Феминизм головного мозга: девушки, что с вами такое?

Многие современные девушки так активно выступают за свои права, что порой перегибают палку. Просто хочу показать, почему ярые феминистки вызывают у всех агрессию. Давайте почитаем, что они пишут в соцсетях.
Сразу уточняю: никого обидеть и задеть этим постом не хочу!
1. Возможно, феминистки в России так ненавидят мужчин из-за подобных постов?
2.
3. Поэтому настроены радикально
4. Угнетенные и обиженные, о чем они пишут в соцсетях?
5. Жена считает мужа пушечным мясом
6. Но есть женщины, которые точно не на стороне феминисток
7. "ТЫ ДОЛЖЕН" - то, что часто слышат мужчины от женщин
8. Многие современные девушки идут на разные хитрости, чтобы использовать мужчин. Это месть феминисток?
9. Феминизм, как говорится, победил
10.
11.
12. В шахты пойдут работать?
13. Мужчины не нужны
14. Только для женщин
15. Некоторые высказывания просто взрывают мозг
16. Когда быть нежной и женственной стало плохо?
17. Довели мужиков, теперь всех считают феминистками
18. Ей аж плохо стало
А вы встречали адекватных феминисток?
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Вот как сказать...
Когда я хотела поступить в мореходку, а мне сказали что на капитанский и гидрограафический мне дорога закрыта потому, что я девочка- было трындец, как обидно... Но я то не феминистка...
Что они забыли в специальности я, если честно, не очень понимаю. Такую работу, которую зачастую приходится делать не каждый мужик то выдержит, но самый прикол, что в Ростове.. Очень морской город.
- А, понятно. Ну иди тогда воду в куллере поменяй.
По-моему, нельзя в одном предложении сочетать "адекватный" и "феминистка".