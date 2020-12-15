Реакция соцсетей на расследование отравления Навального

Можно по-разному относиться ко личности Навального, но происходящее с ним - настоящая жесть. Соцсети забурлили )
Неплохо получить официальный ответ президента на такие обвинения
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Этот неуловимый Джо сам в это верит?! Или он считает всех других тупыми?
Да если его нужно было завалить, то его просто бы "по пьяни" какой-нибудь "алкаш" ткнул ржавым столовым ножом под ребро, а сам бы погиб "при попытке к бегству".
Похоже денег ему катастрофически не хватает... Или хочет вид на жительство за бугром получить.
Когда за отравление Навального в Германии против ряда немецких чиновников российский МИД ввел санкции.
Так что ждем, когда немецкие выложат, наконец-то, в открытый доступ фамилии своих агентов, отравивших Леху во время его пребывания в Берлине.
А не это вот все.
Все что можно сказать автору этого опуса.
Мне фиолетово на Алексея, на автора поста, на комментаторов которых цитирует автор.
Мне не не нравится то что сейчас идет сплошная волна дискридитации любых силовых структур РФ. Вбивают в подкорку на уровне ассоциаций что силовики это зло, что это неудачники озлобленные жизнью и ничего не умеющие. И народ ведется. Нет не все конечно, но ведутся.
Конечно есть бардак в любой структуре, кумовство, коррупция и прочее но это не основа всего и не влияет на работу в целом. Я не могу утверждать что знаю о работе силовиков все. но то что знаю лично никак не унижает их работу в целом. И я знаю на что способны ФСБшники, там далеко не клоуны, и аналитики там одни из сильнейших. Да работа вряд ли так красива и эффектна как показывают в кино, но это не делает их менее профессионалами. Люди что с вами стало!? Мнение формируют блогеры с подвешенным языком, а не специалисты. Свое мнение? А зачем! Я вот видел там то и там что это плохо. Все! Никакого критического мышления. Никаких вопросов, сомнений и прочего. Вот и хавайте что вам вдупляют. А я пошел гулять!
Человек с Нахерштрассе.
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Ч-Е-Г-О?!
Т.е. президент должен все бросить и комментировать бред сказочного дол.б.о.ё.ба, который уже не знает, как и кому подставить свою жопу, чтобы его не забыли?
Фишки же - развлекательный сайт. Вот такие посты о-очень много лулзов доставляют.
Его наоборот, заплюсовывать надо. Чтобы подольше был повод поржать над идиотами.
Есть тут кучка, которые сидят и дрочат на Льошу, Люпку и всю их гоп-компанию...