В Новосибирске двое мужчин спасли девочку из пасти бродячей собаки

В Новосибирске пёс набросился на двух девочек, и уже трепал одну из них, когда проезжавший мимо мужчины кинулись на помощь. Они набросились на собаку и откинули её от ребёнка. Однако, пользователи сети в комментариях уже успели обвинить детей и пожалеть собачку.
На кадрах видно, что собака повалила девочку на живот и стала кусать за капюшон. Каким-то чудом ребёнок упал именно на живот, а не на спину. Вторая девочка пыталась помочь подруге, но видимо тоже очень боялась. Малышкам помогли проезжавшие мимо мужчины. Они выскочили из машины, откинули собаку, и взяли на руки девочку. В конце ролика слышен душераздирающий крик ребёнка.
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Следователи начали проверку должностных лиц на предмет "халатного отношения к обязанностям по обеспечению надлежащего порядка и безопасности в районе". Однако, в соцсеятх пользователи внезапно обвинили детей, и пожалели собаку. Кто-то предположил, что они дразнили собаку, а другие поддержали их, заметив, что собаке досталось от мужчин.
"Бедный пёсик! Мож его дразнили просто эти дети!"
А может у собаки щенки, и девчонки хотели к щенкам, а та почувствовала угрозу. В общем надо коментарии детей и тогда делать выводы. Если собака домашняя, то тогда где хозяин?
К счастью, девочка жива и здорова, отделавшись сильным испугом. Никто не знает, каким боком он ей выйдет...
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Там вроде от направления зависит. Точно помню, что если вверх-вниз, это показатель, что собака доминирует.