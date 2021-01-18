История самых загадочных проклятий

Фильм 1976 года об антихристе был с самого начала полон зловещих предзнаменований. Во время съемок Грегори Пек и продюсер Мейс Ньюфилд угодили в авиакатастрофы, которые чуть не стоили им жизни: в самолеты, на которых они лдетели, попала молния. Причем это были два разных самолета! Во время съемок застрелился сын Грегори Пека. Ньюфилд чуть не погиб во время ужина в отеле в Британии, где устроили взрыв террористы ИРА. Самолет, который должны были использовать на съемок, во время своего последнего полета потерпел крушение, и никто из пассажиров не спасся. Но самый жуткий случай произошел со специалистом по спецэффектам Джоном Ричардсоном, который придумал и реализовал в фильме кошмарный эпизод с отрезанием головы. Вместе со своей ассистенткой в Голландии он попал в страшную автокатастрофу. Сам Ричардсон мало пострадал, зато его ассистентке отрезало голову - практически так же, как в фильме. Все сомнения о причинах происшествия у Ричардсона отпали, когда рядом с местом аварии он увидел дорожный указатель: "Оммен - 66,6 км". Действительно, в Голландии есть город Оммен, оказавшийся неподалеку, - но это совпадение оказалось уже чрезмерным.