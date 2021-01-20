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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4545 постов • 637 подписчиков подписаться
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Когда не костюм красит человека, а человек красит костюм

Когда не костюм красит человека, а человек красит костюм (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 12:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дроздов   Николай Дроздов   видео   вопрос   интервью   костюм   люди   
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Интересный отрывок из недавнего интервью учёного, преподавателя и телеведущего Николая Николаевича Дроздова. Журналист Ирина Шихман спросила у любимого многими зоолога о его дорогом костюме Gucci и получила скромный ответ, достойный восхищения.

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Метки: Дроздов   Николай Дроздов   видео   вопрос   интервью   костюм   люди   
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3  комментария
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737
Alexander 43 минуты назад
Прекрасный, душевный и умный ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Спасибо отец за всю твою работу!
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Eltiftel Alexander 41 минуту назад
А главное поболтать любит... у нас в школе его внучка занимается, и когда он за ней приходит, такие байки травит администраторам... заслушаешся
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3k
Убийца Прохиндеев 51 минуту назад
Я у баб то одежду не особо разбираю, за какое бабло, а уж у Николая Николаевича Дроздова... Да хоть за миллион!
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