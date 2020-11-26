Крупнейшая больница Южного полушария Земли

В 1947 году здесь побывал король Георг VI.

В 1948 году больницу назвали в честь Джона Барагваната , иммигранта из Корнуолла, владевшего землёй, на которой сегодня расположена больница.

В 1997 году больница сменила название в честь Криса Хани, лидера коммунистической партии Южной Африки, убитого в 1993 году.