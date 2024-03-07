В Казахстане чиновников отучают от коррупции через экскурсии в тюрьмы

Добавим, что подобные мероприятия проводятся даже в России. Правда, на экскурсии в суды и колонии водят проблемных подростков из старшей школы или техникумов. Насколько эта методика эффективна — большой вопрос. Что касается чиновников, то их вряд ли испугает или заставит стать честнее посещение СИЗО. Говорят, гораздо лучше работает не экскурсия, а независимые суды и осознание неотвратимости наказания. Во многих странах СНГ с этим, к сожалению, есть проблемы.