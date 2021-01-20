Тот случай, когда грусть от расставания с девушкой была испорчена выигрышем 296 миллионов рублей

Мужчина, которому недавно исполнилось 30 лет, откровенно признаётся, что в последнее время чувствовал себя "не в своей тарелке", так как его девушка ушла, хлопнув на прощание дверью. В пятницу вечером, 15 января, когда от неё уже простыл след, молодой человек решил посмотреть результаты последнего розыгрыша в лотерею.

«Когда я осознал, что выиграл, мне показалось, что это сон. Я принял холодный душ, а затем вернулся, чтобы снова проверить. Всё оказалось по-настоящему — удача была на моей стороне, а не на стороне моей бывшей», — признался везунчик. Житель ЮАР добавил, что до этого выигрывал редко и не больше 500 южноафриканских рэндов (около 2,5 тысячи рублей). Во вторник, 19 января, он заехал за выигрышем и забрал свои деньги.