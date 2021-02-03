FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Таксисты 101 пост • 32 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Таксисты 
Продолжение громкой истории: таксист с ДЦП или наркоман

Продолжение громкой истории: таксист с ДЦП или наркоман (7 фото + 2 видео)

Автор:
03 февраля 2021 14:38
Сообщество : Таксисты
Метки: вождение   дцп   краснодар   пассажир   скандал   такси   таксист   
2164
7
2
Только вчера мы с вами обсуждали ситуацию, которая произошла в Краснодаре. Но она получила продолжение.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: вождение   дцп   краснодар   пассажир   скандал   такси   таксист   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
50
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
50  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
vn 3 часа назад
А есть видео момента нарушений? А то может ей показалось? Для некоторых 60 км/ч в городе - "несется сломя голову!" Просто наговорить на любого человека и я могу, но обосновать все это как-то придется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
1k
Пачо Эррера Час назад
Видео говорит не выкладывала.
Чего нафиг???
Ты в интернет видео выложила или по пабликам раскидала чтоб они выложили. Опозорила дрянь парня инвалида просто так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Великий Кормчий 2 часа назад
При всем уважении.
Жалко что с пацаном так обошлись.
Но; -
А вы готовы лететь на самолёте, где квс по всем показателям не годен?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Валерий 2 часа назад
Есть такое понятие в юриспруденции, называется "презумпция невиновности". Это значит, что этой даме не стоило так огульно обвинять парня в том, что он наркоман,не разобравшись, да еще и снимать видео и выкладывать в соц.сети. Предлагаю, чтобы она оплатила все время, какое он сидел без работы. А насчет "превышения" может быть и так: как-то один мой друг сказал про другого, что он (второй) нёсся по городу, как угорелый. А когда я спросил у "виновника", зачем он это сделал, тот ответил, что ехал 40 км\час. Вот так, он не умеет врать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ilya Volodin Валерий 38 минут назад
презумпция невиновности - обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol 2 часа назад
Если её слова правда - он превышает, петляет на пустой дороге, рулит на встречку, не реагирует на её слова, нарушает ПДД - уже неадекват!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Едигаров 3 часа назад
То чувство когда жалко обоих!
Вроде бы и сам не поехал бы.
Но и так оскорблять тем более человеку как она говорит с опытом общения с наркощами не стоило, если даже я сразу понял что он сам по себе такой.
Нет у нас на государственном уровне организации помогающей людям с таким проблемами ( нужно понимать что ДЦП Это всегда РОДОВАЯ ТРАВМА т.е. Ошибка МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА!!! Ребёнок может нормально развиваться внутриутробно, нормально выходить, но при родах получить травму !!!)
Парень вызывает только уважение своим характером и желанием жить и работать достойно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Олегbl4 3 часа назад
В Постановлении Правительства РФ №1604 от 29.12.2014 ДЦП как медицинское противопоказание к управлению автомобилем не указано, также ДЦП нет в перечне заболеваний, при которых инвалид может использовать машину только с ручным управлением или автоматической трансмиссией. То есть человек, имеющий такое заболевание, как ДЦП, имеет право на управление транспортным средством в зависимости от тяжести данного заболевания и прохождения медицинской комиссии при получении права на управление транспортным средством.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Анатолий Соколов Олегbl4 2 часа назад
с одной оговоркой - при прохождении медкомиссии будет указано, что человек может управлять только личным транспортным средством и не имеет права работать "наёмным водителем".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха 3 часа назад
1.Изначально:
"Мне страшно было с ним ехать". Вот претензия пассажира.
Дцп-мцп, пофиг. Не можешь адекватно вести машину - гоу хоум.
2. Имбицил,который снял видео в защиту таксиста, если ты не можешь внятно,без ошибок,излагать свои мысли на камеру спонтанно,то спокойно обдумай текст, напиши его,перечитай, отредактируй. Говори на камеру,читая по бумажке. Это намного лучше,чем твоя чих-пых импровизация.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
8k
Валерий Anna 2 часа назад
Если уж пишешь "грамотный" комментарий, будь добр, пиши верно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха Валерий Час назад
Согласен с критикой. Но у меня только одна ошибка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Валерий Лёха Час назад
А я и не спорю! Ты высказал свое мнение, имеешь право.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха Валерий Час назад
Гут.
Гер лягушка по болоту дер-шлёп, дер-шлёп, дер-шлёп...
Гоу хоум.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Валерий Лёха Час назад
Тады ладно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Dabudidabudai 3 часа назад
И теперь куда ему идти? Работу и обычным людям сложно найти. Было бы не плохо если бы он дал номер своей карты, по стольничку скинемся, не обеднеем, а ему поможет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий Данилов 3 часа назад
С ДЦП действительно можно получить права.
В этом нет ничего особенного.
Ситуация конечно неприятная. Я прекрасно понимаю пассажирку такси, и за парня обидно.
В общем то ситуация может легко решиться извинениями с обеих сторон.
Яндексу просто обратить внимание на спецзнаки, да и знать кого нанимают на работу.
Парню не нарушать ПДД.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Анатолий Соколов Дмитрий Данилов 2 часа назад
права получить можно, но вот работать в такси - нельзя. в медкарте будет отметка, что водить он может только личный автомобиль и не имеет права работать "наёмным водителем" или оказывать услуги по перевозке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
Племянник Путина 3 часа назад
к этой шлюшке надо присмотреться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Anna Племянник Путина 2 часа назад
ершик иди помой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Кыся 3 часа назад
У меня друг с ДЦП. Так вот, все зависит от степени заболевания. Он, например, весьма умен, говорит отлично(причем на двух языках), и реакция у него хорошая. Он КМС по настольному теннису. Я сам неплохо играю, но он меня выносит. Сами понимаете, без реакции в теннисе делать нечего.
А водит он нормально. Приходилось пару раз указывать на ошибки и подсказывать правильные приемы вождения, но это не от заболевания, а от неопытности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Габит Калыков 3 часа назад
1. То, что нет предупреждения об особенностях водителя - в Яндексе, на самой машине - это минус водителю.
2. Если клиент просит ехать поспокойнее, а водитель не обращает на это внимание - еще один минус водителю.
3. То, что Яндекс не знает, кого нанимает - минус Яндексу.
4. Женщине плюс хотя бы за то, что обратила внимание на необычное поведение водителя и предупредила будущих потенциальных клиентов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
2k
vn Vital Idol 2 часа назад
С 1 июля 2020 года выдача знака "Инвалид" прекращена, а право на бесплатную парковку подтверждается через федеральный реестр инвалидов
Этот знак выдавался только для этого, а не для того чтоб в водителя пальцем тыкали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Габит Калыков vn 2 часа назад
Это где же на инвалида пальцем тыкают?! Пообломать надо пальцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
aalexey3 Габит Калыков 2 часа назад
Тогда и пассажир при вызове такси должен предупреждать, что он бухой, неадекватный, инвалид, дебил, истеричка и т.д...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Габит Калыков aalexey3 2 часа назад
Это не пассажир напрашивается к таксисту оказать услуги, а таксист. Потому он и должен предупреждать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пачо Эррера Габит Калыков Час назад
А если эта мнительная истеричка из мухи слона лепит и наговаривает что тогда? На пустом инвалида обидила и опозорила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
976
Максим 3 часа назад
Мне казалось, что ДЦП является противопоказанием к получению водительского удостоверения. Что-то поменялось?
И конечно в такси точно не стоит. Всё таки работа связана с безопасностью третьих лиц. Я бы лично не рискнул ехать с инвалидом. Понимаю, что могу быть не прав. Но мне важна личная безопасность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Владимир Порохин Максим 43 минуты назад
с дцп права получить можно и водить личный транспорт , а вот в такси работать нет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
KOSTELLO 3 часа назад
Блин, если и правда парень больной, то его жалко конечно.
Но я посмотрел на его пластику, как он вообще машину водит с такой физикой, да еще и в такси?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Anna KOSTELLO 2 часа назад
он походу на GoldSource
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
SSD 3 часа назад
В Можайске парень с ДЦП на машине в доставке пиццы работает. А по теме: - то что нарушает - плохо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Kostick 3 часа назад
вел бы он авто без нарушений пдд, пассажиру было бы абсолютно параллельно на его состояние.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей 3 часа назад
Я же говорил что он не обдолбанный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха Алексей 3 часа назад
Сути это не меняет- таксист неадекватно вёл машину. Таким не место в такси.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей Лёха 3 часа назад
Если мадам ,которую он вёз так сказать была на шугах дала ему неготивную оценку вождения то это сосвем не означает что он ехал опасно или еще как то так Мадам бы тоже на адекватность проверить. Я вот в Мск вообще очкую ехать пассажиром и мне тоже кажется что там все опасно,но для них это нормально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха Алексей 3 часа назад
1. Покупатель всегда прав.

2. А ты по-русски без ошибок умеешь писать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей Лёха 3 часа назад
Иди лесом ,Граммар Наци,там твои дохлую лошадь доесть не могут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха Алексей Час назад
Их бин шрайбикус дибильдирус? Я?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию "Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию "Дуло закрой!": краснодарский учитель попытался силой вышвырнуть за дверь дерзкого ученика "Дуло закрой!": краснодарский учитель попытался силой вышвырнуть за дверь дерзкого ученика В Техасе шефа полиции уличили в тройной жизни: любовница спалила его на Facebook перед женой, невестой и всем городом В Техасе шефа полиции уличили в тройной жизни: любовница спалила его на Facebook перед женой,... Сахалинский депутат спел детям матерную песню и выложил видео в TikTok Сахалинский депутат спел детям матерную песню и выложил видео в TikTok Не тает и не плавится: краснодарцы выясняют качество выпавшего снега Не тает и не плавится: краснодарцы выясняют качество выпавшего снега Житель Воронежа лишил жизни соседа своей матери по коммуналке и завалился спать Житель Воронежа лишил жизни соседа своей матери по коммуналке и завалился спать
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62674



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Женщина-физик придумала, как долететь до Марса в 10 раз быстрее
7
351
Женщина-физик придумала, как долететь до Марса в 10 раз быстрее
"Ничего у вас не болит?": семейная пара выбросила собак в лесу, но не успела скрыться от волонтеров
2
185
"Ничего у вас не болит?": семейная пара выбросила собак в лесу, но не успела скрыться...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Бедолага: Как выглядит Jaguar XK120 простоявший в горах более 50 лет?
0
4
Бедолага: Как выглядит Jaguar XK120 простоявший в горах более 50 лет?
Памела Андерсон увела мужа из семьи
2
10
Памела Андерсон увела мужа из семьи
"Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию
"Не руководствовался принципами гуманизма " - Навального отправили в колонию
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#навальный#люди#новости#познавательно#сша#Разное#девушки
#фото#животные#интересное#Россия#суд#СССР#кино#картинки#природа#забавно
#факты#прикол#дтп#подборка#аварии#авто аварии#позитив#автомир#авария дня#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться