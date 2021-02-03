Продолжение громкой истории: таксист с ДЦП или наркоман

После этого некоторые пользователи накинулись на женщину, посчитав, что у парня ДЦП. При этом другие пользователи поддержали её, заявив, что таким людям не место в такси.



Буквально на следующий день было опубликовано видео, в котором коллега таксиста заступается за молодого человека. Мужчина рассказал, что у водителя такси действительно ДЦП – он хорошо слышит, но плохо говорит. После громкого скандала сервис Яндекс. Такси заблокировал молодого человека, лишив его возможности зарабатывать.