6 продуктов, которые могут вас убить

В России она не так распространена как лакомство, мы ее используем больше как лекарство от простуды. Однако в других странах, в частности в Скандинавии, лакрица - это очень даже популярная сладость.

Только вот она может привести к смерти. Осенью 2020 года мужчина в США умер, переев лакричного мармелада.

Лакрица сильно понижает уровень калия, лекарства с содержанием солодки ни в коем случае нельзя сочетать с другими препаратами, которые также его понижают. Это может привести к тяжелой реакции организма и даже летальному исходу.



Из лакрицы делают конфеты, лекарства, чай и мармелад. Если переборщить, то будет повышение давления, боли в мышцах, отеки и проблемы с сердцем. Также она провоцирует эректильную дисфункцию у мужчин, а у женщины может спровоцировать выкидыш.



Есть можно, но в очень маленьких дозах.