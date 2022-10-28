В Кировской области прохожие спасли девочку от похитителя

В городе Вятские Поляны в Кировской области прямо посреди дня мужчина пытался похитить восьмилетнюю девочку, стоящую на светофоре. К счастью, прохожие смогли отбить ребёнка!
Школьница стояла на дороге в ожидании зелёного света светофора. В этот момент к ней подошёл незнакомый мужчина. По словам очевидцев, незнакомцу на вид около 30 лет, он сказал девочке: "Давай отведу тебя к маме с папой", после чего начал тащить её за руку. Прохожие тут же схватили девочку и силой вырвали её из рук злоумышленника.
Мужчина скрылся сразу после этого.
Злоумышленник успел скрыться, полиция и волонтёры начали его розыск. Составлен фоторобот предполагаемого преступника, сообщает Life.
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АНТИФИШКИ
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