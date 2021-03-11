В Новосибирске двое мужчин спасли девочку из пасти бродячей собаки

Следователи начали проверку должностных лиц на предмет "халатного отношения к обязанностям по обеспечению надлежащего порядка и безопасности в районе". Однако, в соцсеятх пользователи внезапно обвинили детей, и пожалели собаку. Кто-то предположил, что они дразнили собаку, а другие поддержали их, заметив, что собаке досталось от мужчин.

"Бедный пёсик! Мож его дразнили просто эти дети!"

А может у собаки щенки, и девчонки хотели к щенкам, а та почувствовала угрозу. В общем надо коментарии детей и тогда делать выводы. Если собака домашняя, то тогда где хозяин?

К счастью, девочка жива и здорова, отделавшись сильным испугом. Никто не знает, каким боком он ей выйдет...