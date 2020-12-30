Пользователи соцсетей уже рассказали, чем займутся 1 января

Первый день 2021 года уже не за горами, а это значит, что пора определиться с планами. Да, 1 января существует! Это не миф! Между 31 декабря и 2 января есть целый день! Честное слово!
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7. Проблемы и утро 1 января
Все несчастья и проблемы 2020 года уходят в 00:00 1 января pic.twitter.com/RMPoo8U3M9— ❄ • твердое тело • ❄ (@_without__soul) December 28, 2020
Какие у вас планы на 1 января?
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