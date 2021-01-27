В определение арбитража судья внесла строчку "письку сосите" думая, что не разглядят, но...

Определение Арбитражного суда Москвы, опубликованное в официальной электронной картотеке, оканчивается подписью «письку сосите. Судья Е.С. Игнатова (в порядке взаимозаменяемости)».
Надпись набрана белым цветом, поэтому практически неразличима в оригинальном документе. При выделении текста или перемещения его в редактор видно, что перед подписью есть ещё одна строчка — если скопировать, то можно прочитать: «письку сосите».
Хотя оригинал удалён, в сети осталось множество скриншотов и копий:
Как отмечает источник, определение вынесено по поводу банкротства ООО «Урбан Групп» — строительной компании из Подмосковья. Её признали несостоятельной в 2018 году, а в сентябре 2020 года арбитражный управляющий компании Максим Белов обратился в суд с просьбой освободить его от этой должности.
Судья Игнатова не отреагировала на просьбу Белова, так как он, по мнению суда, не предоставил всех необходимых для этого документов.
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Соска-секретарша решила по-детски приколоться - все: "ага, глядите, какие вердикты выносят судьи! Доколе?!"