Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций дала указания руководству социальных сетей «TikTok» и «ВКонтакте» содействовать недопущению распространения роликов с противоправной информацией для несовершеннолетних и удалить призывы к их участию в протестных мероприятиях.
Отмечается, что решение принято на основании требования Генпрокуратуры страны.
По данным ведомства, в TikTok публикуют видео с призывами к подросткам участвовать в несогласованных массовых мероприятиях.
«Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok», — говорится в уведомлении.
Требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий Роскомнадзор также направил руководству социальной сети «ВКонтакте».
«В связи с выявлением в социальной сети "ВКонтакте" случаев использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги руководству соцсети направлено требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий. На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть "ВКонтакте" направлено уведомление о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия», — заявили в Роскомнадзоре.
Сегодня социальные сети охватывают миллиарды пользователей по всему миру. И к сожалению это приводит к тому, что услугами этих сервисов зачастую пользуются спецслужбы стран - геополитических противников, транснациональных финансовых конгломератов, а также деструктивные секты и организации экстремистского толка создаваемые и спонсируемые этими службами.
Цели и задачи подобного использования, как правило, неблаговидны - дестабилизация политической обстановки и нагнетание социального напряжения в странах, где проводятся спецоперации.
Поэтому долг и обязанность соответствующих органов в национальных государствах, перманентно следить и периодически наводить порядок в средствах "стихийно-управляемой" массовой информации, то есть в соцсетях.
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Какой нахрен «TikTok» и «ВКонтакте», у нас весь двор обклеен листовками с призывом прийти на митинг!
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