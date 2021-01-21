Украинец возмутился более высокими пенсиями в Крыму

"Посмотрите, что "агрессор" в Крыму делает с нашими украинцами. Они живут гораздо лучше нас. И минимальные пенсии у них в несколько раз выше. И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже. Мой брат живет в Крыму, у него пенсия в восемь раз больше", — пожаловался мужчина.