6 продуктов, которые могут вас убить

Вроде бы и вкусно, но очень опасно. И об этом даже знают, но все равно едят - на свой страх и риск.
Не все, что кажется вкусным обязательно также полезно и безопасно. О некоторых вещах люди знают, но все равно продолжают их есть, даже не обработав и не приготовив должным образом.
Не надо так.
Не надо так.
Гриб-навозник
Грибы вообще нужно собирать и употреблять в пищу с осторожностью, а уж эти тем более. Начинающие грибники совершают большую ошибку, употребляя этот жареный деликатес - он становится убийственным в сочетании с алкоголем.
Причем, по некоторым утверждениям, достаточно даже если просто рядом с ними есть алкогольные пары, то есть если даже выпил не сам едок гриба, а человек, находящийся рядом.
Причем, по некоторым утверждениям, достаточно даже если просто рядом с ними есть алкогольные пары, то есть если даже выпил не сам едок гриба, а человек, находящийся рядом.
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Острый перец
Небольшие порции перца очень даже полезны - он спасает от грибка с желудочно-кишечном тракте, укрепляет сердечно-сосудистую систему, также его используют в масках для волос для ускорения их роста.
Однако регулярно происходят печальные случаи сердечных приступов от злоупотребления острым перцем. Кажется, что перец безвреден, он раздражает нейроны. Но организм его воспринимает как настоящую угрозу, будто бы его что-то обжигает, и начинает работать на защиту.
То есть, по факту, летальный исход наступает не от самого перца, а от реакции организма на свою же реакцию. А еще он, кстати, провоцирует старческое слабоумие, если переесть.
Однако регулярно происходят печальные случаи сердечных приступов от злоупотребления острым перцем. Кажется, что перец безвреден, он раздражает нейроны. Но организм его воспринимает как настоящую угрозу, будто бы его что-то обжигает, и начинает работать на защиту.
То есть, по факту, летальный исход наступает не от самого перца, а от реакции организма на свою же реакцию. А еще он, кстати, провоцирует старческое слабоумие, если переесть.
Корень солодки
В России она не так распространена как лакомство, мы ее используем больше как лекарство от простуды. Однако в других странах, в частности в Скандинавии, лакрица - это очень даже популярная сладость.
Только вот она может привести к смерти. Осенью 2020 года мужчина в США умер, переев лакричного мармелада.
Лакрица сильно понижает уровень калия, лекарства с содержанием солодки ни в коем случае нельзя сочетать с другими препаратами, которые также его понижают. Это может привести к тяжелой реакции организма и даже летальному исходу.
Из лакрицы делают конфеты, лекарства, чай и мармелад. Если переборщить, то будет повышение давления, боли в мышцах, отеки и проблемы с сердцем. Также она провоцирует эректильную дисфункцию у мужчин, а у женщины может спровоцировать выкидыш.
Есть можно, но в очень маленьких дозах.
Только вот она может привести к смерти. Осенью 2020 года мужчина в США умер, переев лакричного мармелада.
Лакрица сильно понижает уровень калия, лекарства с содержанием солодки ни в коем случае нельзя сочетать с другими препаратами, которые также его понижают. Это может привести к тяжелой реакции организма и даже летальному исходу.
Из лакрицы делают конфеты, лекарства, чай и мармелад. Если переборщить, то будет повышение давления, боли в мышцах, отеки и проблемы с сердцем. Также она провоцирует эректильную дисфункцию у мужчин, а у женщины может спровоцировать выкидыш.
Есть можно, но в очень маленьких дозах.
Бузина
Очень даже популярная ягода - ее обычно используют при приготовлении всяческих настоек. И не только их, из нее готовят варенье, да и просто едят сырой.
Но стоит обратить внимание на спелость этих ягод, потому что незрелая бузина битком набита цианидом. Недобросовестные продавцы нередко продают ее с прилавков не совсем спелой и люди, которые хотят полакомиться свежей ягодой, могут сильно отравиться, вплоть до летального исхода.
Но стоит обратить внимание на спелость этих ягод, потому что незрелая бузина битком набита цианидом. Недобросовестные продавцы нередко продают ее с прилавков не совсем спелой и люди, которые хотят полакомиться свежей ягодой, могут сильно отравиться, вплоть до летального исхода.
Баклажан
Вот кто бы мог подумать. Спелые баклажаны богаты соланином - токсическим веществом. Нередко, люди, которые ели баклажан сырым, не подвергая его никакой термической обработке, умирали. Стоит знать, что если такое случилось, то нужно немедленно вызывать скорую, а до ее приезда дать отравленному человеку выпить молока. И много.
Безопаснее всего баклажаны очищать от кожуры, вымочить минут тридцать в соленой воде, что снижает количество соланина. Да и горечь тоже уйдет.
Безопаснее всего баклажаны очищать от кожуры, вымочить минут тридцать в соленой воде, что снижает количество соланина. Да и горечь тоже уйдет.
Осьминог
Если вы закажете блюдо, в котором есть части осьминога, конечно, ничего страшного не случится. Однако в Корее (вечно они не могут нормально еду приготовить) есть традиция есть осьминога прямо живым, отрезая от него кусочки.
Осьминог, к слову, неглупое животное, он будет биться за свою жизнь до последнего, даже тогда, когда его уже проглотят. Да, даже кусочки его щупалец. Дергаясь в конвульсиях эти самые щупальца блокируют дыхательные пути человека и наступает летальный исход.
Осьминог, к слову, неглупое животное, он будет биться за свою жизнь до последнего, даже тогда, когда его уже проглотят. Да, даже кусочки его щупалец. Дергаясь в конвульсиях эти самые щупальца блокируют дыхательные пути человека и наступает летальный исход.
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Любые продукты опасны.
Он запатентован под названием антабус.
Коприн вызывает стойкое отторжение алкоголя.
Благодаря ему этанол очень быстро окисляется и превращается в токсичный для человеческого организма ацетальдегид. Параллельно коприн тормозит синтез дегидрогеназы – фермента, который нейтрализует вредное воздействие ацетальдегида. Накапливаясь в организме, этот токсин вызывает:
покраснение лица, появление синюшности по всему телу; побледнение мочек ушей и носа;
тахикардию; полуобморочное состояние и головокружение; заторможенность мышления, речи и реакций на внешние раздражители;
проблемы со зрением;
сильную изжогу и жажду; мучительную рвоту;
серьезные проблемы с перевариванием пищи, диарею, сильные кишечные колики.
Раньше им лечили от алкоголизма.
Чтобы от него помереть-надо очень постараться,но не спорю-будет очень х"евато.)))
И до кучи - коприн не влияет на скорость окисления этанола до ацетальдегида. Он блокирует переработку ацетальдегида в уксусную кислоту, и все спецэффекты следуют из самоотравления организма ацетальдегидом.
А потом я отравился овсяным печеньем..." (с)
Так что с печеньем тоже поосторожнее, други.
К примеру, все (представляете - ВСЕ!) люди, которые ели огурцы в период, к примеру, с 1840 по 1890 года - умерли!