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Fox News: так будет со всей Америкой — замерзающий Техас показал ненадёжность «зелёной» энергии

Fox News: так будет со всей Америкой — замерзающий Техас показал ненадёжность «зелёной» энергии (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2021 17:51
Метки: Техас   ветряки   зеленая энергетика   морозы   
1173
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Сильные морозы в Техасе вывели из строя ветряки, оставив жителей штата без света и отопления, передаёт Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, при нынешнем уровне технологий «зелёная» энергия крайне ненадёжна, однако политики только гордятся её внедрением. Учитывая планы администрации Байдена, вскоре вся Америка может разделить судьбу Техаса, предупреждает журналист.

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Метки: Техас   ветряки   зеленая энергетика   морозы   
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1k
ALEX 3 часа назад
https://novayagazeta-ru.turbopages.org/novayagazeta.ru/s/articles/2021/02/05/89066-oni-prosto-otklyuchili-nashttps://novayagazeta-ru.turbopages.org/novayagazeta.ru/s/articles/2021/02/05/89066-oni-prosto-otklyuchili-nas

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339
Kulibin7 ALEX 2 часа назад
В вашей любимой гейропе, конкретно в англии, в своих личных домах и квартирах замерзают насмерть десять тысяч человек. гугль в помощь. а ещё они принимают закон, что могут отключить электричество в любой момент при превышении нагрузки (сдохните все). гугль в помощь.
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50
Дядя Витя 15 минут назад
1. "Плохая новость в том, что там нет электричества." - Чем плохая? Для кого?
2. У них, что газом, углём вообше не топят?
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15k
Ego sum qui sum Полчаса назад
когда в Америке происходит что-то плохое это нужно обязательно так смаковать?
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913
Шурман Ego sum qui sum 13 минут назад
Когда в России что то не так ты первый в комментах о смене власти . Смаканул ?
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27k
lem02 58 минут назад
Сколько раз я уже это слышал. Жигули можно починить в поле, а мерседес нет. Портянки лучше носок. Кукурузник может планировать, а Боинг нет и т.д. Только прогресс не остановить. Эре углеводородов приходит конец. Произойдет это не завтра, но обязательно. Как бы Миллер с Сечиным не надували щеки. А проблему с замерзающими ветряками человечество решит. Я уверен.
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2k
V2.Smirnov lem02 Полчаса назад
Точно-точно. И полетите вы за океан на дирижабле (нет, их проблемы так и не решили) или на самолёте с обратной стреловидностью крыла (тоже нет) или помахивая крыльями из рюкзака (неизвестно когда будет вообще).
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913
Шурман lem02 11 минут назад
У меня БМВ , если встану в поле то мне жопа , проколю колесо ладно я могу еще с свокростью 70 км в час ехать и то не долго , запаски в машине от природы нет , там где она должна быть там батареи стоят , зато у меня есть красная кнопка на крыше типа как взорвать самого себя , нажал и звонок и вам говорят хорошо ваши координаты мы приняли ждите помощь :)))))))
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Скажу максимально толерантно и в международном ключе - I DON'T GIVE A FUC.K ABOUT TEXAS PROBLEMS
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1k
ALEX 3 часа назад
Всё для пенсионеров.

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74k
Броненосец Потелкам ALEX 2 часа назад
А что, нужно забесплатно отапливать ?
Что еще забесплатно ?
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1k
ALEX Броненосец Потелкам 2 часа назад
Пенсионерам могли бы делать отсрочку по оплате. Итак нищенская пенсия, ещё и коммунальные платежи огромные.
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1k
ALEX 3 часа назад
https://aif-ru.turbopages.org/aif.ru/s/realty/utilities/vsya_strana_v_edinom_proryve_pochemu_rossiyskie_goroda_i_derevni_zamerzayuthttps://aif-ru.turbopages.org/aif.ru/s/realty/utilities/vsya_strana_v_edinom_proryve_pochemu_rossiyskie_goroda_i_derevni_zamerzayut

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49
Вано 3 часа назад
Раша тудей те ещё сказочники.
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9k
Александр Вано 2 часа назад
Там есть видео с Фокс ньюс, наверно филиал РТ
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49
Вано Александр 2 часа назад
ИноТВ ниразу не фокс
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9k
Александр Вано 54 минуты назад
Ну да, Инотвт не фокс ньюс, но видео выложено с ютуб канала фоксньюс.
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7k
Шурум-бурум 3 часа назад
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4k
TirAn 3 часа назад
за дровами к нам, в сибирь
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1k
ALEX TirAn 3 часа назад
Благодаря Путинским дружкам, скоро США всю российскую промышленность к рукам преберут.

https://tsargrad-tv.turbopages.org/tsargrad.tv/s/articles/ssha-zahvatyvajut-rossijskuju-jenergetiku-i-aljuminij-chinovniki-molchat_237766https://tsargrad-tv.turbopages.org/tsargrad.tv/s/articles/ssha-zahvatyvajut-rossijskuju-jenergetiku-i-aljuminij-chinovniki-molchat_237766

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42k
zloykoyot ALEX Час назад
Самому порыться и проверить слова 3,14здоболов лень или образования не хватит?
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176
Иванов Петров Сидоров zloykoyot 13 минут назад
Скорее всего образования.
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