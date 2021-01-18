История самых загадочных проклятий

Если вы считаете проклятие детскими сказками и цыганскими страшилками - почитайте истории, случившиеся в наше время с вполне рациональными, не подверженными суевериям людьми, - и даже если вы верите только в разум, у вас мурашки по спине побегут!
Проклятое авто Джеймса Дина
Спортивный Porsche 550 Spyder культовый актер Джеймс Дин купил незадолго до смерти, дав ему прозвище "Маленький ублюдок". Автомобиль оправдал его очень скоро: 30 сентября 1955 года Дин на "Маленьком ублюдке" столкнулся с другой машиной и погиб в аварии. Вскоре машина оказалась в руках автомобильного дизайнера Джорджа Барриса, который отдал ее для ремонта в автомастерскую. Там Porsche Дина упал с подвеса и сломал ноги механику. После этого Баррис решил не рисковать и распродал авто по частям. Но и они продолжали жить своей собственной жизнью. Двигатель и трансмиссию "Маленького ублюдка" купили два разных клиента, оба - врачи по специальности. Вскоре оба они попали в тяжелые аварии, в которых один погиб, а другой серьезно пострадал. Покупатель шин с несчастливой машины попал в госпиталь, когда обе купленных им шины неожиданно взорвались. А при вывозе изувеченных остатков кузова в аварию попал перевозивший их грузовик, водитель которого погиб под рухнувшим на него корпусом Porsche. После этого останки "Маленького ублюдка" таинственным образом исчезли при перевозке.
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Проклятье президентов
По легенде, индейский вождь Техумесек в 1840 году проклял тогдашнего президента США Уильяма Гаррисона и всех его последователей, заявив, что каждые 20 лет президент, занимающий свой пост, не переживет срока своего правления. С тех пор это проклятье сбывалось с ужасающей аккуратностью. Первой его жертвой стал сам Гаррисон, умерший через месяц своего правления. Затем проклятье последовательно коснулось Авраама Линкольна (1860), Джейма Гарфилда (1880), Уильяма МакКинли (1900), Уоррена Хардинга (1920), Франклина Рузвельта (1940) и Джона Кеннеди (1960). Хардинг и Рузвельт умерли от болезней, остальные жертвы были убиты. Первым исключением стал Рональд Рейган, переживший покушение в 1980 году. После этого проклятье пропало: похоже, неудачный выстрел убийцы поборол индейскую магию.
Проклятье семьи Кеннеди
Проклятье, которое, по мнению многих, тяготеет над известнейшим и богатейшим кланом Кеннеди, на сегодня унесло уже 12 жизней. Первой его жертвой стал Джо Кеннеди - младший, чей самолет взорвался во время глупейшей воздушной аварии в 1944 году. Четыре года спустя сестра Джо Кэтлин погибла при крушении самолета, отправляясь на отдых со своим вторым мужем. В 1963-м, едва заняв президентский пост, был убит Джон Кеннеди, а спустя пять лет застрелили и его брата-сенатора Роберта Кеннеди. Их третий брат, Тед, долгое время не верил в семейное проклятье, однако в 1969 году его автомобиль внезапно лишился управления и упал в реку с моста. Тед Кеннеди выжил, хоть и получил травмы, а его пассажир погиб. есчастный случай в горах, авиакатастрофа, передозировка наркотиками - члены клана Кеннеди гибнут раз в несколько лет по самым разным причинам, и когда проклятье остановится, не знает никто.
Проклятый замок
В 1915 году некто Ральф Вуртц-Дандас купил участок земли в Катскильских горах, в северной части Аппалачей, решив построить там семейную резиденцию. Он возвел там настоящий замок, однако незадолго до завершения работ, в 1921 году, умер при неизвестных обстоятельствах. С тех пор обитателей замка Дандас преследует настоящее проклятие. Жена Дандаса, Жозефина, попала в сумасшедший дом, а несколько лет спустя та же судьба постигла их дочь Мюриэль. С тех пор представители нескольких ветвей семейства Дандас пытались обжиться в замке, но каждого попытавшегося ждала либо смерть, либо неожиданное безумие. Сегодня замок стоит заброшенным.
"Полтергейст" - проклятый фильм
Фильм "Полтергейст" считают проклятым все члены съемочной группы. За шесть лет после выхода популярного ужастика неожиданно погибли четверо членов съемочной группы, включая сыгравшую одну из главных ролей Доминик Данн, которую задушил ревнивый бойфренд, и девочку-актрису Хизер О'Рурк, умершую от неожиданной остановки сердца в возрасте 12 лет. По мнению многих участников съемок, виноваты в проклятии реквизиторы, которые использовали для съемок "Полтергейста" настоящие трупы из анатомических театров.
Проклятье Гримальди
Проклятье тяготеет и над князьями Монако. По легенде, оно связано с недостойным поведением их предка, Ренье I, правившего Монако еще в XIV веке. Говорят, он так замучал своими бесстыдными домогательствами местную красавицу, оказавшуюся ведьмой, что та наслала на него проклятье - ни ему, ни его потомкам отныне не дано было познать счастье в браке. С тех по членам семьи Гримальди не везет в любви. Жена Ренье III, Грейс Келли, погибла в аварии, у двух их дочерей личная жизнь не сложилась вовсе. Брат Ренье, Альбер II, искал свою любовь до 50 лет, однако сейчас н счастливо женат, и они с супругой воспитывают двоих детей. Может быть, своими долгими поисками любви Альбер заслужил для семьи прощение?
Проклятье Супермена
Роль Супермена давноассоциируется у голливудских актеров с несчастьями, и недаром. Судачат, что проклятье Супермена связано с изначально несчастливой судьбой комикса - авторы Джерри Сигел и Джо Шустер едва пристроили его в издательство за мизерную сумму в $130 и всю жизнь безуспешно судились с компанией DC Comics за авторские отчисления. Первый исполнитель роли Супермена в телесериале Кирк Элин после не получил ни одной главной роли и жаловался, что Супермен разрушил его жизнь. Он умер в безвестности в 1999 году. Его последователям пришлось еще хуже. Бад Коллайер, озвучивавший Супермена в радиопостановке "Приключения Супермена" и мультсериале "Новые приключения Супермена" после озвучания очередной серии скоропостижно скончался от болезни кровообращения в возрасте 61 года. Исполнитель роли в сериале "Приключения Супермена" Джордж Ривз был таинственным образом застрелен у себя дома, а самый знаменитый супермен Кристофер Рив, упав с лошади, остался парализованным и умер в 52 года.
Проклятие рода Ли
Актер кантонской оперы Ли Хой Чен, отец знаменитого Брюса Ли, согласно семейной легенде, однажды поссорился с компанией китайских коммерсантов, один из которых, как оказалось, владел древними магическими искусствами. Он и проклял актера, сказав, что мужчины его семьи будут умирать молодыми. По слухам, именно поэтому у Брюса Ли было два китайских имени - Ли Сяолун и Ли Чэнфань: таким образом родители пытались отвести от него беду. Но у них ничего не вышло: Брюс Ли умер в расцвете лет, а затем в возрасте 28 лет погиб и его сын Брендон, по несчастной случайности застреленный на съемках. После смерти Брэндона у семьи не осталось потомком мужчкого пола.
Проклятье Синатры
Любителям караоке следует запомнить: попав на Филиппины, ни в коем случае нельзя исполнять в каракое-барах песню Фрэнка Синатры "My Way". Согласно местной легенде, после исполнения ее в караоке таинственным образом погибли не менее шести человек. Идет ли речь о действиях маньяка, ненавидящего Синатру, или дело в первых строках песни, где речь идет о том, что "конец уж близок, и занавес вот-вот опустится", - так или иначе, та песня на Филиппинах считается проклятой, а ее исполнение - табу.
Проклятие богини Пеле
Смотрители Национального парка вулканов на гавайском острове Гонолулу всегда предупреждают туристов о том, что не следует брать с собой на память валяющиеся там и тут куски вулканической породы: по легенде, их считает своей собственностью местная богиня Пеле, которая насылает проклятье на всякого, стащившего ее камни. Это можно было бы считать древней сказкой или необычным способом принудить туристов к адекватному поведению - если бы несколько раз в год те, кто нарушил запрет, не присылали в заповедник украденные камни с описаниями свалившихся на них несчастий и слезными просьбами отнести имущество богини на место, чтобы заслужить ее милость. Многочисленные письма жертв проклятья Пеле можно увидеть в местном музее.
Проклятие Тутанхамона
Когда в 1922 году экспедиция египтолога Говарда Картера и его спонсора, лорда Карнавона, нашла гробницу Тутанхамона, на входе в нее археологи обнаружили проклятье, адресованное тем, кто дерзнет потревожить тело фараона. Разумеется, это не остановило ученых. Вот только вскоре участники экспедиции начали умирать при весьма странных обстоятельствах. Первой погибла канарейка Картера. Дальше дела пошли еще хуже: лорд Карнавон скончался в мучениях от инфекции, друг Картера, сэр Брюс Ингрэм, которому ученый подарил сувенир из гробницы, остался без крыши над головой после того, как его дом сгорел дотла. Одного из зашедших вместе с учеными в гробницу знатных египтян застрелила собственная жена, специалист, делавший рентгеновские снимки мумии, погиб при загадочных обстоятельствах. Один из членов команды Картера умер от пневмонии, другой - от отравления. Секретарь лорда Карнавона Ричард Бетелл был найден задушенным в собственном доме. Британский генерал-губернатор Судана, посетивший гробницу, был застрелен в машине. Наконец, больше всего шума наделала смерть Хью Ивлина Уайта, археолога и одного из соратников Картера, который повесился, оставив записку, написанную собственной кровью: "Я стал жертвой проклятия, которое заставляет меня исчезнуть".
Проклятие фильма "Омен"
Фильм 1976 года об антихристе был с самого начала полон зловещих предзнаменований. Во время съемок Грегори Пек и продюсер Мейс Ньюфилд угодили в авиакатастрофы, которые чуть не стоили им жизни: в самолеты, на которых они лдетели, попала молния. Причем это были два разных самолета! Во время съемок застрелился сын Грегори Пека. Ньюфилд чуть не погиб во время ужина в отеле в Британии, где устроили взрыв террористы ИРА. Самолет, который должны были использовать на съемок, во время своего последнего полета потерпел крушение, и никто из пассажиров не спасся. Но самый жуткий случай произошел со специалистом по спецэффектам Джоном Ричардсоном, который придумал и реализовал в фильме кошмарный эпизод с отрезанием головы. Вместе со своей ассистенткой в Голландии он попал в страшную автокатастрофу. Сам Ричардсон мало пострадал, зато его ассистентке отрезало голову - практически так же, как в фильме. Все сомнения о причинах происшествия у Ричардсона отпали, когда рядом с местом аварии он увидел дорожный указатель: "Оммен - 66,6 км". Действительно, в Голландии есть город Оммен, оказавшийся неподалеку, - но это совпадение оказалось уже чрезмерным.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Самолёт взорвался над Англией, когда лётчики взводили взрыватели. Нужно очень захотеть, чтобы назвать это "глупейшей аварией".
Эдвард "Тед" Кеннеди, возвращаясь с партийной вечеринки, не справился с управлением машиной и свалился с моста. В машине утонула его помощница. По другой версии - он свернул "не туда" и нырнул с причала паромной переправы. Журналисты предполагали, что он таким образом избавился от чересчур амбициозной любовницы. Дело в конце концов замяли. Через 10 лет он выдвигался на пост президента, но проиграл на праймериз действующему президенту Джимми Картеру. Картер выборы президента - проиграл.
Подозреваю, что остальные "проклятия" той же степени достоверности.