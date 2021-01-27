В определение арбитража судья внесла строчку "письку сосите" думая, что не разглядят, но...

Как отмечает источник, определение вынесено по поводу банкротства ООО «Урбан Групп» — строительной компании из Подмосковья. Её признали несостоятельной в 2018 году, а в сентябре 2020 года арбитражный управляющий компании Максим Белов обратился в суд с просьбой освободить его от этой должности.

Судья Игнатова не отреагировала на просьбу Белова, так как он, по мнению суда, не предоставил всех необходимых для этого документов.