Николай Дроздов, советский и российский телеведущий, учёный-зоолог, общественный деятель

Во время учёбы в школе Николай Дроздов уже работал – в Рязанской области табунщиком конного завода. В 1952-1955 годах активно участвовал в деятельности биологического кружка общества охраны природы, впоследствии стал ярким представителем второго поколения этой общественной организации.

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Культурные ландшафты аридных областей СССР и их орнитофауна». С тех пор работает в географическом факультете МГУ. В 1968 году впервые выступил в популярной телевизионной передаче «В мире животных». С 1977 года и по 2018 год был ведущим этой прекрасной телепередачи.

Участвовал в многочисленных научных экспедициях по территории СССР и далеко за его пределами, дважды совершил кругосветное путешествие. В 1993 и 1995 годах участвовал в экспедиции на ледоколе «Ямал» к Северному полюсу и по Северному морскому пути. В 2002 году в составе Международной экспедиции осуществлял научную работу на ледовой базе «Барнео» в районе Северного полюса. С 2017 года эта база носит название им. Александра Валентиновича Орлова, который занимался много лет организацией этого ледового лагеря и внёс огромный вклад в развитие многих высокоширотных научных проектов РГО.

Любит исполнять старинные русские народные песни, романсы и современные популярные песни. Автор многих научно-популярных статей, пособий и книг.

Возглавляет Международную организацию содействия охране окружающей среды «Живая Планета», ведёт активную деятельность во Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». РГО регулярно организовывает различные конкурсы для детей, в т.ч. конкурс детского рисунка. К примеру, тема конкурса “Я люблю природу России” выбрана неслучайно, ведь именно красота русской природы вдохновляет на создание прекрасных произведений людей всего мира. Николай Дроздов выразил надежду, что ребята будут всегда принимать активное участие в конкурсе. “Природа России восхищает своей красотой и многообразием. Очень интересно посмотреть на то, как её воспринимают дети, что привлекает их внимание больше всего. Надеюсь, на конкурс пришлют много рисунков, и мы увидим все уголки нашей огромной страны глазами самых юных её жителей”, – прокомментировал творческую идею конкурса Н.Н. Дроздов.

27 февраля 2018 года в рамках форума «Россия ХХI век» на заседании Общественной палаты Российской Федерации Николай Николаевич Дроздов поддержал наш комплексный проект «Марресаля» Ямало-Ненецкого отделения РГО. Проект «Марресаля» включал в себя не только научно-технические мероприятия Службы радиообеспечения РГО по испытанию новейших средств и системы связи российской разработки для Арктики, но и природоохранную деятельность – экологический мониторинг и приведение в надлежащее состояние территории в районе полярной станции «Марресаля» на полуострове Ямал.



