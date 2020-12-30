Пользователи соцсетей уже рассказали, чем займутся 1 января

Первый день 2021 года уже не за горами, а это значит, что пора определиться с планами. Да, 1 января существует! Это не миф! Между 31 декабря и 2 января есть целый день! Честное слово!

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1. 1 января - время для кулинарных экспериментов 0 Источник:

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2. Кто-то устроил себе 1 января чуть раньше обычного 0 Источник:

3. К - классика 0 Источник:

4. Есть и те, кому на работу в этот день 0 Источник:

5. Когда вспомнил, что тебе уже не 5 лет 0 Источник:

6. Есть у людей и надежды по поводу коронавируса 0 Источник:

7. Проблемы и утро 1 января Все несчастья и проблемы 2020 года уходят в 00:00 1 января pic.twitter.com/RMPoo8U3M9 — ❄ • твердое тело • ❄ (@_without__soul) December 28, 2020

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9. Миллионы людей обещают себе начать заниматься спортом с 1 января 0 Источник:

10. ... и похудеть 0 Источник:

11. Традиции 1 января 0 Источник:

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13. Когда ты неисправимый оптимист 0 Источник:

14. Судя по постам в соцсетях, многие россияне поступят аналогичным образом 0 Источник:

15. Согласны? 0 Источник: