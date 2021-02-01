Еврейский беженец оставил 2 млн евро французской деревне, жители которой спасли его от нацистов

Швам и его семья прибыли во Францию в 1943 году и были спрятаны в школе на время войны и оставались там до 1950 года.



Вся семья пережила войну - и родители Эрика вернулись в Австрию. А он остался во Франции, поступил в 1950 году в Лионский университет, где выучился на фармацевта. Позже Эрик Швам женился на католичке из района недалеко от Лиона.