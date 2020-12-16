Вооруженный преступник попытался ограбить кассира, но женщина не испугалась его

В магазине Екатеринбурга мужчина с ножом подошел к кассиру со спины и попытался забрать деньги из кассы. Когда женщина начала сопротивляться, злоумышленник повалил ее на пол. К счастью, совершающееся преступление заметили другие сотрудники магазина.

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