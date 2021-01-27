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В определение арбитража судья внесла строчку "письку сосите" думая, что не разглядят, но...

В определение арбитража судья внесла строчку "письку сосите" думая, что не разглядят, но... (4 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2021 05:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   арбитраж   определение   опубликовано   письку   сосите   суд   
5354
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Определение Арбитражного суда Москвы, опубликованное в официальной электронной картотеке, оканчивается подписью «письку сосите. Судья Е.С. Игнатова (в порядке взаимозаменяемости)».

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Метки: Москва   Россия   арбитраж   определение   опубликовано   письку   сосите   суд   
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33  комментария
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38k
Александр 3 часа назад
Ну а исполнили предписание суда в итоге или нет?
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* 9 минут назад
ну так неприкасаемым можно всё.
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5k
corell 10 минут назад
Кто бы мог подумать, что в судах работают точно такие же дебилы, как и не в судах.
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1k
Виктор Полесов 22 минуты назад
В определение арбитража судья внесла строчку "письку сосите" думая, что не разглядят, но...
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2k
acari Час назад
Читаю комменты, люди какая нафиг разница дали делу движение или нет? Вас вообще не волнует что окуевшая судья, окуела настолько что может позволить себе такое?Помощники без ее санкции такое бы не выложили. Где требования об отстранении ее от работы и лишения звания? Эта дамочка будет и дальше работать в этом месте, а вы терпилы будете и дальше сосать.
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Альф 57 acari 50 минут назад
Батенька, где вы видели нормальных - они все окуевшие давно, не дай бог связываться с ними, полный беспредел.
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2k
Outcast Час назад
Сдаётся что это было разъяснение вынесенного решения.
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11k
Graf_Dracula Час назад
Ну раз уж судя предписал то сосите. Или дайте на эпиляцию.
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Sol Mav Graf_Dracula 42 минуты назад
Вы вообще знаете отличие слов эпиляция и апелляция????
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5k
sivanov1079 Sol Mav Полчаса назад
Граф знает, что после эпиляции сосать удобнее
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39k
doker sivanov1079 Полчаса назад
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69
Macht Sol Mav 19 минут назад
В определение арбитража судья внесла строчку "письку сосите" думая, что не разглядят, но...
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21k
Russo Turisto 2 часа назад
"-- Сами сосите эту гадость!" ©
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2k
Carex Russo Turisto 52 минуты назад
Пробовал?
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172
Schumacher 3 часа назад
ну дык устраняйте обстоятельства мешающие продвижению дела или письку сосите
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172
Schumacher 3 часа назад
я сказал письку сосите а не минусуйте)))) ублюдки
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38k
Александр 3 часа назад
Осень сомневаюсь что документ набирала сама судья - обычно это делают помощник и секретарь. Кому то влетит )
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3k
Indeets Александр 3 часа назад
Какая разница кто? Это говорит о всей системе в целом, о том кто вершит "правосудие". Даже в интернетах не все себе такое писать позволяют
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1k
Anatoly Tananykhin Александр 2 часа назад
Так и есть, часто это недавние студенты юр. факультета как правило работающие за копейки.
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8k
Агент Безопасной Национальности Indeets 2 часа назад
Ну да, все верно. Если тебя обхамил кассир в минимаркете "Ашотик" - "это говорит о всей системе в целом, о том кто вершит "торговлю". Какая разница кто?"(0,9с), т.е. виноват Минпромторг и лично Мантуров.

Соска-секретарша решила по-детски приколоться - все: "ага, глядите, какие вердикты выносят судьи! Доколе?!"
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10k
Хью́берт Александр 21 минуту назад
Верно, подобное в шаблон мог внести кто угодно. Уволенный сотрудник например.
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4k
panama 3 часа назад
Это девиз всех судей гнилой рашки
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4k
Александр Иванов panama 2 часа назад
Хохлофашиков не звали! Пшла вон!
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4k
panama Александр Иванов 53 минуты назад
У меня так знакомый говорил , когда в гости ко мне в Москву приехал. Ты хоть раз с судами сталкивался? Олень чукотский. С именем Александр Иванов грешно не знать правовую систему и как она работает. Хотя сомневаюсь , что ты москвич . Скорее лимита приезжая , для которого Москва кажется раем в сравнении с той дырой , откуда ты родом.
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6k
vitenok 3 часа назад
Секретарь развлекалась.
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367
Электроник vitenok 3 часа назад
Ну кому же ещё?
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 3 часа назад
Это всё что надо знать о российской власти.
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vitenok ( ͡° ͜ʖ ͡°) 3 часа назад
Такое утверждение - это всё, что нужно знать о степени деградации твоего мозга.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) vitenok 3 часа назад
Обоснуешь или просто бзднуть решил?
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172
Schumacher ( ͡° ͜ʖ ͡°) 3 часа назад
куле тебе чму обосновывать, накуй иди
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