Ни дня без новояза: Медведев заявил, что во всех бедах России виноват "разнотык"

Д.Медведев обогатил управленческую мысль России новым термином:— Андрей Ермолинский (@BernarDiaz3) December 16, 2020
разнотык.
Именно он наряду с воровством, дураками и дорогами мешает эффективно работать ведомствам.
Пора переходить от разнотыка к более эффективным формам работы:
однотыку и синхротыку.
И тогда все наладится.
Взрыв - хлопОк.
Пожар - задымление.
Потоп - подтопление.
Крушение - жёсткая посадка.
Спад - отрицательный рост.
Воровство - утечка.
Бедность - ограниченное потребление.
Нищета - уникальная бедность.
Несогласованность - разнотык.
Это он о чем? Какая-то новая поза из камасутры? Все пытаются, но никто не смог попасть? Переведите!— Natasha ⚪🔴⚪✊ (@Natasha_shinai) December 16, 2020
Защита от инфекций....— Simps Bartön🏴☠️ (@simps_barton) December 16, 2020
Разнотык 😳
Это он про ЗППП штоле?
Не надо тыкать в разных, товарищи, тыкайте в одну! https://t.co/7Ws9LB9iHw
как-то узнал, что у моей девушки разнотык с другими парнями. Страдал очень сильно.— Маразм роттердамский (@NugunsAreLoaded) December 16, 2020
Разнотык? Сразу вспомнил соседку свою, из 142 квартиры.— "Час-Пик" (@aels8nFKF7DemJe) December 16, 2020
А потом вдруг все поняли, что это слово подходит для всех пословиц и поговорок
плохому танцору разнотык мешает— Разбираются. Потерпите. (@Lndcalling) December 16, 2020
Рыба ищет где глубже, а русский человек — где разнотык— ᑭΞŢᑭØҐРÅДНᒈӢ జ్ఞా МΞРƘŸᑭNŪ (@hackuna) December 16, 2020
На чужой разнотык не надейся, свой береги!— ᑭΞŢᑭØҐРÅДНᒈӢ జ్ఞా МΞРƘŸᑭNŪ (@hackuna) December 16, 2020
Приезжал к нам в Геленджик— Росмемнадзöр (@OVCIOM) December 16, 2020
Замечательный мужик
Объяснил в чём суть проблемы
Рассказал про разнотык
Возросли у нас стандарты— Росмемнадзöр (@OVCIOM) December 16, 2020
Только жизнь идет враздрыг
Вразновес и вхороводье
А виновен разнотык
Норм этических несхватка
Недостача койкомест
Жизни уровня присядка
Нестабильный благовест
Непризнательность победы
Макаронный дефицит
Небесплатные обеды
И фашистский геноцид
Источник:
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Вот сидит напротив меня песков, такую метель несёт, кто ему поручил?
Не власть, а сплошой разнотык
- да, владыка