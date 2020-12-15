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Реакция соцсетей на расследование отравления Навального

Реакция соцсетей на расследование отравления Навального (20 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2020 14:55
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: интересное   навальный   отравление навального   политика   прикол   реакция соцсетей   соцсети   
1976
20
1
Можно по-разному относиться ко личности Навального, но происходящее с ним - настоящая жесть. Соцсети забурлили )

Источник:

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Метки: интересное   навальный   отравление навального   политика   прикол   реакция соцсетей   соцсети   
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9k
ss Полчаса назад
Вот жеж....
Теперь он знает всех!
Этот неуловимый Джо сам в это верит?! Или он считает всех других тупыми?
Да если его нужно было завалить, то его просто бы "по пьяни" какой-нибудь "алкаш" ткнул ржавым столовым ножом под ребро, а сам бы погиб "при попытке к бегству".
Похоже денег ему катастрофически не хватает... Или хочет вид на жительство за бугром получить.
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109
taxcop 20 секунд назад
Автор, Путин как-то сказал, что такую оппозицию беречь надо. Вот её «семёрка» и «бережёт». а надо было бы шлёпнуть этого продажную тварь - убрали бы красиво, не одна западная падаль носа бы не подточила. Господи, какие вы дебилы... Скорее бы 2037 год)))
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296
Атомный Крот 3 минуты назад
Вообще-то, официальный ответ был уже дан.

Когда за отравление Навального в Германии против ряда немецких чиновников российский МИД ввел санкции.

Так что ждем, когда немецкие выложат, наконец-то, в открытый доступ фамилии своих агентов, отравивших Леху во время его пребывания в Берлине.

А не это вот все.
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1k
Игорь 5 минут назад
У нас в школе учитель литературы ставила вместо 1 оценку БСК, что переводилось как Бред сивой кобылы.
Все что можно сказать автору этого опуса.
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31k
Йожык 8 минут назад
Надоели эти срачи в сети. Пойду в парк развеюсь. Тем более погода шепчет. Но вначале все таки выскажусь. Накипело!
Мне фиолетово на Алексея, на автора поста, на комментаторов которых цитирует автор.
Мне не не нравится то что сейчас идет сплошная волна дискридитации любых силовых структур РФ. Вбивают в подкорку на уровне ассоциаций что силовики это зло, что это неудачники озлобленные жизнью и ничего не умеющие. И народ ведется. Нет не все конечно, но ведутся.
Конечно есть бардак в любой структуре, кумовство, коррупция и прочее но это не основа всего и не влияет на работу в целом. Я не могу утверждать что знаю о работе силовиков все. но то что знаю лично никак не унижает их работу в целом. И я знаю на что способны ФСБшники, там далеко не клоуны, и аналитики там одни из сильнейших. Да работа вряд ли так красива и эффектна как показывают в кино, но это не делает их менее профессионалами. Люди что с вами стало!? Мнение формируют блогеры с подвешенным языком, а не специалисты. Свое мнение? А зачем! Я вот видел там то и там что это плохо. Все! Никакого критического мышления. Никаких вопросов, сомнений и прочего. Вот и хавайте что вам вдупляют. А я пошел гулять!
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32k
kalinser 10 минут назад
Т.е. "Новичок" не страшнее Дихлофоса?
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188
Виталий Касандров 20 минут назад
Вот мне это понравилось. У Сисяна новая кликуха походу скоро будет.
Человек с Нахерштрассе.
Вот мне это понравилось. У Сисяна новая кликуха походу скоро будет. Человек с Нахерштрассе.
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61k
Максим 21 минуту назад
Если бы этого тупого обмылка хотели убить.. Его бы труп нашли утром внизу лестницы и любая СМЭ показала бы, что упал бухой с лестницы и сломал шею.. А ту тпрямо убить не могут.. Боевые яды жрет и ими же запивает. И главное хомяки и в посте и в комментах слепо в это верят и ждут что ответит Путин.. интересно в ответ на гавканье шавки, вы на неё тоже в ответ начинаете гавкать? Банально подадут на клевету и все. Вон Любаша скоро уже торговать собой начнет, или тоже отправится чем-нибудь особо опасным и в Германию свалит) Хотя её могут и сакральной жертвой сделать.. Им в германии одного имбецила выше крыши.
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660
yura stenokardin 22 минуты назад
Навальный - это блин как Украина... ЧСВ зашкаливает невероятно, Россия и Путин на них нападает... Просятся в ЕС.. а сам только воровать да попрошайничать и умеет.
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296
Атомный Крот yura stenokardin Минуту назад
Все проще. Навальный -никто и звать никак. Что ему сказали хозяева, то он и делает.
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7k
Агент Безопасной Национальности 24 минуты назад
"Неплохо получить официальный ответ президента на такие обвинения"
================
Ч-Е-Г-О?!

Т.е. президент должен все бросить и комментировать бред сказочного дол.б.о.ё.ба, который уже не знает, как и кому подставить свою жопу, чтобы его не забыли?
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2k
Outcast Полчаса назад
Странно бы было если ФСБшные топтуны его не пасли. Но вот только их причастность к якобы его отравлению (с очень странными последствиями), нечем кроме вопля Навального не подтверждена.
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4k
SSD Полчаса назад
Ууу... Ща "патриоты на зарплате" заминусят пост. *достал попкорн в ожидании постов от пригожинских обвиняющих ТС, что он хохол и госдеповская проститутка* )))
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296
Атомный Крот SSD 19 секунд назад
А зачем его заминусовывать-то?

Фишки же - развлекательный сайт. Вот такие посты о-очень много лулзов доставляют.

Его наоборот, заплюсовывать надо. Чтобы подольше был повод поржать над идиотами.
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4
Евгений 38 минут назад
Так а где реакция соцсетей где весь этот спектакль поднимается на смех? Такой реакции намного больше.
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8k
arhshed Евгений Полчаса назад
Это неправильные ольгинские тролли по 50 копеек за комментарий строчат. Если вставить в пост их реакцию - пост может не быть зачтен в план по выпуску контента. А на дворе декабрь, кто не выполнит план - останется без бонусов.
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7k
Агент Безопасной Национальности Евгений 22 минуты назад
Ну так обрати внимание, кто автор поста

Есть тут кучка, которые сидят и дрочат на Льошу, Люпку и всю их гоп-компанию...
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644
Андрей Евгений 17 минут назад
Её не на много больше, её ОООчень много...Люди просто покатываются со смеху от бессмертности Навального.)))
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