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Сообщество Без кота и жизнь не та 699 постов • 331 подписчик подписаться
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Котейки, которые готовы спать где угодно, кроме своих лежанок

Котейки, которые готовы спать где угодно, кроме своих лежанок (48 фото)

Автор:
06 ноября 2020 15:13
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   подборка   смешные животные   фото   
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Коты спят в среднем 16 часов в сутки, и это абсолютно нормально. Хозяева всегда покупают своим пушистикам разные лежанки и кошачьи домики, лишь бы питомцу было удобно - однако по большей части их старания остаются незамеченными. Потому что вместо дорогих лежанок коты зачастую предпочтут обычную коробку или тряпку на полу. Посмотрите на этих чудиков, и улыбнитесь!
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Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   подборка   смешные животные   фото   
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Lev Asriev Час назад
Недавно купил новую футболку. Отглаженную положил на полку, чтобы утром надеть. Что я обнаружил утром? Правильно. Кошатину, и кучу волос после того, как ее согнал.
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