Когда не костюм красит человека, а человек красит костюм

Интересный отрывок из недавнего интервью учёного, преподавателя и телеведущего Николая Николаевича Дроздова. Журналист Ирина Шихман спросила у любимого многими зоолога о его дорогом костюме Gucci и получила скромный ответ, достойный восхищения.
Стоимость этого костюма Gucci из последней коллекции составляет более 200 тысяч рублей. Скорее всего его подарили телеведущему после съемок в недавнем рекламном ролике.
Смотреть с 1:47 до 6:16. Рекомендую вам посмотреть это интервью полностью и зарядиться от слов Николая Николаевича позитивными эмоциями.
Смотреть с 1:47 до 6:16. Рекомендую вам посмотреть это интервью полностью и зарядиться от слов Николая Николаевича позитивными эмоциями.
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