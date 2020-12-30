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Пользователи соцсетей уже рассказали, чем займутся 1 января

Пользователи соцсетей уже рассказали, чем займутся 1 января (16 фото)

Автор:
30 декабря 2020 08:10
Сообщество : Юмор
Метки: 1 января   2021   Юмор   застолье   новый год   планы   праздник   
660
16
Первый день 2021 года уже не за горами, а это значит, что пора определиться с планами. Да, 1 января существует! Это не миф! Между 31 декабря и 2 января есть целый день! Честное слово!
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Метки: 1 января   2021   Юмор   застолье   новый год   планы   праздник   
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8  комментариев
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3k
Константин 24 минуты назад
1 января на дачу, в баню и под шашлычек
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chichic1 3 минуты назад
Пользователи соцсетей уже рассказали, чем займутся 1 января
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14k
chichic1 4 минуты назад
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14k
chichic1 5 минут назад
Комментарий к фото
Смотря про какую Корону речь идёт)
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27k
winergy2012 11 минут назад
Пользователи соцсетей уже рассказали, чем займутся 1 января
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1k
евгений 14 минут назад
Спать и пить. Потом снова спать и снова пить, так несколько раз. А потом, внезапно...на работу. та-даааам!
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1k
Ясный Пень 20 минут назад
1 января утром попытаюсь остаться в живых после всего, что будет 31 декабря вечером.
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44k
noName 23 минуты назад
Пользователи соцсетей уже рассказали, чем займутся 1 января
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Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения 65 закусок: изящно, изысканно и, честное слово, очень просто 65 закусок: изящно, изысканно и, честное слово, очень просто Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое 16 доказательств того, что в любой момент можно пойти против системы 16 доказательств того, что в любой момент можно пойти против системы С Новым годом: двор многоэтажки украсили черепами, шкурами плюс шашлык из мышей С Новым годом: двор многоэтажки украсили черепами, шкурами плюс шашлык из мышей Два бизнесмена скупили все игрушки в магазине и раздали их нуждающимся Два бизнесмена скупили все игрушки в магазине и раздали их нуждающимся
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