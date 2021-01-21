Сел вместо Внуково в СИЗО: реакция соцсетей на возвращение Навального в РоссиюВ данный момент в УВД по городу Химки суд избирает Навальному меру пресечения. Стоит напомнить, что его задержали накануне в аэропорту «Шереметьево». ФСИН заявила, что он находится в розыске за...