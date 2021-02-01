В Сбербанке мужчина сорвал батарею и залил офис кипятком

В Екатеринбурге в ночь с 28 на 29 января неизвестный мужчина зашёл погреться в офис Сбербанка, расположенный в одном из торговых центров.
Екатеринбуржец присел на подоконник, снял обувь и стал греться около батареи. Но, видимо, часть веса мужчины пришлась на радиатор и он вместе с ним упал. Сначала молодой человек попытался приставить батарею на место, но помещение продолжало наполняться кипятком. Мужчина в панике схватился за голову, обулся и ушёл.
В пресс-службе Сбербанка заявили, что неполадка была устранена уже утром и офис работает в обычном режиме. В полицию заявление не подавали.
Вооруженный преступник попытался ограбить кассира, но женщина не испугалась его
В магазине Екатеринбурга мужчина с ножом подошел к кассиру со спины и попытался забрать деньги из кассы. Когда женщина начала сопротивляться, злоумышленник повалил ее на пол. К счастью, совершающееся преступление заметили другие сотрудники магазина.
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Синячить меньше надо молодому человеку и в ботиночках на рыбьем меху нех"й ходить. А может просто дебил-на таких радиаторах сидеть.
Зря заяву не подали. Даже негативный опыт- опыт и есть.