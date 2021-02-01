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Еврейский беженец оставил 2 млн евро французской деревне, жители которой спасли его от нацистов

Еврейский беженец оставил 2 млн евро французской деревне, жители которой спасли его от нацистов (7 фото)

Автор:
01 февраля 2021 14:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: благодарность   завещание   история из жизни   люди   праведники   спасение беззащитных   холокост   
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В феврале 1943 года Эрик Швам со своими родителями и бабушкой бежал из Австрии на юго-восток Франции. Семья оказалась в деревне Шамбон-сюр-Линьон, и ее жители до конца войны скрывали еврейских беженцев от нацистов. В декабре прошлого года Швам скончался в возрасте 90 лет. Он оставил завещание, по которому все его состояние отходит Шамбон-сюр-Линьон.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: благодарность   завещание   история из жизни   люди   праведники   спасение беззащитных   холокост   
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