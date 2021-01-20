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Тот случай, когда грусть от расставания с девушкой была испорчена выигрышем 296 миллионов рублей

Тот случай, когда грусть от расставания с девушкой была испорчена выигрышем 296 миллионов рублей (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 23:17
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   выигрыш   лотерея   надежда   неожиданно   планы   расставание   юар   
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От финансиста из ЮАР ушла сожительница, а через пару дней его ждал выигрыш в лотерею, размером в 60 миллионов южноафриканских рэндов (296,3 миллиона рублей).

Источник:

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Метки: Девушка   выигрыш   лотерея   надежда   неожиданно   планы   расставание   юар   
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38k
Андрей Бертон 2 часа назад
Прибегает муж домой и кричит:
Жена, скорее собирай вещи. Я миллион баксов в лотерею выиграл!!!
А какие вещи собирать, зимние или летние?
Собирай все и мотай к своей мамочке!
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0
Князь Курбский 2 секунды назад
Обломилась, сучка
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16k
Андрей Иванов Полчаса назад
Ну попёрло, ну попёрло. Деньги к деньгам
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7k
Караганда Полчаса назад
если от финансиста уходит сожительница-он хреновый финансист и сожитель.
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16k
Андрей Иванов Караганда Полчаса назад
Финансист - хороший. А сожитель - это альфонс. Тут сцепка, как в браке (жена-муж) не работает. Один сожитель, другой - спонсор, просто для благообразности вслух это не произносят. До разрыва отношений
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3k
Дарвин и аморальная премия 37 минут назад
Тот случай, когда грусть от расставания с девушкой была испорчена выигрышем 296 миллионов рублей
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106k
Редька с хреном Автор поста Дарвин и аморальная премия 22 секунды назад
Пластинку сменить не пробовал, а то за годы, как полагаю, и самому должна была надоесть. Если чё - я те из нета, по старой дружбе, надёргаю.
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4k
Vadim 41 минуту назад
Выиграл мужик в лотерею 50000 баксов, пришел домой и сообщил жене радостную весть. Жена со слезами:
У меня мама умерла. Муж с прискорбным видом пошел в ванную и, умываясь холодной водой, радостно шепчет:
Ну, поперло, ну поперло!
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9k
Bill Час назад
Не знаю как там в ЮАР, но у нас имущество, нажитое в гражданском браке делится пополам. Если этот финансист купил лотерейный билет пока состоял в отношениях - то ему сильно не повезло раструбить про эту историю. Надо было держать язык за зубами.
Не знаю как там в ЮАР, но у нас имущество, нажитое в гражданском браке делится пополам. Если этот финансист купил лотерейный билет пока состоял в отношениях - то ему сильно не повезло раструбить про эту историю. Надо было держать язык за зубами.
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1k
Pogost Bill Час назад
"От финансиста из ЮАР ушла сожительница", а где здесь брак??
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9k
Bill Pogost Час назад
слово "сожительница" подразумевает гражданский брак.
Означает "жить вместе", совместное ведение домашнего хозяйства.
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4k
Vadim Bill 38 минут назад
Термин "гражданский" не правильный, он обозначал брак зарегистрированный в ЗАГСе, а не в церкви. Сожительство это может быть "фактический" брак, но это ещё надо доказать. Там не факт регулярного перепихона важен, а совместное хозяйство.
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11k
* Bill 36 минут назад
Это такое муторно дело, хрен его выиграешь. А у него теперь такие бабки на адвокатов. Да и дела то не будет.
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34k
parallax 2 часа назад
Если подружка узнает о выигрыше, то непременно вернётся, заявив, что просто психанула и взяла короткий "отпуск".
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7k
Пафнутий 2 часа назад
Как тут не вспомнить классику?

Как тут не вспомнить классику?
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1k
ALEX 2 часа назад
Хорошая попытка столото, но нет!
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38k
Андрей Бертон 2 часа назад
Судя по тому что он хочет купить своей бывшей девушке, бытовую технику. Значит её у неё нет, а это в свою очередь говорит об уровне её и его жизни. Что в свою очередь показывает о том, какой он на самом деле финансист.
Вывод, если он вложит все свои деньги, опираясь на уровень своей квалификации, надеюсь он себе успеет тоже купить стиралку и холодильник. А то вскоре все его деньги исчезнут.
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4k
Vadim Андрей Бертон Полчаса назад
Так не она финансист, а он, а про него не написано, что у него нет бытовой техники.
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11k
* Андрей Бертон Полчаса назад
Ну может у них все это было, но она ушла и теперь у неё этого нет.
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Редька с хреном

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