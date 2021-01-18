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История самых загадочных проклятий

История самых загадочных проклятий (13 фото)

Автор:
18 января 2021 13:31
Сообщество : Истории
Метки: интересно   истории   неожиданно   познавательно   проклятья   таинственное   тайны   факты   
769
13
Если вы считаете проклятие детскими сказками и цыганскими страшилками - почитайте истории, случившиеся в наше время с вполне рациональными, не подверженными суевериям людьми, - и даже если вы верите только в разум, у вас мурашки по спине побегут!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   истории   неожиданно   познавательно   проклятья   таинственное   тайны   факты   
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Сергей Час назад
Истории идиотов, которым нечем заняться
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28k
KiploksAKS 48 минут назад
Джозеф Патрик "Джо" Кеннеди был пилотом управляемой бомбы (старый бомбардировщик Б-24 «Либерейтор», набитый взрывчаткой) в операции "Афродита". Пилоты должны были произвести взлет, набрать высоту 600 метров, активировать систему дистанционного управления, взвести взрыватели и выпрыгнуть с парашютом; до цели самолёт-снаряд летел под радиоуправлением с самолета наведения.
Самолёт взорвался над Англией, когда лётчики взводили взрыватели. Нужно очень захотеть, чтобы назвать это "глупейшей аварией".
Эдвард "Тед" Кеннеди, возвращаясь с партийной вечеринки, не справился с управлением машиной и свалился с моста. В машине утонула его помощница. По другой версии - он свернул "не туда" и нырнул с причала паромной переправы. Журналисты предполагали, что он таким образом избавился от чересчур амбициозной любовницы. Дело в конце концов замяли. Через 10 лет он выдвигался на пост президента, но проиграл на праймериз действующему президенту Джимми Картеру. Картер выборы президента - проиграл.

Подозреваю, что остальные "проклятия" той же степени достоверности.
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5k
Rus77 52 минуты назад
А что с Рузвельтом произошло в 1940?! Годы его правления с 4 марта 1933 12 апреля 1945
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1k
Валерий Час назад
А я вот намедни,шёл на работу,а мне баба с пустыми вёдрами дорогу перешла,сделка не состоялась...
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