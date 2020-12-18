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Красно-белая семья: мужчина поклялся, что в его жизни не будет других цветов

Красно-белая семья: мужчина поклялся, что в его жизни не будет других цветов (5 фото)

Автор:
18 декабря 2020 13:56
Сообщество : Истории
Метки: белый цвет   индия   интерьер   красный цвет   одежда   одержимость   
2287
5
Раньше семья Севенраджа из Индии носила только белые одеяния. Но когда мужчина достиг совершеннолетия, то он решил добавить ярких красок в семейную традицию.
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Метки: белый цвет   индия   интерьер   красный цвет   одежда   одержимость   
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28  комментариев
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286
Собака 2 часа назад
Красно-белая семья: мужчина поклялся, что в его жизни не будет других цветов
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534
Ratibor 22 минуты назад
Да это просто фанаты Спартака! Красно-белый Бангладеш ёпта ахахахаха
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14k
Ego sum qui sum Час назад
нужна парочка заболеваний для мочевыводящих путей и прямой кишки, чтобы не было диссонанса при походе в туалет
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1k
andrey morozov Час назад
Красно-белая семья: мужчина поклялся, что в его жизни не будет других цветов
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5k
Roman Час назад
Вот это я понимаю, красно-белый навсегда


Вот это я понимаю, красно-белый навсегда
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13k
vikklu Roman 59 минут назад
Мясо.
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5k
Roman vikklu 16 минут назад
Именно.

Именно.
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301
Леший 2 часа назад
Психопаты.
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9k
gnyS i 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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167
Maximka 2 часа назад
Приезжай к нам Минск!
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Если он совершит,к примеру,кражу-его засунут в чан с дерьиом и он тогда не будет столь довольным да и семья вздохнет спокойнее
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10k
Serg2001 3 часа назад
И болеют они за Спартак!... ))
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220
Сергей 3 часа назад
лицо забыл умыть
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1k
Albigoec 3 часа назад
Представляю, как его жена, пока мужа нет дома, одевает, о Боже, зелёное, при зелёное сари....
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3k
Urlauber 3 часа назад
Кто как хочет, так и дзюбит
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68
AMATORI 3 часа назад
Настоящий спартаковец
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8k
Andrey 3 часа назад
Так они же сами почти черные!!! ))))
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10k
Сибирячка 3 часа назад
Идиотизм
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17k
Аня 3 часа назад
Каждый сходит с ума по-своему.
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960
дмитрий локока 3 часа назад
Сейчас в Беларусь мужика не пустят .
Там сейчас даже за зонтики красно-белые арестовывают(
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7k
Andrei дмитрий локока 3 часа назад
Просто болеет.
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6k
Nikita ah3007 3 часа назад
Тот больше по хоккею. Да и цвета другие.
Тот больше по хоккею. Да и цвета другие.
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1k
Fara Zolkin Nikita 2 часа назад
Ахахах, а почему эмблема футбольного клуба динамо Минск, если речь о хоккее?
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21k
turyst Fara Zolkin 2 часа назад
То есть желто-синяя гамма вас не смутила?

.

.

.

Шутка.
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6k
Nikita Fara Zolkin 2 часа назад
ошибочка
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