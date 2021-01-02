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Дерзкий и резкий: сотрудники военкомата не смогли догнать призывника

Дерзкий и резкий: сотрудники военкомата не смогли догнать призывника (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 января 2021 10:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Актау   военкомат   казахстан   побег   полиция   призывник   свобода   
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30 декабря в одном из казахстанских военкоматов случился курьёз – молодой человек явился на призывной пункт, а потом передумал…

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Метки: Актау   военкомат   казахстан   побег   полиция   призывник   свобода   
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375 7 минут назад
Нет больше того государства, служить в армии которого было честью.

Со стороны нынешних реалий - это просто хамство требовать от человека потратить минимум 1.5% своей жизни на службу государству, которое потом будет всю жизнь обирать налогами и не будет выполнять свои же обещания, данные с политических трибун.
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Nane First NameLast 22 минуты назад
Красава!
С таким ФИЗО он найдет себе применение получше, чем в армии траву красить и на тумбочке стоять.
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