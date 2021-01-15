Львицы облюбовали жилище человека

Семейная пара приехала в дом отца, чтобы проверить жилище, выставленное на продажу. Но, открыв дверь, они увидели необычную картину.
Город Худспрёйт (ЮАР) находится недалеко от национального парка. И хоть он отделён оградой, но, видимо, животные нашли лазейку.
На записи, которую опубликовали Дэвид и Маришка, видно, как они открывают входную дверь и их взорам предстают шесть львиц. Животные отдыхали в тени заднего дворика, а звук закрывающейся двери спугнул их. Они ещё некоторое время побыли на территории, а потом покинули её.
На записи, которую опубликовали Дэвид и Маришка, видно, как они открывают входную дверь и их взорам предстают шесть львиц. Животные отдыхали в тени заднего дворика, а звук закрывающейся двери спугнул их. Они ещё некоторое время побыли на территории, а потом покинули её.
Пользователи соцсетей восхитились грациозными животными и начали шутить:
– Извини, дорогая, но твоя очередь выносить мусор... хочешь, я скажу что-нибудь детям?
– Напомните мне, чтобы я не ходил к ним на барбекю!
– Красивые животные, но мне нужно было немедленно сменить трусы;
– По крайней мере, никто не ограбит ваш дом;
– Наверное, это объясняет, почему дом до сих пор никто не покупает;
– Львы не самая большая угроза для них в Южной Африке;
– Все, что я получил от поездки в ЮАР – это ограбление. А вы счастливчики!
Кстати, один из пользователей прав, дом действительно долгое время никто не покупает. Скорее всего, причина в его неподъёмной цене для рядовых местных жителей – 100 000 фунтов стерлингов (более 10 млн рублей).
– Извини, дорогая, но твоя очередь выносить мусор... хочешь, я скажу что-нибудь детям?
– Напомните мне, чтобы я не ходил к ним на барбекю!
– Красивые животные, но мне нужно было немедленно сменить трусы;
– По крайней мере, никто не ограбит ваш дом;
– Наверное, это объясняет, почему дом до сих пор никто не покупает;
– Львы не самая большая угроза для них в Южной Африке;
– Все, что я получил от поездки в ЮАР – это ограбление. А вы счастливчики!
Кстати, один из пользователей прав, дом действительно долгое время никто не покупает. Скорее всего, причина в его неподъёмной цене для рядовых местных жителей – 100 000 фунтов стерлингов (более 10 млн рублей).
Фотограф показывает красоту львов
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