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В Сбербанке мужчина сорвал батарею и залил офис кипятком

В Сбербанке мужчина сорвал батарею и залил офис кипятком (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 13:07
Сообщество : Жить в России
Метки: батарея   екатеринбург   кипяток   офис   радиатор   сбербанк   
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В Екатеринбурге в ночь с 28 на 29 января неизвестный мужчина зашёл погреться в офис Сбербанка, расположенный в одном из торговых центров.

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Метки: батарея   екатеринбург   кипяток   офис   радиатор   сбербанк   
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5  комментариев
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11k
KOSTELLO 24 минуты назад
Я только не пойму чего здесь смешного, что дуры за кадром аж уссыкаются?
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Пачо Эррера Полчаса назад
Почему вода в батарее синяя как чернила?
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57k
Опиум для народа Час назад
Судя по прогнозам(а метеоцентры выдают их в ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ точно))),погода была нормальная,до минус пяти. Замёрз он...
Синячить меньше надо молодому человеку и в ботиночках на рыбьем меху нех"й ходить. А может просто дебил-на таких радиаторах сидеть.
Зря заяву не подали. Даже негативный опыт- опыт и есть.
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9k
3.6o6pa Час назад
Хорошая новость! Хоть где-то в батареях есть кипяток.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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