Тот случай, когда грусть от расставания с девушкой была испорчена выигрышем 296 миллионов рублей

От финансиста из ЮАР ушла сожительница, а через пару дней его ждал выигрыш в лотерею, размером в 60 миллионов южноафриканских рэндов (296,3 миллиона рублей).
Мужчина, которому недавно исполнилось 30 лет, откровенно признаётся, что в последнее время чувствовал себя "не в своей тарелке", так как его девушка ушла, хлопнув на прощание дверью. В пятницу вечером, 15 января, когда от неё уже простыл след, молодой человек решил посмотреть результаты последнего розыгрыша в лотерею.
«Когда я осознал, что выиграл, мне показалось, что это сон. Я принял холодный душ, а затем вернулся, чтобы снова проверить. Всё оказалось по-настоящему — удача была на моей стороне, а не на стороне моей бывшей», — признался везунчик. Житель ЮАР добавил, что до этого выигрывал редко и не больше 500 южноафриканских рэндов (около 2,5 тысячи рублей). Во вторник, 19 января, он заехал за выигрышем и забрал свои деньги.
Большую часть выигрыша финансист планирует инвестировать, благо профессия наделила его навыками того, как правильно это делается. В настоящий момент он собирается продолжать работу на своём прежнем месте, хотя и подозревает, что скоро попадёт под сокращение, и ему при этом выплатят денежную компенсацию. Ко всему прочему белый африканец хочет уделить, часть неожиданно обретённых средств для благотворительности. Он настроен помочь нуждающимся людям и животным. В частности, планирует купить бывшей девушке холодильник и, может быть, стиральную машинку, чтобы дать знать, что не держит на неё зла.
В итоге молодой человек отметил, что не разочаровался в любви и лелеет надежду создать свою семью, как только найдёт достойную женщину. Этой историей любезно поделился новостной ресурс Times LIVE из Йоханнесбурга.
P.S. Это так... Навеяло... В тему...
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Жена, скорее собирай вещи. Я миллион баксов в лотерею выиграл!!!
А какие вещи собирать, зимние или летние?
Собирай все и мотай к своей мамочке!
У меня мама умерла. Муж с прискорбным видом пошел в ванную и, умываясь холодной водой, радостно шепчет:
Ну, поперло, ну поперло!
Означает "жить вместе", совместное ведение домашнего хозяйства.
Вывод, если он вложит все свои деньги, опираясь на уровень своей квалификации, надеюсь он себе успеет тоже купить стиралку и холодильник. А то вскоре все его деньги исчезнут.