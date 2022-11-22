30 котеек, которых поймали в идеальные "ловушки"

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Коты - товарищи с интересными и иногда странными повадками. Все мы знаем, что они обожают коробки. Многие коты также спят в раковинах. А другие - предпочитают полотенце, упавшее на пол, джинсы, пакеты, ящики, а порой всё что угодно, что не так лежит. Они могут втиснуться в самые непредсказуемые места. Пользователи сети собрали фото с "ловушками", в которые можно поймать любого котейку.
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"Я успел вытащить только одну часть нового кресла. Похоже, остальные вытащить не суждено.."
Источник:
АНТИФИШКИ
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