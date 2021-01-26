Что стало с мальчиком, исполнившим песню "Владимир Путин - молодец!"

Много лет Олег Лихачёв пытается стать настоящей звездой, а не интрнет-фриком или "помешанным на Путине музыкантом" (так его назвали в 2015 году в СМИ). Он участвовал в "Минуте славы", "Комеди баттле", почти пробился на "Фабрику звёзд" к Пугачёвой, многие годы играет в эпизодах в сериалах и фильмах. В борьбе за место под солнцем все средства хороши. Например, письмо Путину: в 2004 году Олег в письменном виде пожаловался президенту, что человеку без связей пробиться на "Фабрику звёзд Аллы Пугачёвой" нереально - всё куплено. Попасть в отборочный тур Олегу удалось, но в финал его Примадонна не пустила, дескать, готовый артист, чему его учить. Подобный приём с письмом Олег использовал ещё как минимум один раз для своего сына.