Склад грязи, двухэтажный театр и казино: что еще есть дома у ВВП

Вышло тут расследование у одного фонда борьбы с коррупцией про "дворец Путина", что находится в Геленджике. Это и правда похоже на игру в Sims обезумевшего подростка с чит-кодами.

0 Источник: 68 гектаров - это площадь участка перед этим самым дворцом.

И еще 7000 гектаров, которые принадлежат ФСБ.

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Это ледовый дворец, если что 0 Источник: Еще на участке есть церковь, огромная оранжерея (2500 квадратов), мост длиной 80 метров, который ведет к чайному дому площадью 2500 квадратных метров.

0 Источник: На цокольном этаже поместились спа, парикмахерская, массажная, кабинет косметолога, сауна, хамам, бассейн, купели.

И там же располагаются комнаты для персонала (их несколько десятков), подсобные помещения и - самое прекрасное - "склад грязи" почти в 18 квадратных метров.

Читальня, если что 0 Источник:

Театр 0 Источник: Ну то есть владелец поместья не посещает где-то этот театр, а он у него непосредственно дома.

0 Источник: Просто двухэтажный театр.

Это помещение называется "Кальянная" 0 Источник: Интригующее своей темнотой, отсутствием окон и шестом по центру помоста.

А это казино 0 Источник: А зачем вообще куда-то выезжать? Кальянная, казино и склад грязи под боком.

А это... Ну, видимо... Ну, чтоб играть 0 Источник:

Скромная спальня, без фанаберий 0 Источник:

Купель с креслами 0 Источник: Возможно совещания проходят и здесь тоже, но не факт, не факт.