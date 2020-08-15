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Феминизм головного мозга: девушки, что с вами такое?

Феминизм головного мозга: девушки, что с вами такое? (19 фото)

Автор:
15 августа 2020 08:00
Сообщество : Жить в России
Метки: прикол   соцсети   тупость   феминизм   феминизм головного мозга   феминистки   форум   фото   
7884
19
Многие современные девушки так активно выступают за свои права, что порой перегибают палку. Просто хочу показать, почему ярые феминистки вызывают у всех агрессию. Давайте почитаем, что они пишут в соцсетях.

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Метки: прикол   соцсети   тупость   феминизм   феминизм головного мозга   феминистки   форум   фото   
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20  комментариев
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394
Евгения Ефимова 12 часов назад
Когда мусульмане верят в бога, постятся, выполняют намаз, хадж и т.д., это считается нормальным. Когда же мусульмане заявляют, что надо убить всех неверных, заставить всех соблюдать все буквы Корана, то это уже экстремизм. То же касается феминизма. Когда призывают не считать женщин людьми второго сорта, это нормально, а вот когда призывают убить всех мужчин, отобрать у них все права, когда это выливается в уродование языка или в презрение к людям, не исповедующим эти взгляды, то это уже перебор. Экстремистов везде полно, и везде их не любят.
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288
Казак 2 часа назад
Слава богу не встречал НИКАКИХ феминисток!
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3k
Letar 5 часов назад
Тут скорее безграмотность работодателя, есть же слово - бариста, вполне подходит для обоих полов.

Тут скорее безграмотность работодателя, есть же слово - бариста, вполне подходит для обоих полов.
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1k
дядяЛёха Letar 2 часа назад
Бариста - кофевар, специалист по приготовлению кофе и напитков на его основе.
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3k
Letar дядяЛёха Час назад
Бари ста (итал. barista буквально «человек, работающий за барной стойкой», бармен, буфетчик)
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14k
Lelik 5 часов назад
Нннууу....
Вот как сказать...
Когда я хотела поступить в мореходку, а мне сказали что на капитанский и гидрограафический мне дорога закрыта потому, что я девочка- было трындец, как обидно... Но я то не феминистка...
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18k
Владимир Lelik 2 часа назад
Ты сейчас будешь смеяться, но в Ростове учат девочек-гидрографов, они к нам на практику приезжали.. Ни одного парня у них вроде и нет.
Что они забыли в специальности я, если честно, не очень понимаю. Такую работу, которую зачастую приходится делать не каждый мужик то выдержит, но самый прикол, что в Ростове.. Очень морской город.
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25k
Молчун 5 часов назад
-Я феминистка!
- А, понятно. Ну иди тогда воду в куллере поменяй.
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2k
RenamedUser_007 6 часов назад
Сейчас адекватных феминисток нет, все на чем-нибудь "повернуты". Писал уже, но повторюсь. Сейчас феминизм извратился до того, что вместо идеи равенства они требуют преимуществ без обязательств
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19k
предводитель дворянства! 7 часов назад
Феминизм головного мозга: девушки, что с вами такое?
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4k
Ф Ив 8 часов назад
А разве феминизм в принципе бывает адекватным? Мужчины и женщины разные и они не лучше и не хуже друг друга. Когда я читаю о том, что в Швеции и Финляндии мужчин обязали наравне с женщинами сидеть в декрете (ротация три через три месяца), то сразу хочется задать очень содержательный вопрос авторам этого закона: "а грудью тоже муж будет кормить?". Ведь доказано, что кормление грудным молоком лучше, чем всякими смесями.
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14k
Lelik Ф Ив 5 часов назад
Был, но закончился в 80х)))
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1k
карлсон 10 часов назад
в мире полным полно дебилов обоих полов.
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3k
Alex 11 часов назад
Гендерное равенство было в СССР, там и шпало-асфальто укладчицы, и крановщицы, и токари, и т.д. перечислять можно долго. Сейчас это представляется так что все должны. Так давайте как ниггеры устраивайте беспорядки на почве феминизма.
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3k
konon_1983 12 часов назад
Феминистки - мировое зло! Феминизм - квинтэссенция женской логики, тупости, страхов и всего мерзко-извращенного, что есть в женщинах! Долой феминисток! Да здравствуют русские красавицы!!! ДА!!!
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288
Казак konon_1983 2 часа назад
Эко тебя торкнуло!
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3k
konon_1983 Казак 2 часа назад
Ага. Вдохновение :)))
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5k
leugene 12 часов назад
Адекватных феминисток не бывает. Феминизм это психическое отклонение.
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48k
Андрей 12 часов назад
"А вы встречали адекватных феминисток?"
По-моему, нельзя в одном предложении сочетать "адекватный" и "феминистка".
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1k
Андрей Андрей 8 часов назад
Даже п..оры не такие уж и п..доры, как феминистки
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