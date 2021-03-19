Под номером два в списке идет Уилл Смит, исполнивший главную роль в фильме о вторжении инопланетян "День независимости". Кроме него, в пятерку лучших вошли Дэвид Аттенборо, Брюс Уиллис и Том Круз.



Даже Дональду Трампу в этом списке нашлось место. Экс-президент США занял в нем почетную восьмую строчку. А вот ныне действущий глава Америки едва вошел в двадцатку людей, способных возглавить борьбу с инопланетной нечистью. Да оно и понятно: ни возраст, ни физическое состояние Джо Байдена не внушают доверия.