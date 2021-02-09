"Что за дискотеку устроили у Вечного огня? Вам не стыдно?": о флешмобах в поддержку президента

Студенты и бюджетники выступают в поддержку Путина, сами о том не зная.
Этот ролик разместил в Instagram депутат Волгоградской городской Думы, член "Единой России" Олег Ярыгин. В анонсе к ролику депутат написал: "Множество людей 👨👩👧👦 в таком знаковом для каждого волгоградца месте, единодушно выразили поддержку 💪 нашему Президенту - Владимиру Владимировичу Путину. ❗Мы хотим, чтобы весь мир услышал нас: "Владимир Владимирович, мы всем сердцем и душой с Вами❗❗❗" (по количеству эмоджи можно подумать, что это аккаунт маникюрного салона, а не депутата). Как бы сказал один известный дизайнер, ну выразили и выразили, подумаешь. Однако участники ролика утверждают, что их ввели в заблуждение, они не думали, что выражают поддержку нашему президенту.
Сайт новостей Волгограда v1.ru пишет, что на акцию на Мамаевом кургане в добровольно-принудительном порядке собрали бюджетников. Вот что рассказала в интервью сайту волгоградская учительница, принявшая участие в акции: "Мы были уверены, что это будет какое-то патриотическое мероприятие ко дню победы в Сталинградской битве. А потом оказалось совершенно наоборот. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина. Но нам об этом даже постеснялись сказать". По её словам, уже на Мамаевом кургане организаторы акции объяснили, что будет сниматься клип группы "Любэ".
"Никаких политических мотивов не было. Когда же мы увидели конечный результат в соцсетях, то оказалось, что мы не в патриотической акции принимали участие, а снялись в ролике в поддержку сами знаете кого. Было крайне неприятно - светлые мотивы испохабили политической грязью", - рассказывает другой волгоградец.
Стоит сказать, что в ролике действительно использовали песню "Любэ" "За тебя, Родина-мать!" (но не в исполнении "Любэ"). А слова "Как без Сталинграда побеждать-то, непонятно!" Путин сказал в 2011 году (он тогда был премьер-министром), пообещав, что Волгоград останется в списке городов, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу.
"Никаких политических мотивов не было. Когда же мы увидели конечный результат в соцсетях, то оказалось, что мы не в патриотической акции принимали участие, а снялись в ролике в поддержку сами знаете кого. Было крайне неприятно - светлые мотивы испохабили политической грязью", - рассказывает другой волгоградец.
Стоит сказать, что в ролике действительно использовали песню "Любэ" "За тебя, Родина-мать!" (но не в исполнении "Любэ"). А слова "Как без Сталинграда побеждать-то, непонятно!" Путин сказал в 2011 году (он тогда был премьер-министром), пообещав, что Волгоград останется в списке городов, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу.
Старт добровольно-принудительному флешмобу дала компания "Сима-ленд". Патриотический ролик под песню "Любэ" компания разместила в интернете 5 февраля. А в конце января сималендовцы поддержали президента под песню "Нас бьют, мы летаем".
Один из работников компании рассказал о том, как всё прошло на акции 5 февраля, в интервью сайту E1.ru: "За день до мероприятия меня поставили перед фактом, что я участвую. На мои слова, что я не любитель и не хочу участвовать в том, о чем даже не знаю, мне сказали: "Завтра все узнаете, повеселитесь, время хорошо проведете, это корпоративное мероприятие компании, всегда это было и будет, отказы не принимаются, заменять некем, идем в приказном порядке"... Не было чувства патриотизма, духа народности, только непонимание - за что я здесь. Чувство, что я расходный материал для достижения чьих-то целей... Полтора часа зимой на улице, в период пандемии... никаких премий и поощрений за это нам не дали и не дадут уж точно".
Другой сотрудник компании заявил, что обязаловки не было: "Угроз в виде увольнения и лишения зарплаты или премии не было. На съёмках клипа было весело, небольшая зарядка перед началом рабочего дня. Насчет привлечения людей со второй смены сказать не могу: за день до этого у меня и моих коллег спрашивали в первую очередь, работаем ли мы в этот день, он и был по графику. Мои коллеги не все пошли на съемки. Кто не согласился - остались на работе, наказаний не заработали".
Один из работников компании рассказал о том, как всё прошло на акции 5 февраля, в интервью сайту E1.ru: "За день до мероприятия меня поставили перед фактом, что я участвую. На мои слова, что я не любитель и не хочу участвовать в том, о чем даже не знаю, мне сказали: "Завтра все узнаете, повеселитесь, время хорошо проведете, это корпоративное мероприятие компании, всегда это было и будет, отказы не принимаются, заменять некем, идем в приказном порядке"... Не было чувства патриотизма, духа народности, только непонимание - за что я здесь. Чувство, что я расходный материал для достижения чьих-то целей... Полтора часа зимой на улице, в период пандемии... никаких премий и поощрений за это нам не дали и не дадут уж точно".
Другой сотрудник компании заявил, что обязаловки не было: "Угроз в виде увольнения и лишения зарплаты или премии не было. На съёмках клипа было весело, небольшая зарядка перед началом рабочего дня. Насчет привлечения людей со второй смены сказать не могу: за день до этого у меня и моих коллег спрашивали в первую очередь, работаем ли мы в этот день, он и был по графику. Мои коллеги не все пошли на съемки. Кто не согласился - остались на работе, наказаний не заработали".
нет. ну я предполагала, что в сималенд идут люди, которые закопали свою самооценку. но чтоб настолько...— та. (@toot_zhe) February 5, 2021
"Сима-ленд" известна в народе как компания-секта, куда берут только людей определённых взглядов и определённой национальности, куда с лекциями приезжают Соловьёв и Михалков, где человека могут уволить за то, что он по утрам поёт гимн недостаточно усердно или недостаточно широко улыбается начальнику. Любопытно, что начальник-суперпатриот платит сотрудникам зарплату в конвертах.
За несогласованное массовое шествие (в акции приняло участие около 1000 человек) компанию привлекут к ответственности. Об этом заявил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.
Вот ещё один флешмоб под песню "Любэ".
Хотели как лучше, а получилось как всегда - пользователи не оценили, что патриотические танцы прошли у Вечного огня.
Ещё один несогласованный флешмоб.
Сотрудники Барнаульского завода АТИ записали клип на песню "Вперёд, Россия!" Олега Газманова. В конце клипа сотрудники скандируют: "Владимир Владимирович, мы с вами!"
"Мы в цехе у себя. Закон не нарушаем. Движению городского транспорта не мешаем. У нас здесь станки и пресса, продукция и специалисты. Просто завод", - написал официальный аккаунт завод на вопрос о том, почему кому-то можно выражать свою позицию и не боятся ареста, а кому-то нельзя.
Гендиректор завода Артём Шамков в Facebook пояснил, почему заводчане поддерживают президента: "Наш цех БТК построен в рамках программы импортозамещения. И это лишь малая часть той модернизации и освоения новых видов продукции, которая происходит на нашем заводе и тысячах предприятий по всей России".
"Мы в цехе у себя. Закон не нарушаем. Движению городского транспорта не мешаем. У нас здесь станки и пресса, продукция и специалисты. Просто завод", - написал официальный аккаунт завод на вопрос о том, почему кому-то можно выражать свою позицию и не боятся ареста, а кому-то нельзя.
Гендиректор завода Артём Шамков в Facebook пояснил, почему заводчане поддерживают президента: "Наш цех БТК построен в рамках программы импортозамещения. И это лишь малая часть той модернизации и освоения новых видов продукции, которая происходит на нашем заводе и тысячах предприятий по всей России".
"Есть такие люди, которые со всей низостью готовы детей в политику втягивать, словно политические педофилы", - сказал недавно Дмитрий Киселёв.
Студенты Московского государственного юридического университета имени Кутафина думали, что будут участвовать во флешмобе в поддержку России как лидера борьбы с коронавирусом. Их привезли в какую-то московскую гостиницу и там уже объяснили, что надо будет скандировать "Президент у нас один, вместе всех мы победим. Владимир Владимирович, мы с вами! Путин - наш президент!".
Студенты Ульяновского электромеханического колледжа 4 февраля вышли на улицу с табличками с надписью #МыЗаПутина. "Василий inkvizitor Дронов выгнал студентов Ульяновского электромеханического колледжа на несанкционированный митинг. Возникает вопрос, а где же полиция и уполномоченный по правам ребёнка? Или все провластные митинги автоматически становятся санкционированными?" - написано под постом в инстаграм-акканте Трэш Ульяновск. И.о директора колледжа Дронов сказал, что студенты добровольно приняли участие в съёмках ролика в поддержку "Единой России". Однако учащиеся заявили, что отказ от участия не принимался (источник: "Ъ"). Депутат Госдумы от партии КПРФ Алексей Куринный попросил прокуратуру проверить факт привлечения несовершеннолетних к участию в политической акции.
В Белгороде студентов института искусств и культуры согнали в актовом зале для записи ролика к 23 февраля. А потом этот ролик выложили в Instagram местные депутаты. На видео ребята кричат: "Путин - наш президент!" Эти кричалки наложили при монтаже. Студенты рассказали в соцестях о том, что их ввели в заблуждение, истории растиражировали СМИ. Ректор и проектор поговорили со студентами и объяснили им, что никто и не думал их обманывать, просто забыли сказать. Запись разговора появилась 8 февраля в телеграм-канале "Блэтгород".
"Мы все уверены, что если бы надо было здесь взять микрофон и прокричать то, что там прозвучало – мало бы кто отказался. ...мы как-то рассчитывали на большее доверие с вашей стороны, и это вызывает обиду. Старались, делали…" - говорит на слитой записи ректор института Сергей Курганский.
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Ведь президенты уходят после 1-2 сроков.
Нет в России института президенства, как и советские времена, все сидят пока не повезут на лафете или до заговора бояр.
И немудрено, что это чучело их знало доподлинно.
Это не пророчество, это предательство.
А с предателями, как известно........
http://www.rusfact.ru/node/95769http://www.rusfact.ru/node/95769
Как свежо и ново, да..
Или их заезжаеные слова; Найди другую работу.
В России учёные получают 25.000-32.000 рублей, и это с надбавками.
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https://ngs-ru.turbopages.org/ngs.ru/s/text/science/2021/02/09/69757323/https://ngs-ru.turbopages.org/ngs.ru/s/text/science/2021/02/09/69757323/
Решили дерьмица накинуть на вентиль?