Бхадла – самая крупная на Земле солнечная электростанция

Расположена она в северной части Индии (штат Раджастан).
Электростанция строилась в несколько этапов. Первый этап был завершён в 2016 году. На его реализацию потребовалось восемь месяцев. Мощность солнечного парка составила примерно 550 мегаватт. Каждый год увеличивали число солнечных панелей, ежегодно наращивая мощность парка на полгигаватта.
В 2020-м году номинальная мощность электростанции Бхадла составила 2,245 ГВт. Площадь этого солнечного электропарка впечатляет — 57 квадратных километров. Практически вся электроэнергия не используется в этом районе. Электроэнергия поступает в соседние регионы Индии, в которых наблюдается энергодефицит. Бхадла является важным экономическим проектом для Раджастана. Большая часть жителей прибрежных деревень работает на этой электростанции.
Особенностью штата Раджастан являются очень высокие температуры. В летние месяцы температура редко опускается ниже 45 °C. Периодически бывают песчаные бури, что усложняет обслуживание солнечных панелей.
Уже в 2017 году Индия стала третьим в мире производителем электроэнергии, получаемой на СЭС.
Выгодное географическое положение электростанции позволяет производить очень дешёвую электроэнергию.
СЭС Бхадла в 2016 г. и 2020 г.
К 2022 году Индия намерена обеспечить электричеством 60 миллионов домовладений за счет 100 гигаватт солнечной энергии. Цель правительства — к 2030 году обеспечить 40% своих потребностей в энергии за счет альтернативных источников энергиии.
Индия надеется получать 40% своей энергии из возобновляемых источников к 2030 году.
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Судя по карте - там до побережья месяц на оленях добираться!
Смотрю на карту в том районе. выглядит интересно, везде песок и потом бац, прямоугольник зеленый, такое чувство, что они активно разрабатывают эти места.
Надо будет спросить у коллег
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Расположена она в северной части Индии (штат Раджастан).
а от этого пескоструя поверхность батарей не станет матовой?