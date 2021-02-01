Еврейский беженец оставил 2 млн евро французской деревне, жители которой спасли его от нацистов

В феврале 1943 года Эрик Швам со своими родителями и бабушкой бежал из Австрии на юго-восток Франции. Семья оказалась в деревне Шамбон-сюр-Линьон, и ее жители до конца войны скрывали еврейских беженцев от нацистов. В декабре прошлого года Швам скончался в возрасте 90 лет. Он оставил завещание, по которому все его состояние отходит Шамбон-сюр-Линьон.
Швам, скончавшийся 25 декабря в возрасте 90 лет, сделал французскую деревню единственным бенефициаром своей воли в благодарность за прием, оказанный ему и его семье 78 лет назад.
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Швам и его семья прибыли во Францию в 1943 году и были спрятаны в школе на время войны и оставались там до 1950 года.
Вся семья пережила войну - и родители Эрика вернулись в Австрию. А он остался во Франции, поступил в 1950 году в Лионский университет, где выучился на фармацевта. Позже Эрик Швам женился на католичке из района недалеко от Лиона.
Вся семья пережила войну - и родители Эрика вернулись в Австрию. А он остался во Франции, поступил в 1950 году в Лионский университет, где выучился на фармацевта. Позже Эрик Швам женился на католичке из района недалеко от Лиона.
Около 2500 евреев были размещены и спрятаны от преследований во время Второй мировой войны в Шамбон-сюр-Линьон, жители которого были отмечены как "Праведники народов мира" израильским мемориальным центром Холокоста Яд Вашем.
Это мемориальная табличка на стене деревенской школы в Шамбон-сюр-Линьон. В ней говорится о спасении евреев во время их преследований во время Второй мировой войны.
В своем завещании Эрик Швам поблагодарил за радушный прием во время войны и попросил использовать деньги на образовательные и молодежные инициативы, в частности на стипендии.
В своем завещании Эрик Швам поблагодарил за радушный прием во время войны и попросил использовать деньги на образовательные и молодежные инициативы, в частности на стипендии.
В Шамбон-сюр-Линьон, расположенном на отдаленном горном плато на юго-востоке Франции, исторически была большая протестантская община, известная тем, что в ней всегда готовы были приютить тех, кто в этом нуждался.
На протяжении веков деревня Шамбон-сюр-Линьон принимала людей, спасающихся от религиозных или политических преследований, - от священников, скрывавшихся во время Французской революции, до испанских республиканцев во время гражданской войны 1930-х годов, а в последнее время - мигрантов и беженцы с Ближнего Востока и Африки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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