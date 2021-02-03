Продолжение громкой истории: таксист с ДЦП или наркоман

Только вчера мы с вами обсуждали ситуацию, которая произошла в Краснодаре. Но она получила продолжение.
Напомню, что пассажирка посчитала таксиста наркоманом, сильно отругала и разослала видео во все местные группы в соцсетях.
После этого некоторые пользователи накинулись на женщину, посчитав, что у парня ДЦП. При этом другие пользователи поддержали её, заявив, что таким людям не место в такси.
Буквально на следующий день было опубликовано видео, в котором коллега таксиста заступается за молодого человека. Мужчина рассказал, что у водителя такси действительно ДЦП – он хорошо слышит, но плохо говорит. После громкого скандала сервис Яндекс. Такси заблокировал молодого человека, лишив его возможности зарабатывать.
Буквально на следующий день было опубликовано видео, в котором коллега таксиста заступается за молодого человека. Мужчина рассказал, что у водителя такси действительно ДЦП – он хорошо слышит, но плохо говорит. После громкого скандала сервис Яндекс. Такси заблокировал молодого человека, лишив его возможности зарабатывать.
На это женщина-пассажирка попросила админов краснодарского паблика выложить её версию произошедшего.
Хотя многие и сомневаются в правдивости пассажирки, но факт остаётся фактом – парня заблокировали в такси и, возможно, навсегда.
Изменилось ли ваше мнение о скандале и на чьей вы стороне? И сели бы вы в такси, если знали, что у водителя ДЦП?
Изменилось ли ваше мнение о скандале и на чьей вы стороне? И сели бы вы в такси, если знали, что у водителя ДЦП?
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Чего нафиг???
Ты в интернет видео выложила или по пабликам раскидала чтоб они выложили. Опозорила дрянь парня инвалида просто так.
Жалко что с пацаном так обошлись.
Но; -
А вы готовы лететь на самолёте, где квс по всем показателям не годен?
Вроде бы и сам не поехал бы.
Но и так оскорблять тем более человеку как она говорит с опытом общения с наркощами не стоило, если даже я сразу понял что он сам по себе такой.
Нет у нас на государственном уровне организации помогающей людям с таким проблемами ( нужно понимать что ДЦП Это всегда РОДОВАЯ ТРАВМА т.е. Ошибка МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА!!! Ребёнок может нормально развиваться внутриутробно, нормально выходить, но при родах получить травму !!!)
Парень вызывает только уважение своим характером и желанием жить и работать достойно!
"Мне страшно было с ним ехать". Вот претензия пассажира.
Дцп-мцп, пофиг. Не можешь адекватно вести машину - гоу хоум.
2. Имбицил,который снял видео в защиту таксиста, если ты не можешь внятно,без ошибок,излагать свои мысли на камеру спонтанно,то спокойно обдумай текст, напиши его,перечитай, отредактируй. Говори на камеру,читая по бумажке. Это намного лучше,чем твоя чих-пых импровизация.
Гер лягушка по болоту дер-шлёп, дер-шлёп, дер-шлёп...
Гоу хоум.
В этом нет ничего особенного.
Ситуация конечно неприятная. Я прекрасно понимаю пассажирку такси, и за парня обидно.
В общем то ситуация может легко решиться извинениями с обеих сторон.
Яндексу просто обратить внимание на спецзнаки, да и знать кого нанимают на работу.
Парню не нарушать ПДД.
А водит он нормально. Приходилось пару раз указывать на ошибки и подсказывать правильные приемы вождения, но это не от заболевания, а от неопытности.
2. Если клиент просит ехать поспокойнее, а водитель не обращает на это внимание - еще один минус водителю.
3. То, что Яндекс не знает, кого нанимает - минус Яндексу.
4. Женщине плюс хотя бы за то, что обратила внимание на необычное поведение водителя и предупредила будущих потенциальных клиентов.
Этот знак выдавался только для этого, а не для того чтоб в водителя пальцем тыкали
И конечно в такси точно не стоит. Всё таки работа связана с безопасностью третьих лиц. Я бы лично не рискнул ехать с инвалидом. Понимаю, что могу быть не прав. Но мне важна личная безопасность.
Но я посмотрел на его пластику, как он вообще машину водит с такой физикой, да еще и в такси?
2. А ты по-русски без ошибок умеешь писать?