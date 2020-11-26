Крупнейшая больница Южного полушария Земли

Больница Криса Хани Барагванатха расположена в Йоханнесбурге (ЮАР). И это не только самая крупная африканская больница, но также и самая крупная больница в Южном полушарии.
Это третья по размеру больница нашей планеты.
В больнице трудится 6760 сотрудников. Всего здесь в больничном комплексе расположено 3400 коек. А площадь больничного комплекса составляет 70 га.
Ежедневно в больничном комплексе обслуживается порядка 2000 пациентов. Половина всех пациентов больны СПИДом. В настоящее время больница специализируется на исследованиях в области венерических заболеваний, почечных заболеваний, а также болезнях желудка и кишечника.
Свою историю больница берёт в 1942 году. На месте нынешней больницы располагался военный госпиталь. В нём проходили лечение солдаты британской армии.
В 1947 году здесь побывал король Георг VI.
В 1948 году больницу назвали в честь Джона Барагваната , иммигранта из Корнуолла, владевшего землёй, на которой сегодня расположена больница.
В 1997 году больница сменила название в честь Криса Хани, лидера коммунистической партии Южной Африки, убитого в 1993 году.
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