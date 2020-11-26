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Крупнейшая больница Южного полушария Земли

Крупнейшая больница Южного полушария Земли (5 фото)

Автор:
26 ноября 2020 10:22
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Больница Криса Хани Барагванатха   африка   больницы   больницы Африки   юар   
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Больница Криса Хани Барагванатха расположена в Йоханнесбурге (ЮАР). И это не только самая крупная африканская больница, но также и самая крупная больница в Южном полушарии.

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Метки: Больница Криса Хани Барагванатха   африка   больницы   больницы Африки   юар   
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