Красно-белая семья: мужчина поклялся, что в его жизни не будет других цветов

Мужчина рассказывает, что над ним раньше часто смеялись и думали, что он постоянно ходит в одной и той же одежде. Однако у индийца 30 галстуков, 15 пальто, 30 рубашек, 25 брюк – и все они красного и белого цвета.



Но это ещё не всё. Мужчина одержим числом 7. Ведь Севенрадж стал седьмым ребёнком в семье и его назвали в честь числа. Семёрку его супруга вышивает на любой одежде индийца, а также на каждой его рубашке и костюме по 7 пуговиц.



Двое детей (странно, что у не семь) присоединились к отцу и тоже носят только красно-белую одежду.