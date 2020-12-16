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Ни дня без новояза: Медведев заявил, что во всех бедах России виноват "разнотык"

Ни дня без новояза: Медведев заявил, что во всех бедах России виноват "разнотык" (18 фото)

Автор:
16 декабря 2020 17:14
Сообщество : Жить в России
Метки: медведев   политика   разнотык   реакция соцсетей   смешно   соцсети   юмор   
5811
18
Дмитрий Анатольевич обогатил современную лексику интересным словом, назвав его самой главной бедой нашей многострадальной страны. Пользователи Сети почесали в затылках и задумались: что же он имел в виду? Собрали самые приличные версии.
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Метки: медведев   политика   разнотык   реакция соцсетей   смешно   соцсети   юмор   
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43  комментария
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14k
Ego sum qui sum Час назад
все проще, вот он злодей мешающий России

все проще, вот он злодей мешающий России
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166
☣️Месть печенегов☣️ 9 минут назад
Ну в принципе, он сказал то же самое, что и путин

Вот сидит напротив меня песков, такую метель несёт, кто ему поручил?

Не власть, а сплошой разнотык
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6k
Перст Указующий 10 минут назад
- димон, публика заскучала, скажи что-нибудь дерзкое.
- да, владыка
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753
Карл Такойто 20 минут назад
Зря Медведева задвинули,в принципе с приходом нового премьера ничего не поменялось в лучшую сторону,но с Медведевом хотя бы было повеселее,он регулярно что нибудь такое отмачивал, жёг глаголом
Теперь вот реже общественность радует))
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39k
Максим Т. 24 минуты назад
А это куда?
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54k
Почитатель стекломоя Полчаса назад
Повзрослел Димка то...А раньше:
Повзрослел Димка то...А раньше:
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2k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Карлика водка так и не отпустила, пришлось карлику с водкой жить.
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33k
dima423 38 минут назад
причем тут новояз... старое русское слово) Толковый словарь Ожегова: РАЗНОТЫК, -а, муж. (прост.). Несогласованность, полное расхождение в поведении, в поступках. Всё пошло в р.
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9k
Сергей 39 минут назад
Понатыкали в думу чёрт знает кого, вот и разнотык кругом.
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209
Миша 43 минуты назад
Ни дня без новояза: Медведев заявил, что во всех бедах России виноват "разнотык"
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6k
AIRON_FIRST 47 минут назад
"Разнотык" в том, что меньшинству нравится их жизнь, а большинству -нет.
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37k
Сергей 49 минут назад
Он же его и создал, этот "тыкоразно" будучи руководителем Едросов и председателем правительства за 15 лет.
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1k
Дайно Морана 58 минут назад
Разнотык из Димона вышел лучше, чем компот
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15k
Lynx Час назад
разнопарка
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20k
dna72 Час назад
Ни дня без новояза: Медведев заявил, что во всех бедах России виноват "разнотык"
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4k
Артем Кощеев dna72 8 минут назад
Про блаженного долбо*да написали правильно, а вот фотографию перепутали
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2k
Феликс Дзержинский Час назад
Про "разнотык" сказал "недотык".
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1k
евгений Час назад
Ни дня без новояза: Медведев заявил, что во всех бедах России виноват "разнотык"
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1k
Моя Родина - СССР. Час назад
Медведев продолжает "отливать в гранит"
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21k
Vazari 2 часа назад
Попробую предположить, что ему быть хорошим для страны премьером мешал самотык...
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7k
Кенвуд 2 часа назад
Разнотык бушует, но вы держитесь!
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34k
Элек Мек 2 часа назад
Ни дня без новояза: Медведев заявил, что во всех бедах России виноват "разнотык"
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