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Что стало с мальчиком, исполнившим песню "Владимир Путин - молодец!"

Что стало с мальчиком, исполнившим песню "Владимир Путин - молодец!"

Автор:
26 января 2021 19:14
Сообщество : Политика
Метки: Лихачёв   Юмор   боец   молодец   патриот   песня   политика   путин   
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Краткая история вирусной песни, её главного исполнителя и её автора.
Кто такой Владимир Путин?
Молодец
Политик
Лидер
Борец
Дворец
Свой вариант в комментариях

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Метки: Лихачёв   Юмор   боец   молодец   патриот   песня   политика   путин   
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46  комментариев
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15k
Ego sum qui sum 5 часов назад
я думал мальчик сгорел от стыда за этот позор и удавился
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620
Paul Wood 21 минуту назад
С..ка продажная. Страна его выучила, дифирамбы спел, а сам сваливает. Гори ты в аду.
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5k
Pterodactyl Час назад
Конечно молодец ,такой классной крыши у убийц и подонков никогда не было. А так свой пахан.все легализовались.
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29k
Дмитрий Час назад
А сколько дали мужику за "сказочного долбо..."? Так что я лучше промолчу.
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335
Hexo4uha 2 часа назад
Замечательные "патриоты" - все мысли только о монетизации своего патриотизма.
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10k
поручик Ржевский 2 часа назад
Михаил Мосягин, а чей Крым?
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29k
Дмитрий поручик Ржевский Час назад
А доллар по 30 помнишь ну и соответственно ценны в магазинах? А так, какой-то глупый вопрос. Естественно Р.Ф.
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2k
Bhaal 2 часа назад
Разучились оды вождям сочинять. Похабщинка какая-то. Вот как надо

Ссылка youtu.be
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3k
kappaneed 2 часа назад
Я в акуе!!!)))
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2k
Александр Едигаров 3 часа назад
Как голосовать если нет моего варианта?))
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29k
Дмитрий Александр Едигаров Час назад
Не ходи на выборы. все так делают
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35k
Бабай 3 часа назад
Холодец. В жопе огурец. Полный пиз.дец.
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6k
Serjio 3 часа назад
Кому не нравится Путин пусть посмотрят на Зеленского. Что тут еще скажешь?
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5k
Летучий Мыш 3 часа назад
Пацан, судя по всему, очень психически устойчив)))
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2k
Ivan 3 часа назад
Вор
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494
Evita Ivan 3 часа назад
Так чего вы здесь пасётесь? Идите сразу в тюрьму. Там и только там ваше и вам подобным место.
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2k
Ivan Evita 3 часа назад
Оценочное субъективное мнение-повод отправить человека в тюрьму? Человек, поддерживающий чубайсов, ротенбергов и прочих рогозиных-честный народный презик, а не соучастник, по вашему?
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33k
Кролик 3 часа назад
Гнида и подлец.
А семейке путриотов желаю хлорки поесть.
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797
СырныйКластер 3 часа назад
В голосовалке не хватает украинского варианта.
ПС Все патриоты должны жить на родине, а не мечтать о заграницах. А то какая то проститутская любовь к родине получается...
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3k
Юра Гагарин 4 часа назад
кто любит путина тот следовательно любит чубайса, ротенбергов, миллера, усманова, сечина, кадырова и прочих олигархов-казнокрадов.
Ибо это всё одна шайка-кодла, которые держатся друг за друга
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27k
Teodor Юра Гагарин 3 часа назад
Не, они его обманывают!!!
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29k
Дмитрий Teodor Час назад
Ну про них все знают они миллиардеры. А этот почти бомж, так что да по любому. Про дворец же не правда
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2k
Manul 4 часа назад
Действительно. лучше уехать из страны. Все будут говорить, это ты тот д...б спевший это дебильную песню?
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Mellivora 4 часа назад
Не делайте из Президента культа.
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Pterodactyl Mellivora Час назад

Ссылка youtu.be
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28k
Юр21 4 часа назад
Говнопост о хитрожопом ублюдке.
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3k
Юра Гагарин Юр21 4 часа назад
так он же ваш. пропутинский.
ну был хотя бы
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Юра Гагарин Андрей Вырвихвист 4 часа назад
чей Крым?
путинских прихлебателей
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Юр21 Юра Гагарин 4 часа назад
Я смотрю ты кастрюлька сильно активировался, трудодни нарабатываешь?
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LEPA Андрей Вырвихвист 4 часа назад
Рад,что даже пропутенцы ещё продолжают мучиться этим вопросом.
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LEPA Советский Оккупант 4 часа назад
Кретины пишут песни про путена? Да ты в своём уме,хороняка?
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1k
Нудник Шпилкес 5 часов назад
странно, а почему он еще не замминистра, или полпред на худой конец?
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Bhaal Нудник Шпилкес 4 часа назад
Песня не понравилась ТАМ.
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Феликс Дзержинский 5 часов назад
Просто папа мальчика рассчитывал, что после исполнения данного "шедевра", на их семью обратит внимание сам "Луноликий-солнцеподобный" и одарит их многими благами. Но увы, они не осознавали, что они поют оду алчному, лицемерному, лживому, плешивому карлику.
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5k
mbr Феликс Дзержинский 4 часа назад
тебе что ли?
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Михаил Мосягин

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