Московские полицейские вернули владельцу машину с трупом "в нагрузку"

Правоохранители столицы выдали хозяину со стоянки автомобиль, ранее утраченный владельцем, в котором позже, к своему несказанному удивлению его жена обнаружила окоченевшее тело молодой женщины. Жена заикаясь глядела на мужа, а супруг никак не мог втолковать по телефону дежурным суть вопроса, так как те отказываясь верить звонившему и не хотели высылать следственную группу...
Незадолго до произошедшего собственник «Газели» дал задание 32-летнему водителю на этой машине и перевезти из города Камышин в Москву стулья. Шофер выполнил порученное и около трёх часов ночи 14 января отзвонился, сообщив, что он уже находится в городской черте. Хотя в ходе телефонного разговора с собственником машины пожаловался, что метель и дорога его утомили. После этой беседы связь с водителем оборвалась и собственник «Газели» был вынужден обратиться в полицию.
На записях с камер наблюдения, прослеживающих область МКАД, указанная машина не прослеживалась. Но позже автомобиль всё же был обнаружен. Перед смертью водитель припарковал его на улице Дмитриевского. Труп молодого человека находился возле отверстия люка, ведущего на второй этаж «Газели», где находилось спальное место. Эксперты первоначально пришли к выводу, что водитель планировал лечь отдохнуть, когда у него внезапно остановилось сердце.
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После обнаружения автомобиль пригнали на хранение в ОМВД России по району Косино-Ухтомский, затем передали владельцу под росписку 17 января. Довольный собственник вместе с женой отправился на «Газели» в подмосковный отель. Приводя в порядок машину, супруга добралась до второго яруса, где обнаружила тело девушки. Прибежав на вопль шокированной жены, супруг набрал телефон полиции, однако там долго не могли поверить сбивчивому рассказу мужчины — операторы не могли понять, как их коллеги в упор не заметитли второй труп.
Как сообщил источник, позже сотрудники следственного отдела правоохранительных органов осмотрели тело дамы и нашли у скончавшейся паспорт, из которого следовало, что умершей было 20 лет. По второму, первоначальному мнению специалистов, женщина задохнулась выхлопными газами вместе с водителем.
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Она сняла пальто,
Он завел мотор.
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Струился сладкий газ.
Дети любви,
Мы уснем в твоих мягких лапах.
Дети любви,
Нас погубит твой мятный запах.
Гммм... Как прикажете понимать эту фразу??? По второму первоначальному мнению.... Это как?
И вот парочка засыпает и не просыпается.
Сколько так людей угорело - и не сосчитать.