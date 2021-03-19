FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4732 поста • 652 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Шварценеггер заявил, что готов к борьбе с инопланетянами, если те атакуют Землю

Шварценеггер заявил, что готов к борьбе с инопланетянами, если те атакуют Землю (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2021 18:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Пришельцы   инопланетяне   опрос   соцсети   шварценеггер   шоу бизнес   
559
4
1
Арни, несмотря на возраст, оптимистичен и находится в неплохой физической форме. А раз так - берегитесь, пришельцы!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Пришельцы   инопланетяне   опрос   соцсети   шварценеггер   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
kamanch 49 минут назад
Думаю, цивилизация, которая обладает технологией, чтобы за один жизненный цикл преодолеть хотя бы одну галактику, имеет такое оружие, против которого мы со своими стрелами будем выглядеть как минимум смешно )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
58k
Опиум для народа 11 минут назад
-"Арни, несмотря на возраст, оптимистичен и находится в неплохой физической форме."-
7 операций на сердце. Конечно же в неплохой,ага...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−2
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−2
715
Любушка 46 минут назад
Интересно, какими препаратами лечат недуги в штатах? Побочку видно даже неспециалистам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
scorpick 52 минуты назад
Меня уже не волнует вопрос, кто голосовал за Путина.
Мне пипец как интересно, кто голосовал за Байдена!
Что-то странное творит с нашими датскими королевствами этот гребанный вирус. Грибы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
Taras Kozalupko 57 минут назад
Т-800 еще тот тролль!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Артём Час назад
Шварц готов сражаться с инопланетянами, Байден готов сражаться с Путиным... удивительная страна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68k
Заводи мотор. Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алеksей Час назад
напомните ему плиз, сюжет фильма "Последний киногерой"

хрен он в реальности под прессом глазёнками посветит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций Соцсети о Михаиле Ефремове... Слегка заторможенная реакция на актёра Соцсети о Михаиле Ефремове... Слегка заторможенная реакция на актёра "Феминизм - проблема некрасивых женщин": реакция соцсетей на мнение Оксаны Акиньшиной "Феминизм - проблема некрасивых женщин": реакция соцсетей на мнение Оксаны Акиньшиной "Вот это форма!": в Сети восхитились фигурой Маши Распутиной "Вот это форма!": в Сети восхитились фигурой Маши Распутиной Из-за блокировки в Clubhouse Соловьев в прямом эфире оторвал голову биониклу Из-за блокировки в Clubhouse Соловьев в прямом эфире оторвал голову биониклу Кендалл Дженнер оказалась на антирасистском протесте с помощью фотошопа Кендалл Дженнер оказалась на антирасистском протесте с помощью фотошопа
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

673274



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Прохожие в Петербурге поколотили мигрантов, которые пытались отобрать телефон у девушки
1
127
Прохожие в Петербурге поколотили мигрантов, которые пытались отобрать телефон у девушки
Пожарные Прикамья пожаловались Путину на низкую зарплату, а начальство обвинило их в клевете
2
205
Пожарные Прикамья пожаловались Путину на низкую зарплату, а начальство обвинило их в...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент
7
111
Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент
Наталья Поклонская призналась, что разочарована в мужчинах
0
104
Наталья Поклонская призналась, что разочарована в мужчинах
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#кино#сша#автомобили#интересное#факты#прикольные#актеры#позитив
#фото#интересно#Россия#автомир#дтп#аварии#картинки#в мире#авария дня#ретро авто
#прикол#животные#люди#подборка#авто аварии#СССР#приколы#дети#настроение#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться