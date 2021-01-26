Что стало с мальчиком, исполнившим песню "Владимир Путин - молодец!"

Краткая история вирусной песни, её главного исполнителя и её автора.
В 2015 году в тренды YouTube ворвался школьник, спевший на школьном конкурсе песню "Владимир Путин - молодец!". До смешного патриотичный текст, прилипчивая мелодия и забавный мальчик с пластикой свадебного ведущего покорили интернет, песня стала хитом. Вошедшая в историю мемов песня была написана казанским шоуменом Олегом Лихачёвым летом в 2014 год. По словам автора, изначально это был не стёб и не прикол, а искренняя ода президенту: "Все началось 31 июля 2014 года. В противовес непотребной песни о президенте [примечание: песня-слоган, придуманная украинскими болельщиками] и давления на него со стороны Евро-Запада, я от души написал песню "Владимир Путин молодец!". То есть изначально песня была написана из патриотических побуждений. Она была своего рода антибиотиком от оранжевых революций и виагрой для оппозиции!"
"Владимир Путин - молодец! Политик, лидер и борец!" - эта фраза ушла в народ, но используют её в основном в ироничном ключе, иногда рифмуя к слову "молодец" "подлец". В 2021 году подзабытый хит снова оказался в моде, только теперь к "молодец" напрашивается рифма "дворец". А мальчик поёт теперь не школьном актовом зале, а в кальянной.
Владимир Путин - молодец,— Молчановская Мясорубка (@putinobed) January 25, 2021
Политик, лидер
И дворец.
Юный певец приходится автору песни сыном. Александр Лихачёв начал петь с в дуэте с отцом с 9 лет. Сейчас ему 18, Александр учится на программиста и хочет уехать из России (это со слов отца, Олег написал об этом в сентябре 2019 года). Становиться певцом Александр не планирует, но нет-нет, да споёт вместе с папой на одной сцене.
В мае 2020 года дуэт Лихачёвых принял участие в Открытом всероссийском онлайн с песней Олега Лихачёва "Земной поклон Вам, Ветераны!".
Александр Лихачёв наблюдает, как отец отгадывает слово по буквам в январе 2018 года. Олег утверждает, что вместе с сыном они исполнили в студии "Поле чудес" коронный хит про Путина, но песню в итоге из выпуска вырезали.
Семья Лихачёвых в полном составе участвовала в шоу "ДНК" в октябре 2018 года.
Олег Лихачёв тогда пытался раскруцтиться на ТВ при помощи истории о донорстве спермы. Он действительно сдавал многократно сдавал сперму в конце 1990-х и в 2018-м придумал вместе с подругой историю про смертельно больную женщину, когда-то родившую девочку при помощи экстракорпорального оплодотворения, а теперь ищущую отца ребёнка. Новый Шурыгины из Лихачёва не вышло, история про его семя оказалась одноразовой, мало того, на передаче супруга Олега (уже бывшая) выставила его, мягко говоря, не в самом лучше свете.
Олег Лихачёв тогда пытался раскруцтиться на ТВ при помощи истории о донорстве спермы. Он действительно сдавал многократно сдавал сперму в конце 1990-х и в 2018-м придумал вместе с подругой историю про смертельно больную женщину, когда-то родившую девочку при помощи экстракорпорального оплодотворения, а теперь ищущую отца ребёнка. Новый Шурыгины из Лихачёва не вышло, история про его семя оказалась одноразовой, мало того, на передаче супруга Олега (уже бывшая) выставила его, мягко говоря, не в самом лучше свете.
Много лет Олег Лихачёв пытается стать настоящей звездой, а не интрнет-фриком или "помешанным на Путине музыкантом" (так его назвали в 2015 году в СМИ). Он участвовал в "Минуте славы", "Комеди баттле", почти пробился на "Фабрику звёзд" к Пугачёвой, многие годы играет в эпизодах в сериалах и фильмах. В борьбе за место под солнцем все средства хороши. Например, письмо Путину: в 2004 году Олег в письменном виде пожаловался президенту, что человеку без связей пробиться на "Фабрику звёзд Аллы Пугачёвой" нереально - всё куплено. Попасть в отборочный тур Олегу удалось, но в финал его Примадонна не пустила, дескать, готовый артист, чему его учить. Подобный приём с письмом Олег использовал ещё как минимум один раз для своего сына.
Также в арсенале "шоумена всея Руси" судебные тяжбы. В 2019 Лихачёв подал в суд на Путина и потребовал возместить ему вред, нанесённый экономической политикой ВВП. Шоумен потребовал возместить некупленные дом и автомобили, бизнес, статус звезды, погасить задолженности и вернуть супругу и семью. Суд заявление отклонил, мотивировав отказ неприкосновенностью президента.
Совсем недавно Лихачёв вновь разыграл судебную карту. Он требует авторских отчилсений от Моргенштерна, использовавшего строчку из главного хита Лихачёва в своеё композиции, а также на Соловьёва и "Первый канал", тоже имевшие неосторожность использовать фрагменты из песни. Любопытно, что Соловьёв когда-то обвинял Лихачёва в неприкрытой лести к президенту.
Олег написал в исковом заявлении к президенту, что прошёл сложный путь от "создания хита "Владимир Путин молодец!" до сочинения противоположного по сути хита "Я отрекаюсь от Путина!". Но есть на этом несколько любопытных остановок. Олег Лихачёв на волне успеха своего хита стал клепать подобные песни про других политических лидеров России (Кадыров, Жириновский и др.). В песенной квадралогии про Путина есть песня "Россия Богом нам дана, или Владимир Путин молодец 2", где Лихачёв ещё восхищается Путиным, и "Олигархи зажрались, или Владимир Путин молодец 3", где шоумен уже начинает критиковать путинскую политику и просит его определиться - с народом он или с олигархами. Прежде чем окончательно разувериться в ВВП, Лихачёв записал обращение к президенту, в котором выдвинул ультиматум: средняя зарплата 80 тыс. рублей, пенсия 40 тыс. рублей, бензин по 15 рублей. Это, кстати, программа неокоммунистической партии "Коммунисты России", куда входит Олег Лихачёв. Путин ультиматум проигнорировал - так появилася песня "Я отрекаюсь от Путина, или Владимир Путин молодец 4".
"Моё творчество (не касаемо песен о любви) состоит из: 50% гражданская позиция, 45 пиар и 5% лести!) На данный момент я являюсь основоположником поджанра патриотической песни "Патриотическая эксцентрика", - пишет о себе на YouTube Олег Лихачёв. Олег не перестал быть патриотом и эксцентричного в нём хоть отбавляй, но про Путина-молодца больше поёт, говорит, что реакция на неё не однозначная. А продолжение про отречение не набрало и десятой доли популярности оригинала.
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А семейке путриотов желаю хлорки поесть.
ПС Все патриоты должны жить на родине, а не мечтать о заграницах. А то какая то проститутская любовь к родине получается...
Ибо это всё одна шайка-кодла, которые держатся друг за друга
ну был хотя бы
путинских прихлебателей