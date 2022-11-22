30 котеек, которых поймали в идеальные "ловушки"

Коты - товарищи с интересными и иногда странными повадками. Все мы знаем, что они обожают коробки. Многие коты также спят в раковинах. А другие - предпочитают полотенце, упавшее на пол, джинсы, пакеты, ящики, а порой всё что угодно, что не так лежит. Они могут втиснуться в самые непредсказуемые места. Пользователи сети собрали фото с "ловушками", в которые можно поймать любого котейку.

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"Я два дня ждал, пока они попадутся в эту ловушку" 0 Источник:

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Когда долго не шевелился, потому что не хотел беспокоить котика 0 Источник:

Все на своих местах 0 Источник:

"А моя кошка вот обожает сидеть на кухонных полотенцах" 0 Источник:

Обычно кошки обожают коробки, но пакеты - тоже их слабость 0 Источник:

Забыл взять с собой игрушку 0 Источник:

Коробки - это любовь 0 Источник:

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А кто-то любит спать на лего 0 Источник:

"Я успел вытащить только одну часть нового кресла. Похоже, остальные вытащить не суждено.." 0 Источник:

"Накрыла тёплые брауни полотенцем. Кот сразу облюбовал мои брауни" 0 Источник:

Большому мальчику - корзинка побольше 0 Источник:

Наверное, так удобно 0 Источник:

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Захват коробки активирован 0 Источник:

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"Теперь это наш дом" 0 Источник:

Как поймать кота 0 Источник:

Идеальное местечко 0 Источник:

Когда коробка мала, но ты всё равно пытаешься... 0 Источник:

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Очередь в раковину 0 Источник:

"Вытащила ящик, чтобы его почистить. Кошки сразу оккупировали свободное место" 0 Источник:

Куда только они ни залезают 0 Источник:

"И что вы мне сделаете?" 0 Источник:

У котов своё представление о комфорте 0 Источник:

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Кот сразу понял, для чего это отверстие 0 Источник:

В тесноте да не в обиде 0 Источник: