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Склад грязи, двухэтажный театр и казино: что еще есть дома у ВВП

Склад грязи, двухэтажный театр и казино: что еще есть дома у ВВП (12 фото)

Автор:
19 января 2021 20:36
Сообщество : Политика
Метки: Россия   дворец   дизайн   имущество   обстановка   политика   президент   
5843
12
Вышло тут расследование у одного фонда борьбы с коррупцией про "дворец Путина", что находится в Геленджике. Это и правда похоже на игру в Sims обезумевшего подростка с чит-кодами.
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Метки: Россия   дворец   дизайн   имущество   обстановка   политика   президент   
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1k
NiThR0 2 часа назад
Нет... Без домика для уточки это фуфло, а не дворец.
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2k
Anatoly Shestakov 6 минут назад
Что я тут увидел?
А увидел я, что это не дом ВВП. У него куча резиденций. И эта в их число не входит. Пу в эти края крайне редко забредает. Да и внутреннее убранство не в его стиле.
Где-то слышал, что этот домишко под охраной ФСО. Т.е. домик кого-то из прихлебаев, но не его. Кого? Х.З. Может Димона. У него там есть интересы. Может ещё кого.
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1k
Александр 9 минут назад
Склад грязи, двухэтажный театр и казино: что еще есть дома у ВВП
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1k
John 13 минут назад
Ребята - расходимся!
Навальный опять обосрался. Нашлись реальные владельцы этой дачи - говорят, что сами ее строили из подручных материалов лет пять. Ну плюс еще пара таджиков помогала. Думаю, скоро дадут развернутое интервью симоньян или соловьеву...

Ребята - расходимся! Навальный опять обосрался. Нашлись реальные владельцы этой дачи - говорят, что сами ее строили из подручных материалов лет пять. Ну плюс еще пара таджиков помогала. Думаю, скоро дадут развернутое интервью симоньян или соловьеву...
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4k
RomaXz 17 минут назад
Я понимаю, что нереально уместить двухчасовой ролик в одну тему, но автор совсем убого это порезал. Не рассказано, откуда снимки, как узнали о назначении зданий и так далее. Довольно подробный и долгий репортаж ужали до темы уровня Соловьева.
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31k
Человек-Редискa 21 минуту назад
Вопрос к "раскачунам системы".
Возьмём такие страны как Ипонея, Гермония, Бретония и СШП. Вопрос когда, какие и сколько в этих странах были болотные/мойданы что они так хорошо и демократично живут??????
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−14
Филимонов Александр Полчаса назад
Сразу вспомнился золотой батон Янковича, теперь кто гонялся и разоблачал Яныка понастроили себе в дворцов в разы больше и с золотыми унитазами. Разоблачи соседа и построй себе в разы больше. В 1917 уже прогоняли и расстреливали, после этого зажив счастливой жизнью в Гулаге.
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12k
Minos 37 минут назад
Аха-х, навальнята, жгите еще! Такую оппозицию, действительно, нужно беречь
Похоже такие же дебилы, как автор сего мегаразоблачительного поста, писали сценарий отравления сисяна.
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2k
R00T 38 минут назад
Все пригожинские псинки из пригожинской псарни на пропагандонский экстаз исходят, защищая плешивого карлика.
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31k
Человек-Редискa R00T 19 минут назад
Не плакай, придёт и к тебе капитан Америка, шырнет тебя Файзером и пойдёт овального из острога освобождать...
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114
Sergel Fman 41 минуту назад
А Саня вообще нищеброд... Всё свои 17 резиденций может у ВВП в сарае в угол сложить...
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31k
Человек-Редискa 46 минут назад
Очерудной победный выход борцуна с системой

(антоним слова СИСТЕМА у нас какой???) - Вот борцуны с СИСТЕМОЙ боряццца за это......
Очерудной победный выход борцуна с системой (антоним слова СИСТЕМА у нас какой???) - Вот борцуны с СИСТЕМОЙ боряццца за это......
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17k
Vital Idol 51 минуту назад
ну, там не только про дворец...там ещё и про виноградники, винзаводы, жён, любовниц, внебрачных детей, еврейскую родню, прихлебаев и шестёрок....и всё на СПИ*ЖЖЁные деньги у НАРОДА!!!
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3k
DNK 51 минуту назад
Представляю как он каждый раз, записывая в декларацию о доходах свой прицеп "Скиф", ржет в голос...
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1k
Бровеносец в потёмках 52 минуты назад
Не, ребят, ну вы совсем своих хомяков не уважаете? Ну такую лажу подсовываете, что и слепой разглядит.
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610
СанТимм 56 минут назад
А ещё там есть живой уголок. И на самом видном месте:
Ссылка vk.com
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1k
Vovan Petroff СанТимм 46 минут назад
Это репортаж из Матросской Тишины?
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1k
Vadims 58 минут назад
Недавно спускали воду на посёлок с водохранилища, чтоб дом Путина спасти ? Это тот же или другой ?
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26k
Snork Snorkoff Vadims Полчаса назад
Да, да.. тот же. Только не дом Путина, а нефтебазу и не спускали, потому что нефтебаза в соседнем урочище за водораздельным хребтом ))
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1k
zenon Snork Snorkoff 5 минут назад
Неважно. Немедленно нефтебазу передвинуть, она же Путина.
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2k
Нескучный сад 58 минут назад
Интересно, а матчи КХЛ можно там под землёй проводить?
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−79
anton.s.davydov Час назад
Никого не смущает, что вся т.н. «борьба с режимом» заключается только в очернении других?
Даже клоуны из лдпр что-то предпринимают и обещают
ФБК же только п*здит, причём о том, что откровенно притянуто за уши
Какая оппозиция? Кто его боится? Был бы опасен-уже давно потерялся бы
Ну и электорат из школьников, которые просто ловят хайп в инсте с засветов на т.н. «митингах» даёт понять, с кем имеем дело...
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2k
Нескучный сад anton.s.davydov 55 минут назад
Тоха, ты "очернение" с "разоблачением" не путай. И тогда вопросов таких возникать не будет.
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610
СанТимм Час назад
-Многовато лепнины, конечно, не находите?
-Да, лепнины многовато. Вся новость из говна слеплена. Хотя в мозгах у автора этой "новостной лепнины" говна ещё больше)
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8k
K7OO Час назад
Блин, может Навального реально новичком траванули? Он раньше вроде бы таким дебилом не был. Это же рендеры, надерганные из совершенно разных дизайн-проектов, в чем можно легко убедиться с помощью поиска Яндекса.
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515
Михаил K7OO 41 минуту назад
Вы видимо оригинал не читали. Это реконструция на основе фоток строителей, которые спалились в соцсетях. Об этом в расследовании сразу пишется. А поиск в гугле/яндексе приведет на сайт навального как раз.
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4k
Бу Час назад
Пипец твари
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19k
Слепой Пью Бу Час назад
Анальному?
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