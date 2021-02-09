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"Что за дискотеку устроили у Вечного огня? Вам не стыдно?": о флешмобах в поддержку президента

"Что за дискотеку устроили у Вечного огня? Вам не стыдно?": о флешмобах в поддержку президента (14 фото + 4 видео)

Автор:
09 февраля 2021 18:28
Сообщество : Политика
Метки: единая россия   мызапутина   политика   путин   путиннашпрезидент   студенты   флешмоб   
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Студенты и бюджетники выступают в поддержку Путина, сами о том не зная.

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Метки: единая россия   мызапутина   политика   путин   путиннашпрезидент   студенты   флешмоб   
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29  комментариев
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146
dranvlad 39 минут назад
Решили культ личности устроить? Но Сталин хоть страну за свое правление от сохи к ядерной дежаве привел. А этот что?
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12k
aalexey3 8 секунд назад
Не думал, что доживу до того времени, когда в стране победившей фашизм будут на мемориалах проводить факельные (смартфонные) шествия и зиговать во славу нового фюрерка... И как-же это всё убого срежиссировано, на самом деле. Ни капли искренности...
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8k
Star Link Минуту назад
А почему Путина называют президентом? Назвали бы просто царь, да и все.
Ведь президенты уходят после 1-2 сроков.
Нет в России института президенства, как и советские времена, все сидят пока не повезут на лафете или до заговора бояр.
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3k
Владимир 9 минут назад
Ссылка youtu.be
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11k
KOSTELLO Владимир 44 секунды назад
Бесполезное чучело, процитировало планы Запада в отношении России.
И немудрено, что это чучело их знало доподлинно.
Это не пророчество, это предательство.
А с предателями, как известно........
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148k
☭Cheкаво☭ 13 минут назад
Аффтор! А что отсюда фотку не взяли, вы же этим постом на это намекаете...или устав не позволяет)?
http://www.rusfact.ru/node/95769http://www.rusfact.ru/node/95769
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7k
SSD 20 минут назад
Надеюсь их всех отпинали омоновцы ногами и запихали со штрафами и сроками по нарам? Че они тут вирус распространяют то? Несогласованные акции какие то... ах да... Это другое...
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148k
☭Cheкаво☭ SSD 14 минут назад
Они глаза людям не выбивали, и машины не поджигали.
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7k
SSD ☭Cheкаво☭ 12 минут назад
Если б их начали "отталкивать" ногами и дубьем лупить с электрошокерами, может и повыбивали бы и по поджигали...
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21k
Владимир SSD 3 минуты назад
Ух ты, чучело, желающее шатать рэжим под руководством полоумного дегенерата жалуется, что ему не дают шатать?
Как свежо и ново, да..
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7k
SSD Владимир 6 секунд назад
Чучело, твоей мамы сын, а полоумный дегенерат - твой папа, когда гондоны не купил трахая твою мамку. Шатать рЭжим, мне не интересно, но желание жить хорошо - присутствует. Так тебе понятно?) На твоем языке объяснил?
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4k
Пепелац Полчаса назад
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1k
ALEX Пепелац Полминуты назад
Ща кремлеботы набегут и будут втирать что они на заводе по 150.000-200.000 рублей в месяц получают.

Или их заезжаеные слова; Найди другую работу.


В России учёные получают 25.000-32.000 рублей, и это с надбавками.
.

https://ngs-ru.turbopages.org/ngs.ru/s/text/science/2021/02/09/69757323/https://ngs-ru.turbopages.org/ngs.ru/s/text/science/2021/02/09/69757323/
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10k
Taximaxi Полчаса назад
Забулькало зелёными пузырями либеральное болото.
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57k
Опиум для народа 37 минут назад
Какой,с"ка,неуч это сочинял?
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148k
☭Cheкаво☭ 38 минут назад
Усугубляет служебным положением?
Решили дерьмица накинуть на вентиль?
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