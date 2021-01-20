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Московские полицейские вернули владельцу машину с трупом "в нагрузку"

Московские полицейские вернули владельцу машину с трупом "в нагрузку" (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 04:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   в машине   газель   ещё один   место   спальное   труп   
3595
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Правоохранители столицы выдали хозяину со стоянки автомобиль, ранее утраченный владельцем, в котором позже, к своему несказанному удивлению его жена обнаружила окоченевшее тело молодой женщины. Жена заикаясь глядела на мужа, а супруг никак не мог втолковать по телефону дежурным суть вопроса, так как те отказываясь верить звонившему и не хотели высылать следственную группу...

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Метки: Москва   Россия   в машине   газель   ещё один   место   спальное   труп   
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12  комментариев
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6k
Сергей 2 часа назад
Падал теплый снег,
Она включила свет.
Он закрыл гараж,
Падал теплый снег.
Она сняла пальто,
Он завел мотор.
Им было жарко вдвоем,
Струился сладкий газ.

Дети любви,
Мы уснем в твоих мягких лапах.
Дети любви,
Нас погубит твой мятный запах.
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1k
Anatoly Tananykhin 46 минут назад
Новая акция! Забираешь свою машину из ОМВД - получи один труп в нагрузку.
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2k
VL 47 минут назад
По второму, первоначальному мнению специалистов, женщина задохнулась выхлопными газами вместе с водителем....

Гммм... Как прикажете понимать эту фразу??? По второму первоначальному мнению.... Это как?
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136
bagerovo86 VL 45 минут назад
Ну а что непонятного? Первоначальных мнений (самых первых) может быть сколько угодно
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9k
albedo Час назад
Обычное дело - стоянка с включенным двигателем, ветер в сторону кабины.
И вот парочка засыпает и не просыпается.
Сколько так людей угорело - и не сосчитать.
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1k
Диагноз 2 часа назад
Если я все верно понял в автомашине обнаружили труп водителя, и после этого проводя проверку на криминал СОГ не осматривали место происшествия, в следствии чего не обнаружили второй труп??? Новость попахивает враньем...
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11k
Graf_Dracula 2 часа назад
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3k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Московские полицейские вернули владельцу машину с трупом "в нагрузку"
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25k
Aqueronte 3 часа назад
Зашибись, а что ещё пару жмуров в кузов не накидать?
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351
Миша 4 часа назад
Это первая часть истории, вторая часть начнётся когда его начнут уговаривать признаться как и зачем он убил...
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2k
SoulFox Миша 4 часа назад
Зачем уговаривать, когда он сам во всем уже давно признался? Следы паяльника в ж..пе и многочисленные гематомы - вот это всё враки!
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2k
Outcast Миша 3 часа назад
Только вопрос что такого собственник сделал с машиной что в ней задохнулись два человека. Вполне возможно речь идёт об убийстве по неосторожности.
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