Дерзкий и резкий: сотрудники военкомата не смогли догнать призывника

30 декабря в одном из казахстанских военкоматов случился курьёз – молодой человек явился на призывной пункт, а потом передумал…
В небольшом городке Актау во время посадки новобранцев в автобус один из ребят струхнул и рванул, видимо, домой.
В погоню бросились сотрудники военкомата, но парнишка ловко маневрировал, правда, чуть не сбил ребёнка. Молодой человек прорвался за ворота и побежал на свободу. Сразу видно, что годен.
В погоню бросились сотрудники военкомата, но парнишка ловко маневрировал, правда, чуть не сбил ребёнка. Молодой человек прорвался за ворота и побежал на свободу. Сразу видно, что годен.
Позже призывника арестовала полиция и вернула на точку сбора. А когда пришло время выезжать к месту службы на поезде, то к юноше был приставлен "личный" наблюдатель.
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Со стороны нынешних реалий - это просто хамство требовать от человека потратить минимум 1.5% своей жизни на службу государству, которое потом будет всю жизнь обирать налогами и не будет выполнять свои же обещания, данные с политических трибун.