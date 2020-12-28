Бхадла – самая крупная на Земле солнечная электростанция

К 2022 году Индия намерена обеспечить электричеством 60 миллионов домовладений за счет 100 гигаватт солнечной энергии. Цель правительства — к 2030 году обеспечить 40% своих потребностей в энергии за счет альтернативных источников энергиии.

Индия надеется получать 40% своей энергии из возобновляемых источников к 2030 году.