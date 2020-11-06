Котейки, которые готовы спать где угодно, кроме своих лежанок

Коты спят в среднем 16 часов в сутки, и это абсолютно нормально. Хозяева всегда покупают своим пушистикам разные лежанки и кошачьи домики, лишь бы питомцу было удобно - однако по большей части их старания остаются незамеченными. Потому что вместо дорогих лежанок коты зачастую предпочтут обычную коробку или тряпку на полу. Посмотрите на этих чудиков, и улыбнитесь!

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"Мама, он занял мою кроватку!" 0 Источник:

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"Наша кошка запрыгнула в кукольный домик дочери, и заснула прямо на кроватке" 0 Источник:

"У нашего кота есть крутая лежанка, но он выбирает бумажное полотенце, которое упало на пол" 0 Источник:

"Мои котята тоже нашли новое удобное место для сна. Держатель для стаканов" 0 Источник:

"Купи ему лежанку," - говорили они... 0 Источник:

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"Я - кот, мне так удобно" 0 Источник:

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"А у моей кошки есть три лежанки, но она спит здесь..." 0 Источник:

"Долго искала кота, а он все это время спал в сковородке на холодильнике" 0 Источник:

"Я посадила траву, чтобы кот ее ел, но кажется, он нашел для нее другое применение..." 0 Источник:

"Кажется, здесь никто не заинтересован в когтеточке, которуя мы купили" 0 Источник:

"У наших котов есть четыре лежанки.." 0 Источник:

"Мой парень три месяца мастерил этот домик с подогревом для кота. В итоге он даже не притронулся к нему" 0 Источник:

"У моего тоже куча лежанок по всему дому. Но он выбирает лежать на яйцах" 0 Источник:

"Кот любил спать на моих штанах на нижней полке. Я решил положить туда его лежанку вместо штанов. Вот ответ кота" 0 Источник:

"Похоже, моя кошка так и не поняла, как нужно спать на лежанке" 0 Источник:

Логика кошек - за пределами реальности 0 Источник:

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"Купили нашему котенку дорогую лежанку. Но вот как он спит в итоге" 0 Источник:

Кусок наждачной бумаги и кошачья кроватка. Конечно, кот выбрал кусок наждачки: 0 Источник:

"Зря я потратил столько денег на кошачий домик.." 0 Источник:

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Ожидания и реальность 0 Источник:

"Мы тоже купили своим котятам большую лежанку. Но он не спят нигде, кроме как на чехле от ноутбука" 0 Источник:

"И снова деньги, потраченные впустую" 0 Источник:

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"А мой отказывается спать в новой лежанке, если там нет коробки" 0 Источник:

"А наши котята обожают спать в тапочках" 0 Источник:

"У моего кота есть семь лежанок и кошачьих домиков. Но он выбирает спинку стула" 0 Источник:

"В комнате, если что, три кошачьих кроватки" 0 Источник:

Только хардкор, только коробки! 0 Источник:

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"О, это новая лежанка для меня?" 0 Источник:

"Любимое место сна моей кошки - гитара" 0 Источник:

"Спасибо за ваш подарок, люди, но мне так удобнее" 0 Источник:

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"Купили кошке лежанку, чтобы она не спала в неудобных местах. Вот ответ кошки" 0 Источник:

Коты такие коты: 0 Источник:

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