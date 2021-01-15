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Львицы облюбовали жилище человека

Львицы облюбовали жилище человека (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2021 09:04
Сообщество : Животные
Метки: дом   животные   заповедник   львицы   львы   юар   
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Семейная пара приехала в дом отца, чтобы проверить жилище, выставленное на продажу. Но, открыв дверь, они увидели необычную картину.

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Метки: дом   животные   заповедник   львицы   львы   юар   
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11k
Денис 10 минут назад
Мда, а я когда в съёмной хате жил, переживал, что периодически тараканы набегают...
всё познаётся в сравнении :)
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8k
Kostick Минуту назад
ну а кто там покупать будет? как негры к власти пришли, самое развитое государство африки превратилось в помойку.
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