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В Новосибирске двое мужчин спасли девочку из пасти бродячей собаки

В Новосибирске двое мужчин спасли девочку из пасти бродячей собаки (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 12:13
Сообщество : Истории
Метки: бездомная собака   видео   дети   интересное   нападение собак   собаки   спасение   фото   
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В Новосибирске пёс набросился на двух девочек, и уже трепал одну из них, когда проезжавший мимо мужчины кинулись на помощь. Они набросились на собаку и откинули её от ребёнка. Однако, пользователи сети в комментариях уже успели обвинить детей и пожалеть собачку.

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Метки: бездомная собака   видео   дети   интересное   нападение собак   собаки   спасение   фото   
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30  комментариев
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35k
dima423 58 минут назад
ну вот как после таких случаев бродячих собак не отстреливать и не травить?? да я больше скажу, мне хочется отстреливать и травить людей которые за таких собак заступаются...
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2k
tessio 13 минут назад
В РФии действует живодерский по отношению к людям закон, запрещающий усыплять собак. Каждый год почти в каждом регионе страшные случаи, иногда смертельные, но нет, собак усыплять нельзя...
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−2
RUSOFOB909LVL 16 минут назад
Бедная собачка, дайте ей спокойно покушать
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100
Алексей Горошко 20 минут назад
Зоошиза пробивает очередное дно...
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6k
Ivan Полчаса назад
Пристрелить вместе с комментаторами...
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10k
ЕвгенийДончак Полчаса назад
Ждём-с зоошизу с продолжением комментариев в духе "собака просто игралась", "дети сами виноваты, ибо нефиг", "надо убить всех людей ради собак", "каждый должен выселить ребёнка на улицу и взять домой бродячую собаку" и прочего бреда сумасшедшего.
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2k
Manul Полчаса назад
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299
andrey 40 минут назад
С каждым разом убеждаюсь что зоошиза оправдывающая собак мягко скажем " не в себе" !
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272
Сергей 42 минуты назад
Этих "пользователей" надо выявлять и ставить на учет к психиатру, так как они не понимают ценность человеческой жизни, а следовательно потенциально опасны для общества.
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1k
emporio_ss Сергей 37 минут назад
позовите гицеля
Ссылка coub.com
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6k
Pillin Alex emporio_ss 2 минуты назад
Гы... )))
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20k
BillyBonzz 50 минут назад
а вторая какая храбрая умница! не испугалась и не убежала, а пыталась ударить собаку, чтобы отогнать ее от лежащей на земле подруги!
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9k
Агент Безопасной Национальности 55 минут назад
Вторая девочка - молодец, родители могут гордиться! Била собаку и пыталась оттащить, хотя псина практически с нее размером. Отошла в сторону только тогда, когда увидела остановившуюся машину и выскочивших из нее мужиков.
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1k
мега гон Час назад
другой вопрос!!! А где родители детей??
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15k
Юрий мега гон 45 минут назад
Родители на работе....
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299
andrey мега гон 42 минуты назад
Ты не волнуйся,когда подрастешь немного ,школу окончишь - тогда поймёшь!
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7k
Cornho Час назад
Я не собачник ни разу и всегда считал, что виляние хвостом это признак дружелюбия у собак, а тут оно вон как. Кто-нибудь может пояснить?
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7k
Cornho Горожанин 40 минут назад
Спасибо за ваш ответ, но меня немного смутила столь напористая, граничащая с агрессивностью, подача. Я не владею данной темой, потому и спросил, что плохого-то?
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7k
Cornho Агент Безопасной Национальности 39 минут назад
Спасибо, очень интересный материал.
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1k
Максим Cornho 38 минут назад
На самом деле только поджатый хвост говорит о покорности человеку или противнику, а вот виляние. У меня был алабай, который игриво виляя хвостом разорвал соседскую немецкую овчарку.
Там вроде от направления зависит. Точно помню, что если вверх-вниз, это показатель, что собака доминирует.
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Профессор Преображенский Нечаинка Полчаса назад
За кота убил бы. Вместе с хозяевами
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773
buba Горожанин Полчаса назад
[мат] ты деловой, или ты баба, потому что рассуждаешь как баба...человек спрашивает пояснения ситуации и ничего не утверждает, тем более мнения не высказывает.... Только тупые бабы не вчитываясь и не вслушиваясь в суть диалога начинают умничать.... аж бесят, такие вот ху.е вые умники!
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