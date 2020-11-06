Котейки, которые готовы спать где угодно, кроме своих лежанок

Коты спят в среднем 16 часов в сутки, и это абсолютно нормально. Хозяева всегда покупают своим пушистикам разные лежанки и кошачьи домики, лишь бы питомцу было удобно - однако по большей части их старания остаются незамеченными. Потому что вместо дорогих лежанок коты зачастую предпочтут обычную коробку или тряпку на полу. Посмотрите на этих чудиков, и улыбнитесь!
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"У нашего кота есть крутая лежанка, но он выбирает бумажное полотенце, которое упало на пол"
"Мой парень три месяца мастерил этот домик с подогревом для кота. В итоге он даже не притронулся к нему"
"Кот любил спать на моих штанах на нижней полке. Я решил положить туда его лежанку вместо штанов. Вот ответ кота"
"Мы тоже купили своим котятам большую лежанку. Но он не спят нигде, кроме как на чехле от ноутбука"
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