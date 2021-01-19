Склад грязи, двухэтажный театр и казино: что еще есть дома у ВВП

Вышло тут расследование у одного фонда борьбы с коррупцией про "дворец Путина", что находится в Геленджике. Это и правда похоже на игру в Sims обезумевшего подростка с чит-кодами.
Ну собственно, это не загородная резиденция или там дача. Это маленькая страна внутри страны (ведь много стран не бывает). 17 691 квадратных метров - площадь сего дворца, согласно приведенным материалам.
68 гектаров - это площадь участка перед этим самым дворцом.
И еще 7000 гектаров, которые принадлежат ФСБ.
И еще 7000 гектаров, которые принадлежат ФСБ.
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Это ледовый дворец, если что
Еще на участке есть церковь, огромная оранжерея (2500 квадратов), мост длиной 80 метров, который ведет к чайному дому площадью 2500 квадратных метров.
На цокольном этаже поместились спа, парикмахерская, массажная, кабинет косметолога, сауна, хамам, бассейн, купели.
И там же располагаются комнаты для персонала (их несколько десятков), подсобные помещения и - самое прекрасное - "склад грязи" почти в 18 квадратных метров.
И там же располагаются комнаты для персонала (их несколько десятков), подсобные помещения и - самое прекрасное - "склад грязи" почти в 18 квадратных метров.
Театр
Ну то есть владелец поместья не посещает где-то этот театр, а он у него непосредственно дома.
Это помещение называется "Кальянная"
Интригующее своей темнотой, отсутствием окон и шестом по центру помоста.
Многовато лепнины, конечно, не находите?
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А увидел я, что это не дом ВВП. У него куча резиденций. И эта в их число не входит. Пу в эти края крайне редко забредает. Да и внутреннее убранство не в его стиле.
Где-то слышал, что этот домишко под охраной ФСО. Т.е. домик кого-то из прихлебаев, но не его. Кого? Х.З. Может Димона. У него там есть интересы. Может ещё кого.
Навальный опять обосрался. Нашлись реальные владельцы этой дачи - говорят, что сами ее строили из подручных материалов лет пять. Ну плюс еще пара таджиков помогала. Думаю, скоро дадут развернутое интервью симоньян или соловьеву...
Возьмём такие страны как Ипонея, Гермония, Бретония и СШП. Вопрос когда, какие и сколько в этих странах были болотные/мойданы что они так хорошо и демократично живут??????
(антоним слова СИСТЕМА у нас какой???) - Вот борцуны с СИСТЕМОЙ боряццца за это......
Даже клоуны из лдпр что-то предпринимают и обещают
ФБК же только п*здит, причём о том, что откровенно притянуто за уши
Какая оппозиция? Кто его боится? Был бы опасен-уже давно потерялся бы
Ну и электорат из школьников, которые просто ловят хайп в инсте с засветов на т.н. «митингах» даёт понять, с кем имеем дело...
-Да, лепнины многовато. Вся новость из говна слеплена. Хотя в мозгах у автора этой "новостной лепнины" говна ещё больше)