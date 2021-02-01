В Сбербанке мужчина сорвал батарею и залил офис кипятком

Екатеринбуржец присел на подоконник, снял обувь и стал греться около батареи. Но, видимо, часть веса мужчины пришлась на радиатор и он вместе с ним упал. Сначала молодой человек попытался приставить батарею на место, но помещение продолжало наполняться кипятком. Мужчина в панике схватился за голову, обулся и ушёл.