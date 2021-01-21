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Сотрудница магазина отказала трансгендеру в примерке женского белья, и теперь пойдет под суд

Сотрудница магазина отказала трансгендеру в примерке женского белья, и теперь пойдет под суд (2 фото)

Автор:
21 января 2021 12:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Нижнее белье   запрет   испания   суд   трансгендеры   
2166
2
Покупатель, который выглядел как мужчина, захотел примерить бюстгальтеры, и продавец в Испании заявила, что не может позволить ему это сделать. Теперь женщина предстанет перед судом.

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Метки: Нижнее белье   запрет   испания   суд   трансгендеры   
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38k
Александр 2 часа назад
Очередное доказательство, что все эти трансформеры на самом деле просто п...ры, с комплексом неполноценности и заниженным умственным развитием
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2k
Past 2 минуты назад
Х..й с ним с пида...ом, но то что ему теперь грозит 5 месяцев, за нанесение телесных, а продавцу 1.5 года за ущемление его прав... Вот это точно пиз...ц.
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2k
александр 20 минут назад
Сотрудница магазина отказала трансгендеру в примерке женского белья, и теперь пойдет под суд
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5k
sivanov1079 56 минут назад
Ебааать... не ходите дети... гулять. В гейропу
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6k
BenderRodriguez Час назад
Вообще-то, нижнее белье нельзя примерять.
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16
Дима BenderRodriguez 15 минут назад
сам придумал или подсказал кто?
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566
Колючий Час назад
Насколько знаю у нас, в России, нижнее белье нельзя примерять. Может, конечно, в Европе по другому.
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1k
ALEX Час назад
Очередной хайп!
Бельё можно заказать на дом, несколько размеров заказал(ло) и примеряй себе на здоровье! Мне кажется что пидо.ры так и делают?!
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1k
Михаил ALEX Час назад
А по таким постам ищут единомышленников, самых ГРОМКООРУЩИХ.
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1k
Михаил 2 часа назад
В общем по таким постам можно искать латентных п_и_д_о_р_о_в. Кто громче всех кричит, тот и переживает что его выявят если орать не будет.
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2k
Tiana 2 часа назад
Вброс какой-то. Ситуация реальная, претензия и подача заявы могут быть реальными, может быть какое-то взыскание наложенное на магазин, магазин может потом вставить продавщице, но чтоб так вот и персонально ей влепили полтора года и штраф... Не верится абсолютно.
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1k
Лёха Tiana Час назад
Усраться можно: ущемление карается жёстче,чём хулиганка...
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3k
Kolyaka 2 часа назад
Правила общения с [мат] трансами.
Ссылка youtu.be
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9k
Karelian 2 часа назад
87-летний Яков Исаакович собрался на ПМЖ на историческую родину, приходит в ОВИР, далее диалог:
- Яков Исаакович, как так, всю жизнь тут прожили, лет уже много - смена климата и т.д., что Вас, уважаемого человека сподвигло на такой шаг?
- меня не устраивает отношение властей к гомосексуализму!
- да почему же, сейчас нет запретов, все дозволено
- вот именно это меня и не устраивает! При Сталине за это расстреливали, при Брежневе за это сажали, сейчас это стало нормой - я таки боюсь, что скоро это станет обязательным!
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26k
Acu900 Karelian Час назад
У евреев есть благословение "пусть будет у вас "бен захар" - ребенок мужского пола" Многие считают это дискриминацинй, мол если будет ребенок женского пола, она не человек, что ли? Однако некоторые мудрецы видят в этом благословении кое что другое. "Бен" на иврите "сын", "захар" - "мужской род", то есть если у вас будет сын, то чтобы он был мужчиной а не педерастом или трансгейдером. Видно гомосексуалисты были еще в библейские времена, и в древности это считалось позором
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9k
Karelian 2 часа назад
За такое и отсидеть не грех.
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145k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Ага, растянулО такОЕ товар, обратно на вешалку повешалО, товар-товарный вид потерял, а у продавщицы потом за испорченный товар, начальник из зарплаты ее вычтет из-за какого-то сидрилы, зачем ей это надо....еще и СУДят-как рецидивистку какую-то))))))))
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11k
Serg2001 2 часа назад
А ведь удобная фигня!... ))
- Обвиняемый, объясните, как вы оказались голым в женском отделении общественной бани?
- Ну, я всегда ощущал себя женщиной... куда же еще мне идти?
- Тогда объясните суду почему вы изнасиловали одну из женщин?
- Ну, я на какое-то время внезапно почувствовал себя мужчиной. Но после секса это быстро прошло и вот теперь я снова женщина!
- Суду всё ясно! Невиновен!
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38k
Андрей Бертон Serg2001 2 часа назад
Думаете вы первый до такого додумались.
Думаете вы первый до такого додумались.
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11k
Serg2001 Андрей Бертон Час назад
Б@я! Вообще-то с моей стороны это был прикол. Но, оказывается, мир действительно сошел с ума... ( Главное к нам эту чуму не пускать... Как по мне, она гораздо страшнее короновируса...
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679
Max 2 часа назад
А ведь первыми кто доказал, что педерастия это тяжёлое заболевание психики вследствие органического поражения определенных участков мозга, были западные психиатры. Во всем мире принято шизофреников (аналогично, как и педерасты , они имеют органические поражения мозга ) признавать недееспособными, ограничивать в правах и помещать их принудительно в психиатрические клиники. Не совсем понятно почему педерастов там не закрывают, а держат их среди нормальных людей.
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123
Александр 2 часа назад
Зачем газовые камеры и расстрел "недочеловеков" сотнями тысяч - за это будет Нюрнбергский процесс!!! Поэтому сейчас так продавливают нетрадиционных + всякие движения жизнь без детей - главная прелесть ОНИ не рожают ДЕТЕЙ!!!! 2-3 поколения и вуаля мечта "золотого миллиарда" уполовинивание "лишних ртов! Беда у них только не все ещё поддаются на эту пропаганду. Без репрессий не обойдутся, скорее всего как в фильме "Разрушитель" под запрет любые отношения между мужчиной и женщиной, а пи*** станет обязательной!
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1k
Михаил 2 часа назад
По комментариям типа: "А чё нижнее бельё можно мерять?" Можно решить что комментаторы, очень мало знают об обществе в котором живут и жизнь которого комментируют.
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39k
Raush Михаил 2 часа назад
Ну ты-то точно знаешь, что примерять можно, а что нельзя. Вот я, например, знаю, что трусы нельзя, потому как покупаю их для себя, а вот бюстгалтеры мне как-то ни разу не приходилось себе покупать, поэтому данный пункт в моих знаниях отсутствует.
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1k
Михаил Raush Час назад
В школе учат буквы, потом учат читать. Это делать можно, так люди получают знания. Учи буквы, читай, может пригодится и трусы мерять не будет необходимости (Раз ты знаешь что их мерить нельзя, а до всего доходишь только личным опытом, значит тебе отказали в примерке, мотивируя отказ тем что это "для себя" (б_л_я ну и аргумент)).
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8k
Александр 2 часа назад
Пора вводить операцию "Содом и Гоморра"
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702
DeDsmile 2 часа назад
ничего не имею против сексуальных меньшинств, но некоторые их представители - просто 3,14дарасы )))
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30k
Сергей Дёмин DeDsmile 2 часа назад
да все они 3.14дарасы,происходит смена не только ориентации но и психики
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684
Viktor 2 часа назад
А если ОНО вшивое , плешивое , как потом после его примерки другим покупателям , или это в порядке вещей - трусы носки примерять ?
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1k
Михаил Viktor 2 часа назад
Зайди в любой брэндовый магаз, там наверное даже гондоны можно померять, а то и попробовать.
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684
Viktor Михаил 2 часа назад
Кстати хотел тоже написать про гондоны , но постеснялся .
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40k
Максим Т. 2 часа назад

Сотрудница магазина отказала трансгендеру в примерке женского белья, и теперь пойдет под суд
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