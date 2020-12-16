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Вооруженный преступник попытался ограбить кассира, но женщина не испугалась его

Вооруженный преступник попытался ограбить кассира, но женщина не испугалась его (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 12:01
Сообщество : Криминал
Метки: видео   екатеринбург   кассир   нападение   нож   ограбление   продавец   
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В магазине Екатеринбурга мужчина с ножом подошел к кассиру со спины и попытался забрать деньги из кассы. Когда женщина начала сопротивляться, злоумышленник повалил ее на пол. К счастью, совершающееся преступление заметили другие сотрудники магазина.

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Метки: видео   екатеринбург   кассир   нападение   нож   ограбление   продавец   
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529
And Kkk 40 минут назад
Таких персонажей только могила исправит.
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Hallo FreeSpace 23 минуты назад
ну теперь 10 лет нахаляву харчеваться будет , возможно за этим и шел ...
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