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Суд вынес приговор модели и ее подруге по делу о мошенничестве

Суд вынес приговор модели и ее подруге по делу о мошенничестве (7 фото)

Автор:
30 января 2021 05:29
Метки: мошенничество   никас сафронов   приговор   суд   
640
7
Таганский суд столицы признал модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову виновными по делу о мошенничестве. Потерпевшим выступил художник Никас Сафронов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Приговором Таганского районного суда Рудницкая Марина Александровна и Морозова Татьяна Васильевна признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")".
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Метки: мошенничество   никас сафронов   приговор   суд   
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163
Эльза Вайнц 4 часа назад
Суд вынес приговор модели и ее подруге по делу о мошенничестве
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13k
vikklu Полчаса назад
Гы, такую изнасилуешь...
Сама кого хош оприходует.
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7k
Клёст Час назад
За 13 месяцев на казённых харчах небось перестала быть моделью «плюс -сайз».
Как то теперь зарабатывать будет...
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2k
RoseM Клёст Полчаса назад
Вы про "казенные харчи", очевидно, имеете представление, как американцы про СССР (медведи на улицах, балалайки, гармошки, водка)
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7k
Клёст RoseM 2 минуты назад
Отнюдь.
Как человек, который на денежном, вещевом, пищевом, довольствии, и других видах гос.обеспечения провёл ох как достаточно времени, и мне прекрасно известно как всё это, и главное режим питания, приводит ,,в форму,,))
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1k
patutishnik 2 часа назад
Его уже далеко не первый раз в изнасиловании обвиняют... Но он друг пугабе и ему всё сойдёт
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181k
MASK patutishnik 38 минут назад
Притом обвиняют такие же толстые бабы. Он любитель очень полных женщин и золотого дождя. Извращенец !
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2k
kca-opa 2 часа назад
Хоспидя, ну в моей молодости всякое бывало, но за изнасилование такой "модели" я запросил-бы куда больше чем полляма, да ей пришлось-бы эпоксидкой моего этого заставить изобразить эрекцию, где мой ТОЗ-25, дайте я ей тремя нулями в туловище жахну, пониже спины, хотя и не почувствует такое через сало
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Тощу шею Никаса- сиською давя,
Вопрошала жирная-будешь ты меня?
Посинела Никаса нижняя губа,
Захрипел художник-ну конечно да!
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65k
Пётровыч 2 часа назад
Я считаю, что Рудницкая Марина не виновата, она стала жертвой обстоятельств и помутнением рассудка. Люди, надо ведь понимать, она жирная модель, а жирные модели в России не в тренде, а значит и снимать её особа не хотят. Поймите, ей надо много жрать, очень много жрать, что бы держать себя в форме. Ко всему прочему, ей нужен стилист, много косметики и мастер по редактированию фотографий, что бы скрыть весь целлюлит, растяжки и пигментные пятна с прыщами, а это очень дорого. Она пошла на такое дело не из за наживы, а ради поддержания самой себя, что бы не потерять свой вес и образ, что бы радовать то мизерное количество мужчин, которым нравятся жирные синие ляжки. Она бы с радостью пошла работать на завод, но там она будет сбрасывать вес из за нагрузок, а денег не будет хватать на нужное количества еды. Она думала пойти на кассу, но стул слишком маленький, а пальцы попадают сразу на две кнопки.
Не нам судить её, 500000 это ведь не так много, это очевидно только на еду, на тортики, колу, свинину и так далее.
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39k
doker 4 часа назад
- Марина, я не смогу Вас изобразить. Вы не вмещаетесь в рамки!
- Никас, вы прямо изнасиловали меня своей кисточкой!

Или так...
- Марина, я не смогу Вас изобразить. Вы не вмещаетесь в рамки! - Никас, вы прямо изнасиловали меня своей кисточкой! Или так...
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628
tretii 4 часа назад
это фейк?
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7k
Пафнутий 4 часа назад
Похоже дамочка настолько бодипозитивная, что уже все берега попутала и границы здравого смысла растоптала. Ее уверенность в собственной неотразимости, ни в платья не влезает, не в уголовный кодекс.
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