Fox News: так будет со всей Америкой — замерзающий Техас показал ненадёжность «зелёной» энергии

Всё это мы вам рассказываем не для того, чтобы обругать Техас, это на самом деле замечательный штат, а для того, чтобы дать вам представление о том, что вот-вот произойдёт с вами, с каждым штатом. И это не наши домыслы. Вот новый президент объясняет свой план.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: По моему мнению, мы и так уже слишком долго откладывали принятие мер по поводу этого климатического кризиса. Больше откладывать нельзя… Вот почему я сегодня подписываю указ об усиленной реализации амбициозного плана нашей администрации по борьбе с экзистенциальной угрозой изменения климата. Это экзистенциальная угроза.



Просто зачитывает текст. «Климатический кризис», «экзистенциальная угроза», «амбициозный план»! Эти фразы вы слышите часто. Заметьте, все они подозрительно неопределённые. Что же они означают для вас? Ну, для начала — повышение цен на энергию. Бензин уже подорожал, если вы не заметили. Электричество на очереди. От повышения цен страдают самые слабые, с инфляцией так всегда. Но это ещё не самое плохое. «Зелёная» энергетика неизбежно означает аварийные отключения. Когда-нибудь, с развитием технологий, это может измениться, но на данный момент, при нынешнем технологическом уровне, дело обстоит именно так. «Зелёная» энергетика означает менее надёжную электросеть. Точка. Это означает перебои в работе, вроде тех, что мы видим сейчас в Техасе.



Дата выхода в эфир 15 февраля 2021 года.



Материал представлен в переводе ИноТВ