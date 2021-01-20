Московские полицейские вернули владельцу машину с трупом "в нагрузку"

Незадолго до произошедшего собственник «Газели» дал задание 32-летнему водителю на этой машине и перевезти из города Камышин в Москву стулья. Шофер выполнил порученное и около трёх часов ночи 14 января отзвонился, сообщив, что он уже находится в городской черте. Хотя в ходе телефонного разговора с собственником машины пожаловался, что метель и дорога его утомили. После этой беседы связь с водителем оборвалась и собственник «Газели» был вынужден обратиться в полицию.