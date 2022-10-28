В Кировской области прохожие спасли девочку от похитителя

Школьница стояла на дороге в ожидании зелёного света светофора. В этот момент к ней подошёл незнакомый мужчина. По словам очевидцев, незнакомцу на вид около 30 лет, он сказал девочке: "Давай отведу тебя к маме с папой", после чего начал тащить её за руку. Прохожие тут же схватили девочку и силой вырвали её из рук злоумышленника.

Мужчина скрылся сразу после этого.