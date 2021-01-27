Дворец Ветров в Индии: 950 окон и ни одной лестницы

За что ругают самую модель с самым красивым лицом в мире (5 фото)

Подловили на обнаженку: разведчики добыли военные секреты Индии в обмен на женские фото

В Индии девушка погибла, позируя для селфи на берегу очень бурной реки

Индийский мужчина решил умереть еще раз во время собственных похорон

В Индии полицейский помог мужчине забраться на платформу за мгновение до прибытия поезда

Бхадла – самая крупная на Земле солнечная электростанция