Ни дня без новояза: Медведев заявил, что во всех бедах России виноват "разнотык"

Д.Медведев обогатил управленческую мысль России новым термином:

разнотык.

Именно он наряду с воровством, дураками и дорогами мешает эффективно работать ведомствам.

Пора переходить от разнотыка к более эффективным формам работы:

однотыку и синхротыку.

И тогда все наладится.