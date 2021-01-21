Вся суть страхования жилья на примере треснувшего дома в Якутии

Эта история началась в июне 2020 года в Якутске. Ночью жители двухэтажного многоквартирного дома услышали сильный треск и выбежали на улицу.
Вызванные сотрудники МЧС ничего не увидели и уехали. А уже днём пошла огромная трещина на всю стену.
Жители в панике стали выбегать из своих квартир. На место приехали МЧС, скорая и газовая компания. Мэрия выставила дежурных, чтобы никто не смог вернуться в свои квартиры за имуществом и подвергнуть себя опасности.
Жители в панике стали выбегать из своих квартир. На место приехали МЧС, скорая и газовая компания. Мэрия выставила дежурных, чтобы никто не смог вернуться в свои квартиры за имуществом и подвергнуть себя опасности.
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Жильцы рассказали, что дому всего 37 лет, но 10 лет назад уже появились проблемы. С появлением неподалёку многоэтажных домов их стало затапливать, канализация подтекала, а управляющая компания не хотела ничего предпринимать.
В доме было 18 квартир и все семьи, живущие там, оказались на улице.
Мэрия Якутска пообещала выкупить квартиры, но на тот момент у них просто не было денег в бюджете.
Самое интересно, что из 18 квартир 8 были куплены в ипотеку и застрахованы.
Жительница треснувшего дома Айталина Еремеева: "Когда оформляли ипотеку в Сбербанке, нам сообщили, что страховка обязательна. Если ее не оформить, вырастут проценты, а учитывая, что они и так немаленькие, мы вынуждены были согласиться. В год платили ООО СК "Сбербанк Страхование" более 10 тысяч рублей. Нас заверяли, что в случае чего нам будет выплачена сумма, которая покроет весь кредит и проценты".
Однако когда дом треснул, и собственники поспешили обратиться в "Сбербанк страхование", то им ответили отказом, потому что не увидели страхового случая.
В доме было 18 квартир и все семьи, живущие там, оказались на улице.
Мэрия Якутска пообещала выкупить квартиры, но на тот момент у них просто не было денег в бюджете.
Самое интересно, что из 18 квартир 8 были куплены в ипотеку и застрахованы.
Жительница треснувшего дома Айталина Еремеева: "Когда оформляли ипотеку в Сбербанке, нам сообщили, что страховка обязательна. Если ее не оформить, вырастут проценты, а учитывая, что они и так немаленькие, мы вынуждены были согласиться. В год платили ООО СК "Сбербанк Страхование" более 10 тысяч рублей. Нас заверяли, что в случае чего нам будет выплачена сумма, которая покроет весь кредит и проценты".
Однако когда дом треснул, и собственники поспешили обратиться в "Сбербанк страхование", то им ответили отказом, потому что не увидели страхового случая.
А когда якутяне подали заявление в прокуратуру, то его попросту переправили в Банк России, а там предложили идти судиться.
В начале года администрация города выделила почти 60 млн рублей для выкупа квартир у собственников. Но пока смогли это сделать только у тех, у кого квартира не в ипотеке и, соответственно, не стоит обременение от банка.
Тогда собственники-ипотечники стали писать в СМИ, чтобы об этой ситуации узнало как можно больше горожан. Ведь их продолжали заставлять платить за квартиры в треснувшем доме новые платежи, а также снова страховаться, ведь в противном случае проценты по кредиту значительно поднимутся. При этом людям приходилось снимать жилье, и денежная нагрузка стала неподъёмной.
В городе это вызвало большой резонанс и "Сбербанк страхование" быстренько "переобулись" и выпустили заявление: "Учитывая, что клиенты компании попали в сложную жизненную ситуацию, фактически оставшись без жилья, компания решила пойти навстречу страхователям и осуществить выплаты по страховым полисам, не дожидаясь окончания расследования уголовного дела. Выплаты поступят в ближайшее время".
Тогда собственники-ипотечники стали писать в СМИ, чтобы об этой ситуации узнало как можно больше горожан. Ведь их продолжали заставлять платить за квартиры в треснувшем доме новые платежи, а также снова страховаться, ведь в противном случае проценты по кредиту значительно поднимутся. При этом людям приходилось снимать жилье, и денежная нагрузка стала неподъёмной.
В городе это вызвало большой резонанс и "Сбербанк страхование" быстренько "переобулись" и выпустили заявление: "Учитывая, что клиенты компании попали в сложную жизненную ситуацию, фактически оставшись без жилья, компания решила пойти навстречу страхователям и осуществить выплаты по страховым полисам, не дожидаясь окончания расследования уголовного дела. Выплаты поступят в ближайшее время".
А вы получали выплаты от страховых компаний?
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в доме 18 квартир, из них 8 ипотечные. на ипотечные не хватило. получается что квартира в этом бараке, в котором даже не все окна пластиковые, стоит 6 лямов. это там цены такие или у администрации на откаты аппетиты повышенные
Страховая погасила кредит меньше чем за неделю.
Я бесплатно гонял две недели на новой машинке...
Страховая была - макс
Там такая история, что выплата зависит от твоего дохода в основном. То есть по фату от твоей стоимости в этой жизни. То есть если пенсионера застрахуют максимум на 0.5миллиона при летальном исходе, то какого нибудь директора роснефти - на 10 лярдов. И соответсвенно если пенсионел порежет пальчик, то сможет рассчитывать на пару тысяч рублей, то директор роснефти за то же самое получит пару сотен миллионов.
Но в ""От чего застраховано?"" есть пунктик:
- конструктивных дефектов застрахованного имущества.
Вот это вроде бы и относится к этому случаю. Но был ли пункт сей в их договоре, вот в чем вопрос.
Но ведь могут придраться, что из-за новых домов треснуло. Эх.
по осаго практически все получали выплаты