FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3966 постов • 719 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Вся суть страхования жилья на примере треснувшего дома в Якутии

Вся суть страхования жилья на примере треснувшего дома в Якутии (5 фото)

Автор:
21 января 2021 11:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Сбербанк страхование   банк   ипотека   сбербанк   страховка   трещина   якутия   якутск   
1393
5
Эта история началась в июне 2020 года в Якутске. Ночью жители двухэтажного многоквартирного дома услышали сильный треск и выбежали на улицу.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Сбербанк страхование   банк   ипотека   сбербанк   страховка   трещина   якутия   якутск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Батончик с маком 44 минуты назад
"В начале года администрация города выделила почти 60 млн рублей для выкупа квартир у собственников."
в доме 18 квартир, из них 8 ипотечные. на ипотечные не хватило. получается что квартира в этом бараке, в котором даже не все окна пластиковые, стоит 6 лямов. это там цены такие или у администрации на откаты аппетиты повышенные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
13k
Hairy. Минуту назад
Все страховщики жулики поголовно. Если кому доводилось читать "Фауста" Гёте, так там Мефистофель так и говорит, что страховой бизнес есть рук его дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Элек Мек 15 минут назад
Сбербанк обычные ростовщики,а любая страховая барыги-аферисты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Великий Кормчий Полчаса назад
Однажды угнали новую кредитную машину, меньше месяца отъездил.
Страховая погасила кредит меньше чем за неделю.
Я бесплатно гонял две недели на новой машинке...
Страховая была - макс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
707
Nane First NameLast Великий Кормчий 20 минут назад
А если бы машина треснула, а не угон?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
592
kan35 Полчаса назад
Я со страхованием жизни немного знаком.
Там такая история, что выплата зависит от твоего дохода в основном. То есть по фату от твоей стоимости в этой жизни. То есть если пенсионера застрахуют максимум на 0.5миллиона при летальном исходе, то какого нибудь директора роснефти - на 10 лярдов. И соответсвенно если пенсионел порежет пальчик, то сможет рассчитывать на пару тысяч рублей, то директор роснефти за то же самое получит пару сотен миллионов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Без текста договора разговор ни о чем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Serg2001 37 минут назад
Самый простой путь решения всех проблем это дождаться очередной прямой линии с президентом и прорваться к нему со своей бедой. Тогда минут через 5 деньги привезут с извинениями и поклонами. Другие законные пути гораздо сложнее и не гарантируют успех. Так уж у нас заведено.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sanar Serg2001 Полчаса назад
А неудобный вопрос не пропустят и все снова сами со своей бедой, так что путь тоже не самый лёгкий и надёжный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Serg2001 Sanar 18 минут назад
Ну так я и написал "... если прорваться"... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
297
ЕвГений:-// 38 минут назад
Нужно СБЕР переименовать в СПЁР!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Элек Мек ЕвГений:-// 13 минут назад
Греф с тобой не согласен и минусит тебя.)))
Греф с тобой не согласен и минусит тебя.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Атеист 42 минуты назад
Было бы интересно еще почитать условия страхования. Может там защита от пожара, наводнения, урагана, то хрен тут че потребуешь. Тоже и с КАСКО, к примеру, если только от угона, а разбили стекло, то выплату не получишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Атеист 36 минут назад
Щас почитал, правда хз, то или не то.
Но в ""От чего застраховано?"" есть пунктик:
- конструктивных дефектов застрахованного имущества.

Вот это вроде бы и относится к этому случаю. Но был ли пункт сей в их договоре, вот в чем вопрос.
Но ведь могут придраться, что из-за новых домов треснуло. Эх.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
707
Nane First NameLast Атеист Полчаса назад
Типа должен быть отдельный пункт "если дом треснет"?
Наступил форс-мажор и жилье пришло в негодность. Точка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
707
Nane First NameLast 47 минут назад
Страховщики еще те суки. По обещаниям чуть ли не за ушибленный палец миллион получишь. А на деле...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Core 51 минуту назад
всегда внимательно читайте что вы подписываете, не надо слушать овец, которые при продаже полиса рассказывают что по полису вы получите деньги за все-все-все, чтобы не оказаться в ситуации этих людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
pynh 51 минуту назад
"А вы получали выплаты от страховых компаний?"
по осаго практически все получали выплаты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Core pynh Полчаса назад
осаго вообще золотое дно) на нем целые регионы живут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
pynh Core Полчаса назад
на счет регионов не знаю, но я могу и с маленькой коцкой на бампере поездить вместо того чтобы менять его
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Волочкова рассказала о самом необычном интимном опыте (6 фото) Волочкова рассказала о самом необычном интимном опыте (6 фото) Неожиданные ситуации, которые могли произойти только в Зелёном банке Неожиданные ситуации, которые могли произойти только в Зелёном банке Новости параллельной вселенной, или Мэр здорового человека Новости параллельной вселенной, или Мэр здорового человека Тюменский мальчик рисует картины и создаёт мультфильмы, чтобы помочь маме справиться с ипотекой Тюменский мальчик рисует картины и создаёт мультфильмы, чтобы помочь маме справиться с ипотекой Самобытная и обворожительная Якутия: неожиданные фотографии Самобытная и обворожительная Якутия: неожиданные фотографии Сбербанк: старая песня о главном Сбербанк: старая песня о главном
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

59193



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 интересных конструкторских решений на старых авто, которые ушли в небытие
0
129
10 интересных конструкторских решений на старых авто, которые ушли в небытие
Теорема Пуанкаре простыми словами
16
115
Теорема Пуанкаре простыми словами
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
1
4
Автовсячина
Матовый карбон: гиперкар McLaren Senna с уникальным набором опций
0
8
Матовый карбон: гиперкар McLaren Senna с уникальным набором опций
Волочкова рассказала о самом необычном интимном опыте (6 фото)
Волочкова рассказала о самом необычном интимном опыте (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
11
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#интересное#абсурд#СССР#собака#знаменитости#приколы#прикольные
#интересно#животные#прикол#Россия#аварии#автомир#маразм#картинки#шоу бизнес#подборка
#факты#познавательно#люди#Разное#дтп#навальный#авария дня#новости#авто аварии#жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться