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Сообщество Без кота и жизнь не та 1452 поста • 449 подписчиков подписаться
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30 котеек, которых поймали в идеальные "ловушки"

30 котеек, которых поймали в идеальные "ловушки"

Автор:
22 ноября 2022 21:21
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   коты   кошки   подборка   смешно   смешные животные   смешные фото   фото   фотографии   
1008
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Коты - товарищи с интересными и иногда странными повадками. Все мы знаем, что они обожают коробки. Многие коты также спят в раковинах. А другие - предпочитают полотенце, упавшее на пол, джинсы, пакеты, ящики, а порой всё что угодно, что не так лежит. Они могут втиснуться в самые непредсказуемые места. Пользователи сети собрали фото с "ловушками", в которые можно поймать любого котейку.
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Источник:

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Метки: животные   кот   коты   кошки   подборка   смешно   смешные животные   смешные фото   фото   фотографии   
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5  комментариев
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2k
Денис Ануфриев 57 минут назад
моя так)
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9k
Павел 16 минут назад
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86k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Специально иногда приношу разные коробки, кошакам на развлекуху
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4k
Александр Николаевич 49 минут назад
Самые лучшие люди это котики

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