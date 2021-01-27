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Дворец Ветров в Индии: 950 окон и ни одной лестницы

Дворец Ветров в Индии: 950 окон и ни одной лестницы (15 фото)

Автор:
27 января 2021 22:22
Метки: Дворец ветров   Хава Махал   гарем махараджи   индия   
949
15

Индия — страна со своей неповторимой культурой и удивительными архитектурными сооружениями.Дворец Ветров, расположенный в штате Джайпур, как раз одно из них. Построенный в XVIII веке, этот дворец имеет уникальное внутреннее устройство, создающее в нем прохладный микроклимат, а от всех остальных дворцов отличается тем, что в нем нет лестниц.

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Метки: Дворец ветров   Хава Махал   гарем махараджи   индия   
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31k
Nefrion 7 часов назад
"950 окон и ни одной лестницы"
Не совсем так, на самый верхний уровень таки ведет лестница, довольно крутая и стрёмная - внизу стенки-перила выше головы, вверху ниже пояса.
Из рассказа экскурсовода:
Дворец ветров - Хава Махал - пятиярусное гаремное крыло дворцового комплекса джайпурского махараджи Савай Пратап Сингха (правил в 1778 1803), построенное из розового песчаника в форме венца Кришны не позднее 1799 года.
Как говорят, жены пожаловались махарадже, что мол они заперты в четырех стенах и даже на улицу посмотреть не могут, в ответ на этот упрек и был построен Дворец Ветров.
Личные впечатления:
Изнутри хорошо видно, что пятиярусный фасад -- по сути узкая стена, комнаты, которые скрываются за ажурными решетками -- жилыми быть не могут.

"950 окон и ни одной лестницы" Не совсем так, на самый верхний уровень таки ведет лестница, довольно крутая и стрёмная - внизу стенки-перила выше головы, вверху ниже пояса. Из рассказа экскурсовода: Дворец ветров - Хава Махал - пятиярусное гаремное крыло дворцового комплекса джайпурского махараджи Савай Пратап Сингха (правил в 1778 1803), построенное из розового песчаника в форме венца Кришны не позднее 1799 года. Как говорят, жены пожаловались махарадже, что мол они заперты в четырех стенах и даже на улицу посмотреть не могут, в ответ на этот упрек и был построен Дворец Ветров. Личные впечатления: Изнутри хорошо видно, что пятиярусный фасад -- по сути узкая стена, комнаты, которые скрываются за ажурными решетками -- жилыми быть не могут.
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17k
kamanch 8 часов назад
Вот это чувак не наигрался в детстве в пасочки
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8k
Vacony 8 часов назад
обалдеть ... вот это строили
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