! Чем перец меньше, тем он острее. И кстати, он не является овощем, это ягода.
Невероятно, но факт. Если человек только что съел банан, то он становится желанной добычей для комаров.
Авокадо очень капризный фрукт, и быстро портится. И ещё он вызывает токсическое отравление у птиц.
Если хотите, чтобы ваш ребёнок был более спокойным не давайте ему лакомства с красителями. Они вызывают у детей гиперактивность, особенно жёлтые и красные.
Китайцы и японцы знают толк в чае. Поэтому стоит им поверить, когда они категорически не рекомендуют пить напиток заваренный накануне. По их мнению вчерашний чай - это яд для человека.
Мёд не портится никогда! И это не голословное утверждение. Самая древняя банка с мёдом была обнаружена Говардом Картером в гробнице фараона Тутанхамона в 1922 году. После исследования, учёные пришли к выводу, что древний продукт пчеловодства до сих пор съедобен.
Если перед основным приёмом пищи съесть маленький кусочек тёмного шоколада, то даже если вы были голодным как волк, чувство насыщения придёт быстрее.
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те же китайцы: чай можно заваривать до 27 раз...
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Уроки хоть сделала?
Или сразу пост забабахала?