"Что за дискотеку устроили у Вечного огня? Вам не стыдно?": о флешмобах в поддержку президента

Старт добровольно-принудительному флешмобу дала компания "Сима-ленд". Патриотический ролик под песню "Любэ" компания разместила в интернете 5 февраля. А в конце января сималендовцы поддержали президента под песню "Нас бьют, мы летаем".



Один из работников компании рассказал о том, как всё прошло на акции 5 февраля, в интервью сайту E1.ru: "За день до мероприятия меня поставили перед фактом, что я участвую. На мои слова, что я не любитель и не хочу участвовать в том, о чем даже не знаю, мне сказали: "Завтра все узнаете, повеселитесь, время хорошо проведете, это корпоративное мероприятие компании, всегда это было и будет, отказы не принимаются, заменять некем, идем в приказном порядке"... Не было чувства патриотизма, духа народности, только непонимание - за что я здесь. Чувство, что я расходный материал для достижения чьих-то целей... Полтора часа зимой на улице, в период пандемии... никаких премий и поощрений за это нам не дали и не дадут уж точно".



Другой сотрудник компании заявил, что обязаловки не было: "Угроз в виде увольнения и лишения зарплаты или премии не было. На съёмках клипа было весело, небольшая зарядка перед началом рабочего дня. Насчет привлечения людей со второй смены сказать не могу: за день до этого у меня и моих коллег спрашивали в первую очередь, работаем ли мы в этот день, он и был по графику. Мои коллеги не все пошли на съемки. Кто не согласился - остались на работе, наказаний не заработали".