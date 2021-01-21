Сегодня социальные сети охватывают миллиарды пользователей по всему миру. И к сожалению это приводит к тому, что услугами этих сервисов зачастую пользуются спецслужбы стран - геополитических противников, транснациональных финансовых конгломератов, а также деструктивные секты и организации экстремистского толка создаваемые и спонсируемые этими службами.

Цели и задачи подобного использования, как правило, неблаговидны - дестабилизация политической обстановки и нагнетание социального напряжения в странах, где проводятся спецоперации.

Поэтому долг и обязанность соответствующих органов в национальных государствах, перманентно следить и периодически наводить порядок в средствах "стихийно-управляемой" массовой информации, то есть в соцсетях.