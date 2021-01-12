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6 продуктов, которые могут вас убить

6 продуктов, которые могут вас убить (7 фото)

Автор:
12 января 2021 20:23
Сообщество : Еда
Метки: готовка   еда   кулинария   опасность   отрава   питание   повар   факты   
3590
7
Вроде бы и вкусно, но очень опасно. И об этом даже знают, но все равно едят - на свой страх и риск.
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Метки: готовка   еда   кулинария   опасность   отрава   питание   повар   факты   
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38k
doker 2 часа назад
Ну, не знаю... Водой захлебнуться можно, сосиской подавиться, да и черствым батоном череп расколоть можно...

Любые продукты опасны.
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0
Николай 24 минуты назад
Говнопост с помойки Яндекс дзен.
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759
Nane First NameLast 46 минут назад
И про баклажаны ересь полнейшая! У нас они называются "синенькие". Как ними отравиться - не представлю. Кто умеет гуглить - нагуглит рецепт "тёщин язык"
Приятного аппетита, так сказать
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394
Константин ****** 50 минут назад
Очередной говноперевод набора говнофактов.
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10k
Великий Кормчий 54 минуты назад
Про летучих мышей забыли написать...
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1k
AРТУР ITA 55 минут назад
бред.
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8k
владимир Час назад
переехали из Магадана в Воронежскую область,так вот там ,от поедания грибов, очень много народу умирает но всё равно продолжают есть! К слову, после нормальных (обычных)грибов Магадана грибы Воронежа напрягают : Свинушки, Зеленушки и т. д я их то не употреблял.а теперь объясните мне как можно есть гриб под гордым именем : НАВОЗНИК?!?
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10k
net владимир 52 минуты назад
Поехал тут со знакомым за грибами позапрошлым летом. Год на грибы был не богат, но ведерочко 7-10 кило часа за 4 насобирать можно. Я беру лисички, белые, подосиновик, подберезовик, грузди, маслята. Разделились, зашли в лес. Через минут 20 звонит, чтобы машину открыл, у него уже ведра битком. Там и навозники, и полуопята, и сыроеги, и полусыроеги. От такой скорости он толкового ничего не собрал. Мне ведра за глаза. Он потом месяц их мочил, парил, варил, переваривал, чтобы они сьедобными стали. Хорошо не траванулся.
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759
Nane First NameLast Час назад
Бузина - да. У нас наркеты отправлялись но тот свет только так. Красный перец под вопросом. От чёрноного у меня изжога. А красный люблю в больших количествах.
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2k
VikaR Час назад
А еще он, кстати, провоцирует старческое слабоумие, если переесть. - Простите, а механизм какой? Ну и ссылку на исследования, пожалуйста
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1k
Bobbus Час назад
Лакрицу переесть- это надо умудрится. Оеа такая противная
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10k
net Bobbus 51 минуту назад
Меня стошнит от одной конфетки)) на яд защита))
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
я придумал идеальное убийство. надо угостить жертву баклажанами нафаршированными живыми осьминогами с навозными грибами и перцем. да ещё вдогонку компот из солодки и бузины
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10k
net Батончик с маком 50 минут назад
И намазать этим трусы, чтобы никто не догадался.
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28k
KiploksAKS 2 часа назад
Навозник блокирует переработку алкоголя в организме, поэтому от того, что вы унюхали чужой перегар, ничего не случится.
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57k
Опиум для народа KiploksAKS Час назад
Главным действующим веществом навозника(копринуса) является коприн (дисульфирам).
Он запатентован под названием антабус.
Коприн вызывает стойкое отторжение алкоголя.
Благодаря ему этанол очень быстро окисляется и превращается в токсичный для человеческого организма ацетальдегид. Параллельно коприн тормозит синтез дегидрогеназы – фермента, который нейтрализует вредное воздействие ацетальдегида. Накапливаясь в организме, этот токсин вызывает:
покраснение лица, появление синюшности по всему телу; побледнение мочек ушей и носа;
тахикардию; полуобморочное состояние и головокружение; заторможенность мышления, речи и реакций на внешние раздражители;
проблемы со зрением;
сильную изжогу и жажду; мучительную рвоту;
серьезные проблемы с перевариванием пищи, диарею, сильные кишечные колики.
Раньше им лечили от алкоголизма.
Чтобы от него помереть-надо очень постараться,но не спорю-будет очень х"евато.)))
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2k
Voland Опиум для народа Час назад
Так-то да, но только коприн и дисульфирам - это разные вещества, хоть и похожие по механизму действия.
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235
Игорь Меншиков Опиум для народа 57 минут назад
Препарат Эспераль также действует, падла((
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28k
KiploksAKS Опиум для народа 42 минуты назад
И вот весь этот спич я заменил на четыре слова.
И до кучи - коприн не влияет на скорость окисления этанола до ацетальдегида. Он блокирует переработку ацетальдегида в уксусную кислоту, и все спецэффекты следуют из самоотравления организма ацетальдегидом.
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8k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Вчера мы пили водку. Потом водка кончилась, и мы сбегали за пивом. Пили пиво, а после, когда и пиво кончилось, оказалось, что у друга оставался коньяк. И мы стали пить коньяк.
А потом я отравился овсяным печеньем..." (с)
Так что с печеньем тоже поосторожнее, други.
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8k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Огурцы тоже очень опасны. Смертность 100%!
К примеру, все (представляете - ВСЕ!) люди, которые ели огурцы в период, к примеру, с 1840 по 1890 года - умерли!
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27k
a.fey 2 часа назад
Я понял, что никогда не смогу попробовать гриб навозник.
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2k
Voland 2 часа назад
Картофель может убить даже если его не есть, а только хранить;)
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3k
Дед Победы 2 часа назад
И вообще жить вредно, от этого умирают!
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2k
Ям Дед Победы Час назад
ты опять вылез чтоб свою пи.дорскую пропаганду разводить
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