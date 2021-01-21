Сотрудница магазина отказала трансгендеру в примерке женского белья, и теперь пойдет под суд

Покупатель, который выглядел как мужчина, захотел примерить бюстгальтеры, и продавец в Испании заявила, что не может позволить ему это сделать. Теперь женщина предстанет перед судом.
В то время, как в Европе и США продолжается кампания по признанию людей с различными неприятиями природного гендера, остаются еще люди, которые считают, что в мире есть лишь мужчины и женщины, а все остальное - от лукавого.
В испанском городе Вальядолид суд примет решение в отношении сотрудницы магазина, которая отказала трансгендеру в примерке женского белья. Покупатель выбрал пару бюстгальтеров, однако продавец запретил ему удаляться с одеждой в примерочную, заявив, что это только для женщин. В результате разъяренный трансгендер покинул магазин, но вскоре вернулся и продолжил спор, закончившийся опрокинутой стойкой с одеждой и вмешательством сотрудников охраны. Обе стороны написали заявление в полицию. Покупателю за нанесение телесных повреждений продавцу грозит до пяти месяцев лишения свободы и штраф. А вот сотрудница магазина может сесть в тюрьму на более длительное время - ее обвиняют в ущемлении прав сексуальных меньшинств.Женщине грозит до полутора лет лишения свободы и солидный штраф.
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Метки: Нижнее белье запрет испания суд трансгендеры
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Бельё можно заказать на дом, несколько размеров заказал(ло) и примеряй себе на здоровье! Мне кажется что пидо.ры так и делают?!
- Яков Исаакович, как так, всю жизнь тут прожили, лет уже много - смена климата и т.д., что Вас, уважаемого человека сподвигло на такой шаг?
- меня не устраивает отношение властей к гомосексуализму!
- да почему же, сейчас нет запретов, все дозволено
- вот именно это меня и не устраивает! При Сталине за это расстреливали, при Брежневе за это сажали, сейчас это стало нормой - я таки боюсь, что скоро это станет обязательным!
- Обвиняемый, объясните, как вы оказались голым в женском отделении общественной бани?
- Ну, я всегда ощущал себя женщиной... куда же еще мне идти?
- Тогда объясните суду почему вы изнасиловали одну из женщин?
- Ну, я на какое-то время внезапно почувствовал себя мужчиной. Но после секса это быстро прошло и вот теперь я снова женщина!
- Суду всё ясно! Невиновен!