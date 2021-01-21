"Беруны и несуны": в Казахстане сняли антикоррупционный ролик в стиле Николая Дроздова

Казахский режиссер Акан Сатаев снял видео, в котором под музыку из передачи "В мире животных" высмеял взяточников.
Известный режиссёр, а также президент киностудии "Казахфильм" Акан Сатаев снял смешной социальный ролик для Антикоррупционного Агентства РК.
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Причём это не обошлось в баснословные деньги бюджету. По словам Сатаева, он попросту взял свой смартфон и стал "продюсером, сценаристом, режиссером и оператором" социальной рекламы. Режиссёр подписал, что стоимость ролика составила всего 50 000 тг (примерно 8700 рублей).
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Метки: Акан Сатаев Николай Дроздов в мире животных взятка казахстан коррупция ролик социальная реклама
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