В Казахстане чиновников отучают от коррупции через экскурсии в тюрьмы

Как думаете, такие походы в места не столь отдалённые помогут исправиться вороватым чиновникам?
Чтобы отбить желание воровать, казахстанским чиновникам показывают условия жизни за решёткой. Такую профилактику коррупционных преступлений придумали в Антикоррупционной службе страны. Как отметили в ведомстве, экскурсии проводятся с целью "формирования правильных ценностей и антикоррупционного сознания у госслужащих и сотрудников квазигосударственных компаний".
"Сотрудники Антикоррупционной службы в целях профилактики на постоянной основе проводят экскурсии для государственных служащих по следственным изоляторам. Участникам профилактических экскурсий показывают следственные кабинеты, камеры для преступников, места для прогулки заключённых", — рассказал представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.
Тлеукенов добавил, что экскурсии решили проводить, чтобы чиновники Казахстана смогли "ощутить тягость нахождения в учреждениях лишения свободы" и больше узнать о последствиях коррупционных и других уголовных преступлений.
"Отмечаем, что данными мерами мы не преследуем цель напугать или запугать госслужащих. Главный посыл — чтобы сотрудник госсектора имел четкое представление о последствиях коррупционных правонарушений и что каждого ожидает в конечном итоге", — отметил представитель ведомства.
Добавим, что подобные мероприятия проводятся даже в России. Правда, на экскурсии в суды и колонии водят проблемных подростков из старшей школы или техникумов. Насколько эта методика эффективна — большой вопрос. Что касается чиновников, то их вряд ли испугает или заставит стать честнее посещение СИЗО. Говорят, гораздо лучше работает не экскурсия, а независимые суды и осознание неотвратимости наказания. Во многих странах СНГ с этим, к сожалению, есть проблемы.
Источник:
- Влиятельный чиновник из Индонезии назвал главную причину коррупции во всём мире
- С российских чиновников за год взыскали более 250 миллиардов неподтверждённых доходов
- "Беруны и несуны": в Казахстане сняли антикоррупционный ролик в стиле Николая Дроздова
- В Казахстане чиновников будут увольнять, если их расходы превышают доходы
- В Казахстане чиновники подарили многодетной матери сертификат на два миллиона, который оказался липовым