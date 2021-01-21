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Украинец возмутился более высокими пенсиями в Крыму

Украинец возмутился более высокими пенсиями в Крыму (6 фото)

Автор:
21 января 2021 22:17
Метки: Крым   Россия   пенсии   
925
6
Похоже, стало доходить....
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Метки: Крым   Россия   пенсии   
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18  комментариев
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249
Влад 2 часа назад
Хорошая пенсия и дороги для Украины, Африки, Афганистана и т.п., но не для стран Европы и Америки. Нам есть на что равняться или пусть и дальше чиновники воруют из бюджета и нашего кармана? Спросите наших пенсионеров про пенсии...
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9k
albedo Час назад
Украинец возмутился более высокими пенсиями в Крыму
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575
Alex Час назад
прям пропагандонский пост какой то )
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45k
Albert GER 2 часа назад
Какой-то непатриотичный человек.
Так нельзя у них сейчас говорить.
Свобода слова не разрешает.
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