Суд вынес приговор модели и ее подруге по делу о мошенничестве

Таганский суд столицы признал модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову виновными по делу о мошенничестве. Потерпевшим выступил художник Никас Сафронов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Приговором Таганского районного суда Рудницкая Марина Александровна и Морозова Татьяна Васильевна признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")".
"Приговором Таганского районного суда Рудницкая Марина Александровна и Морозова Татьяна Васильевна признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")".
Суд осудил Рудницкую на 1 год и 7 месяцев лишения свободы, Морозову – на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Учитывая время содержания Рудницкой под стражей в период с 31 декабря 2019 года по 29 января 2021 года, назначенное ей наказание суд посчитал отбытым, и ее освободили в зале суда. Наказание Морозовой признано условным с испытательным сроком на полтора года.
По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала. Вместо этого она пригрозила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном телеканале, и потребовала за молчание полмиллиона рублей. Посредником выступала ее подруга. Мошенниц задержали с поличным. Изначально следствие инкриминировало им вымогательство, затем статью переквалифицировали на мошенничество в крупном размере.
Фото "модели" расположены ниже. Жалко Никаса, попасть под такой паровоз, да ещё за деньги - жесть.
Учитывая время содержания Рудницкой под стражей в период с 31 декабря 2019 года по 29 января 2021 года, назначенное ей наказание суд посчитал отбытым, и ее освободили в зале суда. Наказание Морозовой признано условным с испытательным сроком на полтора года.
По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала. Вместо этого она пригрозила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном телеканале, и потребовала за молчание полмиллиона рублей. Посредником выступала ее подруга. Мошенниц задержали с поличным. Изначально следствие инкриминировало им вымогательство, затем статью переквалифицировали на мошенничество в крупном размере.
Фото "модели" расположены ниже. Жалко Никаса, попасть под такой паровоз, да ещё за деньги - жесть.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Американец попал в тюрьму, отказавшись вернуть собаку работодателю
- Сотрудница магазина отказала трансгендеру в примерке женского белья, и теперь пойдет под суд
- В определение арбитража судья внесла строчку "письку сосите" думая, что не разглядят, но...
- У депутата-единоросса конфисковали "золотой" бизнес
- Опять? Очередной "неожиданный" поворот в деле Ефремова
Метки: мошенничество никас сафронов приговор суд
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...
Как то теперь зарабатывать будет...
Как человек, который на денежном, вещевом, пищевом, довольствии, и других видах гос.обеспечения провёл ох как достаточно времени, и мне прекрасно известно как всё это, и главное режим питания, приводит ,,в форму,,))
Вопрошала жирная-будешь ты меня?
Посинела Никаса нижняя губа,
Захрипел художник-ну конечно да!
Не нам судить её, 500000 это ведь не так много, это очевидно только на еду, на тортики, колу, свинину и так далее.
- Никас, вы прямо изнасиловали меня своей кисточкой!
Или так...