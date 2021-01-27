Дворец Ветров в Индии: 950 окон и ни одной лестницы

Индия — страна со своей неповторимой культурой и удивительными архитектурными сооружениями.Дворец Ветров, расположенный в штате Джайпур, как раз одно из них. Построенный в XVIII веке, этот дворец имеет уникальное внутреннее устройство, создающее в нем прохладный микроклимат, а от всех остальных дворцов отличается тем, что в нем нет лестниц.
Дворец Ветров, или Хава-Махал, входит в дворцовый комплекс махараджи Савай Пратап Сингха, который правил этим регионом Индии в конце XVIII века. С архитектурной точки зрения это здание является по сути лишь частью огромного комплекса, и оно предназначалось специально для многочисленного гарема правителя. Само здание построено из розового песчаника и имеет очень живописный фасад.
История сооружения этого комплекса не мене интересна, чем его уникальная архитектура. Первоначально дворец задумывался как храм в честь бога Кришны, и даже его фасад был спроектирован с таким расчетом, чтобы он напоминал головной убор — венец божества. Но впоследствии Савай Пратап Сингх передумал, и было решено сделать его дворцом для его прекрасных жен.
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Дворец Ветров назван так за свою уникальную конструкцию. Сотни окон расположены таким образом, что в помещениях дворца всегда присутствует легкий ветерок, который дарит прохладу. Это тщательно спланированная вентиляционная система, которая поражает своим совершенством. И даже когда на улице царит изнуряющая жара, внутри дворца создается комфортный микроклимат.
Многочисленные окна выполняли и чисто утилитарную функцию, а именно служили для обзора того, что происходит на улице. Дело в том, что женам правителей было запрещено показываться на глаза посторонним людям, и по легенде, каждая из жен махараджи садилась напротив окна и наблюдала за внешним миром.
Всего таких окон-отверстий, многие из которых украшены цветными витражами, в здании более 950.
Помимо уникальной системы вентиляции, Дворец Ветров имеет и еще одно архитектурное отличие: в нем нет лестниц в их классическом понимании.
Здание состоит из 5 уровней-этажей, перемещение между которыми осуществляются по специальным пологим переходам.
Сегодня бывший гарем махараджи открыт для посещения и является туристической изюминкой штата Джайпур. Помимо уникального дворца, здесь располагаются музеи и многочисленные сувенирные лавочки.
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Не совсем так, на самый верхний уровень таки ведет лестница, довольно крутая и стрёмная - внизу стенки-перила выше головы, вверху ниже пояса.
Из рассказа экскурсовода:
Дворец ветров - Хава Махал - пятиярусное гаремное крыло дворцового комплекса джайпурского махараджи Савай Пратап Сингха (правил в 1778 1803), построенное из розового песчаника в форме венца Кришны не позднее 1799 года.
Как говорят, жены пожаловались махарадже, что мол они заперты в четырех стенах и даже на улицу посмотреть не могут, в ответ на этот упрек и был построен Дворец Ветров.
Личные впечатления:
Изнутри хорошо видно, что пятиярусный фасад -- по сути узкая стена, комнаты, которые скрываются за ажурными решетками -- жилыми быть не могут.