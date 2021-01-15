Львицы облюбовали жилище человека

Пользователи соцсетей восхитились грациозными животными и начали шутить:



– Извини, дорогая, но твоя очередь выносить мусор... хочешь, я скажу что-нибудь детям?

– Напомните мне, чтобы я не ходил к ним на барбекю!

– Красивые животные, но мне нужно было немедленно сменить трусы;

– По крайней мере, никто не ограбит ваш дом;

– Наверное, это объясняет, почему дом до сих пор никто не покупает;

– Львы не самая большая угроза для них в Южной Африке;

– Все, что я получил от поездки в ЮАР – это ограбление. А вы счастливчики!



Кстати, один из пользователей прав, дом действительно долгое время никто не покупает. Скорее всего, причина в его неподъёмной цене для рядовых местных жителей – 100 000 фунтов стерлингов (более 10 млн рублей).