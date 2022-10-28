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В Кировской области прохожие спасли девочку от похитителя

В Кировской области прохожие спасли девочку от похитителя

Автор:
28 октября 2022 07:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Кировская область   видео   дети   интересное   помощь   преступник   спасение   фото   
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В городе Вятские Поляны в Кировской области прямо посреди дня мужчина пытался похитить восьмилетнюю девочку, стоящую на светофоре. К счастью, прохожие смогли отбить ребёнка!

Школьница стояла на дороге в ожидании зелёного света светофора. В этот момент к ней подошёл незнакомый мужчина. По словам очевидцев, незнакомцу на вид около 30 лет, он сказал девочке: "Давай отведу тебя к маме с папой", после чего начал тащить её за руку. Прохожие тут же схватили девочку и силой вырвали её из рук злоумышленника.

Мужчина скрылся сразу после этого.

Злоумышленник успел скрыться, полиция и волонтёры начали его розыск. Составлен фоторобот предполагаемого преступника, сообщает Life.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кировская область   видео   дети   интересное   помощь   преступник   спасение   фото   
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5  комментариев
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23k
Serg2001 21 минуту назад
В принципе это видео можно под любым заголовком показывать
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619
ManA108 Минуту назад
Это на что снимали?На нокия 2210?
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222
Чистый бес Минуту назад
Судя по фотороботу ищут бородатую девушку.
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51k
Олег 7 минут назад
он еще на 15-й секунде бабку изнасиловал а на 21-й барсетку украл
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9k
Петя Кантроп Полчаса назад
Степень шакальности видео запредельная
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