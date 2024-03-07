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В Казахстане чиновников отучают от коррупции через экскурсии в тюрьмы

В Казахстане чиновников отучают от коррупции через экскурсии в тюрьмы

Автор:
07 марта 2024 15:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   коррупция   профилактика преступлений   сизо   чиновники   экскурсии   
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Как думаете, такие походы в места не столь отдалённые помогут исправиться вороватым чиновникам?

Чтобы отбить желание воровать, казахстанским чиновникам показывают условия жизни за решёткой. Такую профилактику коррупционных преступлений придумали в Антикоррупционной службе страны. Как отметили в ведомстве, экскурсии проводятся с целью "формирования правильных ценностей и антикоррупционного сознания у госслужащих и сотрудников квазигосударственных компаний".

"Сотрудники Антикоррупционной службы в целях профилактики на постоянной основе проводят экскурсии для государственных служащих по следственным изоляторам. Участникам профилактических экскурсий показывают следственные кабинеты, камеры для преступников, места для прогулки заключённых", — рассказал представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.

Тлеукенов добавил, что экскурсии решили проводить, чтобы чиновники Казахстана смогли "ощутить тягость нахождения в учреждениях лишения свободы" и больше узнать о последствиях коррупционных и других уголовных преступлений.



"Отмечаем, что данными мерами мы не преследуем цель напугать или запугать госслужащих. Главный посыл — чтобы сотрудник госсектора имел четкое представление о последствиях коррупционных правонарушений и что каждого ожидает в конечном итоге", — отметил представитель ведомства.

Добавим, что подобные мероприятия проводятся даже в России. Правда, на экскурсии в суды и колонии водят проблемных подростков из старшей школы или техникумов. Насколько эта методика эффективна — большой вопрос. Что касается чиновников, то их вряд ли испугает или заставит стать честнее посещение СИЗО. Говорят, гораздо лучше работает не экскурсия, а независимые суды и осознание неотвратимости наказания. Во многих странах СНГ с этим, к сожалению, есть проблемы.

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Метки: Казахстан   коррупция   профилактика преступлений   сизо   чиновники   экскурсии   
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8  комментариев
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42k
Сергей 2 часа назад
Это они бывших коллег навещают, смотрят как они досуг проводят.
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46k
Игорь 15 минут назад
Лукашенко такие экскурсии 20 лет назад практиковал...
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14k
Григорий Бабкин Час назад
В Китае очень хорошо развита отучалка.
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20k
Robin Hood 2 часа назад
Одной экскурсии маловато будет. Надо их поголовно посадить хотя бы на пару недель. Для полного погружения в джалил-дзен
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5k
Maldini 2 часа назад
Они на этих экскурсиях своим подельникам малявы и кабаны закидывают... Завели лису в курятник
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