Вся суть страхования жилья на примере треснувшего дома в Якутии

Жильцы рассказали, что дому всего 37 лет, но 10 лет назад уже появились проблемы. С появлением неподалёку многоэтажных домов их стало затапливать, канализация подтекала, а управляющая компания не хотела ничего предпринимать.



В доме было 18 квартир и все семьи, живущие там, оказались на улице.



Мэрия Якутска пообещала выкупить квартиры, но на тот момент у них просто не было денег в бюджете.

Самое интересно, что из 18 квартир 8 были куплены в ипотеку и застрахованы.



Жительница треснувшего дома Айталина Еремеева: "Когда оформляли ипотеку в Сбербанке, нам сообщили, что страховка обязательна. Если ее не оформить, вырастут проценты, а учитывая, что они и так немаленькие, мы вынуждены были согласиться. В год платили ООО СК "Сбербанк Страхование" более 10 тысяч рублей. Нас заверяли, что в случае чего нам будет выплачена сумма, которая покроет весь кредит и проценты".



Однако когда дом треснул, и собственники поспешили обратиться в "Сбербанк страхование", то им ответили отказом, потому что не увидели страхового случая.