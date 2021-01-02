Дерзкий и резкий: сотрудники военкомата не смогли догнать призывника

В небольшом городке Актау во время посадки новобранцев в автобус один из ребят струхнул и рванул, видимо, домой.



В погоню бросились сотрудники военкомата, но парнишка ловко маневрировал, правда, чуть не сбил ребёнка. Молодой человек прорвался за ворота и побежал на свободу. Сразу видно, что годен.