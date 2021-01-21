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"Беруны и несуны": в Казахстане сняли антикоррупционный ролик в стиле Николая Дроздова

"Беруны и несуны": в Казахстане сняли антикоррупционный ролик в стиле Николая Дроздова (5 фото)

Автор:
21 января 2021 14:26
Сообщество : Юмор
Метки: Акан Сатаев   Николай Дроздов   в мире животных   взятка   казахстан   коррупция   ролик   социальная реклама   
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Казахский режиссер Акан Сатаев снял видео, в котором под музыку из передачи "В мире животных" высмеял взяточников.
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Метки: Акан Сатаев   Николай Дроздов   в мире животных   взятка   казахстан   коррупция   ролик   социальная реклама   
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3  комментария
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Дмитрий Барановский 37 минут назад
Когда есть достойный КОНТЕНТ, пофиг, на что снимать.
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−31
kazakh 46 минут назад
Бездарность этот Сатаев. Сидит тварь на госбюджете, снимает фильмы про Назарбаева. На большее не способен. Даже на короткий клип не хватило умения, про талант умолчу вообще, за его отсутствием
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28k
KiploksAKS kazakh 41 минуту назад
Крепко вас прищемило.
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