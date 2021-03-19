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Арни, несмотря на возраст, оптимистичен и находится в неплохой физической форме. А раз так - берегитесь, пришельцы!
Арнольд Шварценеггер всегда был воплощением героя и остается им до сих пор, невзирая на почтенный возраст. Совсем недавно на своей страничке в Твиттере Железный Арни поведал, что готов сражаться с пришельцами и благодарит за веру в него.
I want to thank the people for putting their faith in me. I am ready to serve. https://t.co/RiBtNmWtVi— Arnold (@Schwarzenegger) March 18, 2021
Это сообщение появилось в ответ на статью с опросом, британского телеканала Blaze, согласно которому Шварценеггер стал первым по мнению телезрителей из двадцати известных персон, которым бы они доверили столь важную миссию. Еще бы! Кто же сможет в этой борьбе обойти Терминатора?
Под номером два в списке идет Уилл Смит, исполнивший главную роль в фильме о вторжении инопланетян "День независимости". Кроме него, в пятерку лучших вошли Дэвид Аттенборо, Брюс Уиллис и Том Круз.
Даже Дональду Трампу в этом списке нашлось место. Экс-президент США занял в нем почетную восьмую строчку. А вот ныне действущий глава Америки едва вошел в двадцатку людей, способных возглавить борьбу с инопланетной нечистью. Да оно и понятно: ни возраст, ни физическое состояние Джо Байдена не внушают доверия.
Даже Дональду Трампу в этом списке нашлось место. Экс-президент США занял в нем почетную восьмую строчку. А вот ныне действущий глава Америки едва вошел в двадцатку людей, способных возглавить борьбу с инопланетной нечистью. Да оно и понятно: ни возраст, ни физическое состояние Джо Байдена не внушают доверия.
Некоторые и вовсе сомневаются, что Байден в состоянии выполнять свои обязанности. Недавно появившийся ролик, в котором действующий президент США якобы общается с журналистами, удивил соцсети. Многие из пользователей уверены: это видео - просто результат монтажа, и Байдена добавили на пост-продакшене, использовав «зеленый экран».
Следите за его руками и микрофоном журналиста. А коли так - каких инопланетян он сможет победить?
Следите за его руками и микрофоном журналиста. А коли так - каких инопланетян он сможет победить?
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7 операций на сердце. Конечно же в неплохой,ага...)))
Мне пипец как интересно, кто голосовал за Байдена!
Что-то странное творит с нашими датскими королевствами этот гребанный вирус. Грибы?
хрен он в реальности под прессом глазёнками посветит