Красно-белая семья: мужчина поклялся, что в его жизни не будет других цветов

Раньше семья Севенраджа из Индии носила только белые одеяния. Но когда мужчина достиг совершеннолетия, то он решил добавить ярких красок в семейную традицию.
Сначала он купил к белым нарядам красный галстук. Понравилось. Далее мужчина начал скупать красные туфли, солнцезащитные очки в красной оправе и даже красно-белый автомобиль.
Когда Севенрадж женился, то молодая супруга поддержала его любовь именно к этим цветам и сама стала так одеваться.
Потом они обустроили свой дом в красно-белых красках и не жалеют об этом. У них белые стены, но красный диван, подушки, занавески, ковёр.
Когда Севенрадж женился, то молодая супруга поддержала его любовь именно к этим цветам и сама стала так одеваться.
Потом они обустроили свой дом в красно-белых красках и не жалеют об этом. У них белые стены, но красный диван, подушки, занавески, ковёр.
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Мужчина рассказывает, что над ним раньше часто смеялись и думали, что он постоянно ходит в одной и той же одежде. Однако у индийца 30 галстуков, 15 пальто, 30 рубашек, 25 брюк – и все они красного и белого цвета.
Но это ещё не всё. Мужчина одержим числом 7. Ведь Севенрадж стал седьмым ребёнком в семье и его назвали в честь числа. Семёрку его супруга вышивает на любой одежде индийца, а также на каждой его рубашке и костюме по 7 пуговиц.
Двое детей (странно, что у не семь) присоединились к отцу и тоже носят только красно-белую одежду.
Но это ещё не всё. Мужчина одержим числом 7. Ведь Севенрадж стал седьмым ребёнком в семье и его назвали в честь числа. Семёрку его супруга вышивает на любой одежде индийца, а также на каждой его рубашке и костюме по 7 пуговиц.
Двое детей (странно, что у не семь) присоединились к отцу и тоже носят только красно-белую одежду.
Семья долгое время являлась только местной знаменитостью, но потом о них узнала вся страна. Их начали приглашать на телепередачи. Теперь у мужчины даже появились поклонники, которые присылают ему красно-белые подарки.
58-летний Севенрадж с детства мечтал сняться в фильме. И теперь он, заработав на популярности, спродюсировал кино и даже снялся в роли злодея. И его герой, конечно же, носит красно-белый костюм.
Как вам такая одержимость?
Как вам такая одержимость?
Эта девушка одевается каждый день как в 19 веке
Эта милая девушка променяла джинсы и всю современную одежду на пышные платья, блузы с воротниками, юбки до пят.
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Там сейчас даже за зонтики красно-белые арестовывают(
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Шутка.